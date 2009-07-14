Asus hem SATA-III hem USB 3.0 destekli ilk anakartı gösterdi; P6X58 Premium

Önümüzdeki aylarda endüstri anakart üreticileri arasında yaşanacak sıkı bir mücadeleye tanık olmaya hazırlanıyor. Intel'in Eylül ayında lanse etmeyi planladığı ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı öngördüğü Core i5 işlemciler için hazırlanan P55 yonga setli anakartlar, son kullanıcılar tarafından merakla beklenirken, üreticiler de farklı özellik ve teknolojileri devreye sokarak Core i5 işlemci ailesi ile hareketlenecek pazarda, pastanın kaymaklı tarafından kapmaya çalışacaklar. Çünkü daha önceki haberlerimizde de sık sık dile getirdiğimiz üzere Core i5 işlemciler, Nehalem ailesinin kısmen daha ekonomik çözümleri olacak ve LGA1156 formunda hazırlandıkları için P55 yonga setli anakartlarla kullanılmaları gerekecek.

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Ağustos sonu gibi satışa sunulması beklenen P55 yonga setli anakartlarla birlikte üreticiler arasında teknoloji savaşı boy gösterecek. Zira endüstri standardı olması beklenen yeni nesil veri yolu teknolojileri için spesifikasyon çalışmaları bir süre önce tamamlanmış ve gözler anakart üreticilerine çevrilmişti. Mevcut standartlara göre çok daha yüksek transfer hızları sunan ayrıca geriye doğru uyumluluk desteği de sunan USB 3.0 ve SATA-III teknolojileri için anakart üreticileri kolları sıvamış durumda. AMD ve Intel yeni nesil veri yolu teknolojilerine destek veren yonga seti tasarımlarını 2010 için hazırlayadursun, sektör devi anakart üreticileri, P55 ve X58 yonga setli yeni modellerinde bu teknolojilere yer vermeye hazırlanıyorlar.

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Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Computex 2009 fuarında, SATA-III desteği sunan mühendislik örneği anakart modelleri üretici firmalarca tanıtılmış, biz de bu modellerin detaylarını sizerle paylaşmıştık. Fuar kapsamında SATA-III veri yolu teknolojisi için canlı bir demo da gerçekleştiren Asus, yeni veri yolu teknolojilerine yönelik planlarını netleştirdi. Firma yaptığı açıklama ile SATA-III ve USB 3.0 gibi yenilikçi teknolojilere sadece P55 yonga setli anakarlarda değil, en yüksek performansı arzu edenler için hazırlanan X58 çipsetli yeni modelinde de yer verdiğini açıkladı. Hatta P6X58 Premium kod adnı taşıyan yeni model, kendi segmentinde (X58) SATA-III ve USB 3.0 desteği sunan ilk anakart olarak tanımlıyor.

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NEC tarafından hazırlanan USB 3.0 kontrolcüsü.

Anakartın detaylarına geçmeden önce yeni veri yolu teknolojilerinin neler vaat ettiğine gelin birlikte bakalım. Spesifikasyon çalışmaların bir süre önce tamamlanan USB 3.0 teknolojisi bilindiği üzere günümüzde yaygın olarak USB 2.0 veri yolu standardının yerini alacak. Geriye doğru uyumluluk desteği ile gelen ve bu sayede USB 2.0 uyumlu cihazlarla da kullanılabilecek USB 3.0 teknolojisi mevcut standarda kıyasla 600MB/sn gibi 10 kata varan oranda daha yüksek veri transfer hızı sunabilecek ve bu sayede yüksek boyutlu dosyaların cihazdan cihaza aktarımı da çok daha kısa sürelerde gerçekleşebilecek. Peki USB 2.0 ve USB 3.0 teknolojileri aynı konnektör tasarımını mı kullanacak yoksa farklılıklar olacak mı ?

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USB 3.0 teknolojisi esasında yerini alacağı USB 2.0 teknolojisiyle aynı ara birimini kullanıyor ancak konnektörlerde USB 3.0 sinyaller için ek pinler olacak. Tabii bu noktada geriye doğru uyumluluğun bir kez daha altını çizmekte fayda var. USB 2.0 destekli cihazlar USB 3.0 veri yolu teknolojisinin sunduğu yüksek transfer hızından yararlanmayacak ama USB 3.0 ara birimi geriye doğru uyumluluk çerçevesinde, USB 2.0 cihazların kullanımına olanak tanıyacak. Bu arada SATA-III ve USB 3.0 teknolojisine destek veren ilk anakartlarda, yeni nesil veri yolu teknolojileri için harici yongalar kullanılacak çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi AMD ve Intel'in doğal destek sunan yeni yonga setleri muhtemelen 2010 yılında gelecek.

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Intel Core i7 işlemciler için hazırlanan X58 yonga setli P6X58 Premium modelinde Asus, USB 3.0 desteği için Japonya merkezli elektronik devlerinden NEC'in hazırladığı kontrolcüyü kullanıyor. Zaten bir süre önce açıklama yapan ve USB 3.0 kontrolcüsü için hacimli üretime hazır olduğunu duyuran NEC, muhtemelen USB 3.0 destekli ilk jenerasyon anakartların önemli bir kısmında kontrolcü sağlayacısı olacak gibi görünüyor. Yeni teknolojilerle donatılan P6X58 Premium, SATA-III (SATA 6Gbps) teknolojisine de destek veriyor. Bilindiği üzere SATA-III teknolojisi, dahili depolama çözümlerinde yaygın standart olarak kullanılan SATA-II ara biriminin yerini alacak ve daha yüksek dosya transfer hızları sunabilecek.

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SATA-III için Marvell 9123 kontrolcüsü kullanılıyor.

SATA-III olarak tanımlanan ancak SATA 6Gbps olarak ta ifade edilen yeni veri yolu teknolojisi bir önceki jenerasyonla yani SATA-II ile kıyaslandığında 2 kata varan oranda daha yüksek veri transfer hızı sunacak. Geriye doğru uyumluluk çerçevesinde hem SATA-II hem de SATA-I desteği sunan yeni standart için de üreticilerin henüz doğal destek sunan yonga seti çözümleri olmadığı için uyumlu anakartlarda yine harici kontrolcü yer alacak. Asus'un haberimize konu olan P6X58 Premium modelinde de SATA-III desteği için Marvell tarafından üretilen 9123 kodlu yonga kullanılmış. Kablo tasarımına baktığımızda ise SATA-II ve SATA-III kabloları arasında en azından görünümde pek bir fark olmadığını söyleyebiliriz.

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Ancak SATA-III ara birimiyle kullanılacak kablolar, SATA-II için hazırlanan göre bir fazla pine sahip olacak yani SATA-II kablolarda 7-pin bulunurken, SATA-III kablolarda 8-pin olacak. Asus'un yeni anakart hem SATA-III hem de USB 3.0 desteği ile göz dolduruyor ancak yüksek hız vaat eden her iki yeni veri yolu teknolojisi için de uyumlu donanımlara ihtiyaç var ve şu an hazırlanan mühendislik örneği çalışmalar dışında hacimli üretime giren USB 3.0 destekli cihaz veya SATA-III uyumlu sabit disk bulunmuyor ancak özellikle sabit disk tarafında yıl sona ermeden gelişmeler yaşanması bekleniyor. Bu arada Asus'un SATA-III testlerinde Seagate tarafından hazırlanan SATA-III disk örneği kullandığını da belirtelim.

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Asus P6X58 Premium genel hatları ve tasarım özellikleriyle firmanın daha önce kullanıma sunduğu X58 anakartlara benziyor. LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu yer alıyor ve 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. Üzerinde yer alan üç adet PCIe x16 slotuyla hem SLI hem de Crossfire X desteği sunan yeni model katı kapaistörleri ve 16+2 fazlı güç tasarımı gibi detaylarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. X58 + ICH10R yonga setinin karakterisitik tüm özelliklerine sahip olan anakart hem en yüksek performans hem de en yeni teknolojilere sahip olmak isteyen kullanıcıları hedeflerken kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.

http://plaza.fi/muropaketti/artikkelit/tapahtumat/asus-p55-technical-seminar