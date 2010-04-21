Asus EeeKeyboard ön-sipariş listelerine girmeye başladı

Asus'un arka arkaya gelen ertelemeler nedeniyle çıkışı yılan hikayesine dönen klavye bilgisayarı EeeKeyboard, Amazon'da ön-sipariş listelerine girdi. Resmi tanıtımı geçtiğimiz ay yapılan EeeKeyboard, standart bir klavye olarak kullanılabildiği gibi aynı zamanda tek başına bir PC. 1.6GHz'de çalışan Intel Atom işlemciye sahip olan sistem, 1GB bellek kapasitesine ve depolama için 16GB'lık SSD sürücüye sahip.

Ekran kartı olarak yine bir Intel çözümü olan GMA 950'nin kullanıldığı EeeKeyboard, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 5-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekran ile geliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11 b/g/n WiFi ve Bluetooth ile görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI çıkışlarına yer verilen sistemde ayrıca üç adet USB portuna ve ultra-genişbant anten bulunuyor.

4 saat civarında pil ömür sunduğu belirtilen EeeKeyboard'un 16GB'lık modeli 599$ seviyesinden listelenirken, 32GB'lık modelin de yakın gelmesi bekleniyor.