Asus, Çin'de yeni fabrika inşa ediyor

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Ucuz işçiliğin sağladığı yatırım avantajı ile firmaların üretim merkezi olma yolunda her geçen gün konumunu biraz daha güçlendiren ve yeni yatırımları kendi topraklarına çekmeyi başaran Çin'e yönelik olarak yeni bir haber de Asus cephesinden geldi. Açıklanan bilgilere göre donanım dünyasının Tayvan merkezli lider oyuncularından biri olan Asus, Çin'de 428.6 milyon dolarlık yatırım ile yeni bir fabrika inşa ediyor. Ülkenin Ji'an şehrine yapılmakta olan fabrikanın ilk etapta bilgisayar aksesuarları üzerine yoğunlaşacağı ifade ediliyor olsa da anakart ve dizüstü bilgisayar üretiminin yapılabileceği de belirtiliyor.