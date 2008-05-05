Asus, Çin'de yeni fabrika inşa ediyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ucuz işçiliğin sağladığı yatırım avantajı ile firmaların üretim merkezi olma yolunda her geçen gün konumunu biraz daha güçlendiren ve yeni yatırımları kendi topraklarına çekmeyi başaran Çin'e yönelik olarak yeni bir haber de Asus cephesinden geldi. Açıklanan bilgilere göre donanım dünyasının Tayvan merkezli lider oyuncularından biri olan Asus, Çin'de 428.6 milyon dolarlık yatırım ile yeni bir fabrika inşa ediyor. Ülkenin Ji'an şehrine yapılmakta olan fabrikanın ilk etapta bilgisayar aksesuarları üzerine yoğunlaşacağı ifade ediliyor olsa da anakart ve dizüstü bilgisayar üretiminin yapılabileceği de belirtiliyor.
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1) Çin'den toptan mal getirmek isteyen ve kendi ithalatlarını yapan firmalara deneyimli Türk ve Çinli personelimizle danışmanlık ve kalite kontrol hizmeti veriyoruz. Talep edildiği takdirde Alibaba sitesinde bulduğunuz Çinli imalatçıların değerlemelerini de yapıyoruz. Çin'den giyim getire piyasanın önde gelen markalarına ( Mudo, Boyner, Kipa, Metro, Rodin Hill Vena vb) tedarikçi bulma, koleksiyon oluşturma, sipariş yerleştirme ve imalat takip hizmeti veriyoruz.
2) Milliyet, Hürriyet, Posta gibi gazetelere tiraj arttırıcı promosyon oyuncakları (laptop, sözlük vb.) tedariği ve yeni ürünler geliştirme hizmeti veriyoruz.
3) Ayrıca Çin'den hediyelik ve giyim alanında stok ve hazır mal ithal etmek isteyen firmalara stok mal bulup bunların kontrol ve yükleme hizmeti veriyoruz.
4) Çin fuarlarını ziyaret etmek isteyen firmalara orada rehber ve çevirmen hizmeti veriyoruz.
5) Çin'e kendi mallarını pazarlamak isteyen firmalara (Pınar, Oxxo vb.) Çin'e ithalat, dağıtım ve danışmanlık hizmeti veriyoruz,
cinden guvenli ticaret ortağı lazim olursa bize ulasin islariniz kolay bitmis
Bu kadar büyük işler yaptığınızı iddia edip bir isminizi, cisminizi, telefonunuzu, email adresinizi yazmayı bile akıl edemeyecek kadarda ileri seviyede resmi yazışma biliyorsunuz. Siz bu işi (ithalat-ihtacat danışmanlığı) yapıyorsunuz demek, vay be, benide işe alıverin bari, yazışmalarınızı düzeltirim hiç değilse... İthalat-ihracat sorumlusu olarak çalışmışlığımda var hani...
Farklı ama güzel bir yorum, Çin şuan fabrika cenneti olmuş durumda, her firmanın mercedes gibi firmalar bile dahil çinde fabrikaları var, buda büyük miktarda sanayi kirliliği demek.
Çinde fabrika açmak üreticiler için iyi olsada tüketici için güzel bir durum değil diye düşünüyorum.
Haber için teşekkürler.