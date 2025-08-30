Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni nesil Renault Clio sonunda geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

    Renault heyecanla beklenen altıncı nesil Clio'nun Eylül ayında tanıtılacağını resmen duyurdu. 2026 Renault Clio tasarım, iç mekan ve teknoloji açısından önemli yeniliklerle gelecek.

    Yeni nesil Renault Clio sonunda geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Renault, kompakt sınıfın en popüler modellerinden biri olan Clio'nun altıncı neslini tanıtmaya hazırlanıyor. Fransız dev, otomobil tutkunlarının merakla beklediği 2026 Renault Clio modelini Eylül ayında tanıtacağını resmen duyurdu. Yeni Clio'nun dünya prömiyeri 8 Eylül'de Münih Otomobil Fuarı'nda gerçekleşecek.

    Yapılan basın açıklaması altıncı nesil Clio'nun hem tasarımında hem de teknolojik altyapısında önemli yenilikler sunulacağına işaret ediyor. Şirket dış görünümde Embleme konseptinden ilham alan daha modern bir çizgi vaat ediyor. Aracın boyutları da büyüyecek. Bu da yolcular için daha geniş ve konforlu bir iç mekan anlamına geliyor.

    Kokpit kısımda ise modern Renault modellerinde standart hale gelen dijital ekranlar ve Android tabanlı yeni multimedya sistemi bizi karşılayacak. Ayrıca bazı iç tasarım unsurları, elektrikli Renault 5 modelinden alınacak, ancak Clio'nun kendine özgü çizgisi korunacak.

    Yeni nesil Renault Clio sonunda geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör

    Tam elektrikli versiyonu olmayacak

    Renault elektrikli araçlara olan yatırımlarını sürdürse de, Clio'nun tamamen elektrikli bir versiyonu olmayacak. Bunun yerine, modelin neredeyse tüm motor seçenekleri hibrit teknolojisiyle donatılacak. Güç ünitelerindeki en dikkat çekici yenilik ise; 145 beygir gücündeki mevcut 1.6 litrelik hibrit motorun yerini 160 beygir gücündeki 1.8 TCe motora bırakacak olması.

    Öte yandan teknik taraftaki bir diğer ilgi çekici değişiklik ise vites kontrolünün direksiyon simidinin sağ tarafına taşınması olacak. Yeni Renault Clio'nun tanıtımıyla birlikte satışlar da hemen başlayacak. İlk araçların yıl sonuna kadar Avrupa'daki bayilerde yerini alması bekleniyor. Bu da otomobilin 2026'ya girmeden önce Avrupa pazarında boy göstermeye başlayacağı anlamına geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sim kart seri numarasından telefon numarası öğrenme dacia sandero 1.0 ambiance yorum hyundai elantra 1.6 gls yorumları türk telekom'dan arıyoruz diyen dolandırıcılar blokeli 6 taksit ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    SAMSUNG Galaxy Z Fold6
    SAMSUNG Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VA
    Asus Vivobook X1504VA
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum