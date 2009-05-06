Asus anakartlarında Windows 7 RC için sürücü desteği vermeye başladı

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Windows 7 işletim sisteminin Yayımlanmaya Aday (RC) sürümünün kullanıma sunulmasıyla birlikte donanım üreticiler arasında da yeni bir yarış başladı. Windıws 7 için sürücü rekabetine tutuşan firmalar, kapalı kapılar ardında yeni sürücülerini geliştiredursun, hazırlık çalışmalarını olgunlaştıran firmalar sürücülerini yayımlamaya başladıklar. Tayvan merkezli lider anakart üreticilerinde Asus, anakartları için Windows 7 RC için sürücü desteğine sahip ilk firma olduğunu iddia ediyor.

Asus yaptığı açıklama ile farklı işlemci ve platform çözümlerini hedef alan 5 anakartı için resmi destek sayfasında Windows 7 RC sürücüleri yayımladığını açıkladı. LGA1366 formundaki Core i7 işlemciler için hazırlanan X58 yonga setli P6T Deluxe V2, Core 2 jenerasyonu için geliştirilen P45 yonga setli P5Q-E, P5Q PRO Turbo ve P5Q SE PLUS ile AMD'nin 780G yonga setini kullanan M4A78-EM modelleri için Windows 7 RC sürücülerinin hazır olduğu belirtildi.

Ayrıca Asus'un yakın zamanda P6T, P5Q ve M4 serisi anakartların tamamı için Windows 7 RC sürücü desteği alacağını açıklandı.