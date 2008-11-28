Asus akıllı telefon pazarında HTC ile rekabet etmeyi hedefliyor

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Asus ve HTC: Rakamlarla 2008 karşılaştırması - Kaynak: Digitimes

Geçtiğimiz günlerde 800MHz'de çalışan işlemcisiyle akıllı telefon pazarının en hızlısı olduğunu iddia ettiği P565 modelini duyuran Asus, sektörün lider oyuncularından biri olan High Tech Computer (HTC) firmasını gözüne kestirmiş durumda. 2007 yılında cep telefonu operasyonlarını akıllı telefon pazarına ağırlık verecek şekilde revize eden Asus, duyuraacağı yeni modeller ile 2009'da HTC ile rekabet etmeyi hedefliyor.

Endüstriyel kaynakların belirttiğine göre Tayvan merkezli firma önümüzdeki yıl dokunmatik ekranlı ve 3G destekli 10 yeni modelini kullanıma sunmayı planlıyor. 2008 yılında 13-15 yeni modelini lanse etmeyi hedefleyen ama sadece 7 yeni model duyurarak hedeflerinin altı kaldığı belirtilen Asus'un rekabetin arttığı pazarda farklı segmentler için hazırladığı yeni modelleriyle iddiasını ortaya koymak istediği belirtilmekte.