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Asus EeeKeyboard ön-sipariş listelerine girmeye başladı

9 yıl
9,1b
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8
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un arka arkaya gelen ertelemeler nedeniyle çıkışı yılan hikayesine dönen klavye bilgisayarı EeeKeyboard, Amazon'da ön-sipariş listelerine girdi. Resmi tanıtımı geçtiğimiz ay yapılan EeeKeyboard, standart bir klavye olarak kullanılabildiği gibi aynı zamanda tek başına bir PC. 1.6GHz'de çalışan Intel Atom işlemciye sahip olan sistem, 1GB bellek kapasitesine ve depolama için 16GB'lık SSD sürücüye sahip.

Ekran kartı olarak yine bir Intel çözümü olan GMA 950'nin kullanıldığı EeeKeyboard, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 5-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekran ile geliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11 b/g/n WiFi ve Bluetooth ile görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI çıkışlarına yer verilen sistemde ayrıca üç adet USB portuna ve ultra-genişbant anten bulunuyor.

4 saat civarında pil ömür sunduğu belirtilen EeeKeyboard'un 16GB'lık modeli 599$ seviyesinden listelenirken, 32GB'lık modelin de yakın gelmesi bekleniyor.


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muratsozmen 8 yıl
Vallahi şahsen ekran dokunmatikken klavyeye fazla ihtiyaç duymam.onuda geçtim klavyeyi yanında taşıycak olan daha akıllıca bi adım atıp netbook taşır yanında.olmadı PRC tablet ile bile işini görür hele bide flexible klavye ayarladımı kendine bundan daha güzel ve az maliyetli bişey çıkar ortaya bence :)
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Batuist 9 yıl
resmen komedi... PC desen değil.. Klavye desen o kadar para bir klavyeye verilmez.. Yalnız download PCsi olarak belki iş görür onun haricinde satın alınmak için başka bir neden de göremiyorum... Bence ölü bir yatırım..
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gorgoaxion 9 yıl

Batuist

resmen komedi... PC desen değil.. Klavye desen o kadar para bir klavyeye verilmez.. Yalnız download PCsi olarak belki iş görür onun haricinde satın alınmak için başka bir neden de göremiyorum... Bence ölü bir yatırım..

netbooklar çıktığındada da öle demişlerdi telefon pocket pc desen diil laptop desen diil diye şimdi satış rekorları kırıyor
bence farklı ve güzel birşey
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