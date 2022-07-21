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    Otoyollardaki ihlalli geçiş ödemelerinde düzenleme

    KGM'nin işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarından ödemesiz (ihlalli) geçiş yapan araç sahiplerine uygulanan idari para cezalarında düzenlemeye gidildi.
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    Otoyollardaki ihlalli geçiş ödemelerinde düzenleme
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    Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyol ve erişme kontrolünün uygulandığı karayollarındaki ihlalli (ödemesiz) geçişlere ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ihlalli geçişler için verilen ödeme süresinde değişikliğe gidildi.

    Bugün yayımlanan Tehsilat Genel Tebliği'nde, Devlet Memurları Kanununda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 Temmuz'da yürürlüğe girdiği, kanunla otoyol ve köprü geçişlerinde ödeme yapılmadan gerçekleşen geçişler için düzenleme yer aldığı hatırlatıldı.

    Tebliğe göre, ödemesiz geçiş tarihini izleyen ilk 15 günlük sürede sadece geçiş ücreti alınacak. Ücret ilk 15 günde ödenmezse, takip eden 30 günlük sürede (toplam 45 gün) geçiş ücreti ve bu ücretin 1 katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek. 45 günden sonra ise geçiş ücreti ve 4 katı para cezası uygulanacak.

    Uygulama, kanunun yürürlüğe girdiği 5 Temmuz'dan 45 gün öncesini kapsayan 21 Mayıs 2022 ve sonrasında yapılan ve ücreti ödenmeyen geçişler için geçerli olacak.

    Örneğin; Karayolları Genel Müdürlüğü işletiminde bulunan otoyoldan 5/7/2022 tarihinde ödemesiz geçiş yapıldığını düşünelim. Ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde (son gün 20/7/2022) yapılacak ödemelerde sadece geçiş ücreti ödenecek. 15 günlük süre içinde geçiş ücretinin ödenmemesi halinde ise araç sahibine Genel Müdürlük tarafından normalde geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası veriliyordu.

    Ancak, on beş günlük süreyi izleyen 30 günlük süre içinde (21/7/2022-19/8/2022) ödeme yapılması halinde, 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin değişik birinci fıkrası gereğince sadece geçiş ücreti ile geçiş ücretinin bir katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek.

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    TheJudgé 20 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 1 gün önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 1 hafta önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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