Tam Boyutta Gör Renault, kompakt sınıfın en popüler modellerinden biri olan Clio'nun altıncı neslini tanıtmaya hazırlanıyor. Fransız dev, otomobil tutkunlarının merakla beklediği 2026 Renault Clio modelini Eylül ayında tanıtacağını resmen duyurdu. Yeni Clio'nun dünya prömiyeri 8 Eylül'de Münih Otomobil Fuarı'nda gerçekleşecek.

Yapılan basın açıklaması altıncı nesil Clio'nun hem tasarımında hem de teknolojik altyapısında önemli yenilikler sunulacağına işaret ediyor. Şirket dış görünümde Embleme konseptinden ilham alan daha modern bir çizgi vaat ediyor. Aracın boyutları da büyüyecek. Bu da yolcular için daha geniş ve konforlu bir iç mekan anlamına geliyor.

Kokpit kısımda ise modern Renault modellerinde standart hale gelen dijital ekranlar ve Android tabanlı yeni multimedya sistemi bizi karşılayacak. Ayrıca bazı iç tasarım unsurları, elektrikli Renault 5 modelinden alınacak, ancak Clio'nun kendine özgü çizgisi korunacak.

Tam elektrikli versiyonu olmayacak

Renault elektrikli araçlara olan yatırımlarını sürdürse de, Clio'nun tamamen elektrikli bir versiyonu olmayacak. Bunun yerine, modelin neredeyse tüm motor seçenekleri hibrit teknolojisiyle donatılacak. Güç ünitelerindeki en dikkat çekici yenilik ise; 145 beygir gücündeki mevcut 1.6 litrelik hibrit motorun yerini 160 beygir gücündeki 1.8 TCe motora bırakacak olması.

Öte yandan teknik taraftaki bir diğer ilgi çekici değişiklik ise vites kontrolünün direksiyon simidinin sağ tarafına taşınması olacak. Yeni Renault Clio'nun tanıtımıyla birlikte satışlar da hemen başlayacak. İlk araçların yıl sonuna kadar Avrupa'daki bayilerde yerini alması bekleniyor. Bu da otomobilin 2026'ya girmeden önce Avrupa pazarında boy göstermeye başlayacağı anlamına geliyor.

Yeni nesil Renault Clio sonunda geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

