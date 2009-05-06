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Asus anakartlarında Windows 7 RC için sürücü desteği vermeye başladı

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus anakartlarında Windows 7 RC için sürücü desteği vermeye başladı
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Windows 7 işletim sisteminin Yayımlanmaya Aday (RC) sürümünün kullanıma sunulmasıyla birlikte donanım üreticiler arasında da yeni bir yarış başladı. Windıws 7 için sürücü rekabetine tutuşan firmalar, kapalı kapılar ardında yeni sürücülerini geliştiredursun, hazırlık çalışmalarını olgunlaştıran firmalar sürücülerini yayımlamaya başladıklar. Tayvan merkezli lider anakart üreticilerinde Asus, anakartları için Windows 7 RC için sürücü desteğine sahip ilk firma olduğunu iddia ediyor.

Asus yaptığı açıklama ile farklı işlemci ve platform çözümlerini hedef alan 5 anakartı için resmi destek sayfasında Windows 7 RC sürücüleri yayımladığını açıkladı. LGA1366 formundaki Core i7 işlemciler için hazırlanan X58 yonga setli P6T Deluxe V2, Core 2 jenerasyonu için geliştirilen P45 yonga setli P5Q-E, P5Q PRO Turbo ve P5Q SE PLUS ile AMD'nin 780G yonga setini kullanan M4A78-EM modelleri için Windows 7 RC sürücülerinin hazır olduğu belirtildi.

Ayrıca Asus'un yakın zamanda P6T, P5Q ve M4 serisi anakartların tamamı için Windows 7 RC sürücü desteği alacağını açıklandı.


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efeemmi 9 yıl
sistemim:
RAM OCZ Gold 2gb 1600mhz ddr3 ram cl8 (3x2gb)
CPU Intel Core i7 920 2.66 ghz 8mb 4.8gt/sec lga 1366pin
Mainboard Asus P6T Deluxe x58 ddr3 glan+sata2 16x
Graphic Card Zotac gtx 295 896Bit 1792MB DDR3 TV DVI 16x
HD WD 500gb 7200rpm 32mb sata2 (caviar black)
DVDRW Lg LG-GH22NS30-40 22X Sata Dvd-Rw Siyah
KASA THERMALTAKE VG7400BWS SOPRANO RS101 SIYAH
PSU SILVERSTONE STRIDER (3xVGA) %100mod 13.5cm fan 1000W
UPS TUNCMATIK KGK LITE 600 VA UPS LINEINTERACTIVE
LCD SAMSUNG 2243BW 22" DVI 5ms
Anakartımda önceki bioslarda vista açılışında ciddi zaman kaybı problemi vardı son iki biosta bu problem ortadan kalktı. asus kuşkusuz anakartta lider firma. driver konusunda çok etkindir. Bu etkinliği w7rc desteği ile de damgalamış oldu. Bir şeyi üretip bırakmak yetmiyor geliştirmeye devam etmek şart. Asus bu konuda kuşkusuz en iyisi.
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iscanthere 9 yıl
msi i da bekliyoruz
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Gt95 10 yıl
asus p6t deluxe oc palm kulanıyorum hic memnun deyilim 6GB (3*2GB) 2000MHz DDR3 CL8 Dominator Üç Kanallı Bellek Kiti var ama desteklemıyormus nasıl iş anlamadım 4 gb olarak gozüküyor gigabyte dönücem yaramaz asus hic tavsiye etmem asusu paranıza yazık haber icin tesekkürler fx57
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CaSsErDoDo 10 yıl
gerçekten asusu tebrik etmek gerek 690g anakartlarında ilk phenom desteği veren üreticide asusdu hatırladıgım kadarıyla
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Dedekorkut. 10 yıl
Benim gibi ASUS kullanıcıları için güzel haber.
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sertacaygun 10 yıl
ASUS'un farkı bu diyebiliriz işte...
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BARKU 10 yıl
gigabyte ne zaman uyanacak acaba

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Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: BARKU

gigabyte ne zaman uyanacak acaba



1-2 güne kalmaz onlarda çıkarır merak etme.
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