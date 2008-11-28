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Asus akıllı telefon pazarında HTC ile rekabet etmeyi hedefliyor

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus akıllı telefon pazarında HTC ile rekabet etmeyi hedefliyor
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Asus ve HTC: Rakamlarla 2008 karşılaştırması - Kaynak: Digitimes

Geçtiğimiz günlerde 800MHz'de çalışan işlemcisiyle akıllı telefon pazarının en hızlısı olduğunu iddia ettiği P565 modelini duyuran Asus, sektörün lider oyuncularından biri olan High Tech Computer (HTC) firmasını gözüne kestirmiş durumda. 2007 yılında cep telefonu operasyonlarını akıllı telefon pazarına ağırlık verecek şekilde revize eden Asus, duyuraacağı yeni modeller ile 2009'da HTC ile rekabet etmeyi hedefliyor.

Endüstriyel kaynakların belirttiğine göre Tayvan merkezli firma önümüzdeki yıl dokunmatik ekranlı ve 3G destekli 10 yeni modelini kullanıma sunmayı planlıyor. 2008 yılında 13-15 yeni modelini lanse etmeyi hedefleyen ama sadece 7 yeni model duyurarak hedeflerinin altı kaldığı belirtilen Asus'un rekabetin arttığı pazarda farklı segmentler için hazırladığı yeni modelleriyle iddiasını ortaya koymak istediği belirtilmekte.


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validebag2002 10 yıl
Asus hayal kuruyor bence, her alana girmeye çalışıyor, yanlış bir düşünce. Kulaklık bile üretmiş. Samsung gibi yakında çamaşır, bulaşık makinası ve buzdolabı da üretir. Bildiğim kadarıyla Samsung dozer de üretiyor.
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bizimdenizci 10 yıl
Hayırlısı Olsun...
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murdocklawless 10 yıl
pda'leri telefon olarak kullandıktan sonra gider telefon alırım zaten, ne işim olur pda ile?
pda'in amacı ne?
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mwm_1 10 yıl
@ murdocklawless

Pda' ları iş çevresi için dökümanlarını alıp gönderebilecekleri, kontrol edebilecekleri ve işlerin aksamaması için haberleşebilecekleri tüm donanımları barındıran cihazlar olarak tanımlayabiliriz. Hafızasını türlü müzik ve filmlerle doldurmak için üstelikte bunları son derece hızlı yapmaları için tasarlanmış cihazlar değildir. Bu tür cihazları iş amacıyla kullandığı halde, durmadan o küçücük ekrana gözlerini dikerek film izleyen ya da gb lık dökümanları durmadan chazına yükleyip silen kaç kişi var merak ediyorum doğrusu..
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Elguug 10 yıl
:D
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murdocklawless 10 yıl
asus önce usb 2.0 koymayı öğrensin cihazlarına. en hızlı pda bizde diyor, üzerinden usb 1.1, dalga geçer gibi ya.
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mwm_1 10 yıl

Orjinalden alıntı: murdocklawless

asus önce usb 2.0 koymayı öğrensin cihazlarına. en hızlı pda bizde diyor, üzerinden usb 1.1, dalga geçer gibi ya.


Bunun Pda' ları Pc gibi kulanmaya kalkmadıktan sonra bir sakıncasını göremiyorum. Asus' un son cihaz ile gerçekten ne kadar iddialı olduğunu görmeyen üretici kalmadı sanırım.
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barisdogg 10 yıl

Orjinalden alıntı: murdocklawless

asus önce usb 2.0 koymayı öğrensin cihazlarına. en hızlı pda bizde diyor, üzerinden usb 1.1, dalga geçer gibi ya.



kartını çıkar ,usb card reader a tak, verileri gönder


sadece bu özellik olmadı diye telefonu almamak zekice değil.

ayrıca 30 40 gb göndermiorsunki en fazla 4 gb gönderirsin bir kerede.otur bekle başında 10 dakka
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