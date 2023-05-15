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    ASUS, BIOS faciası hakkında açıklama yaptı: “Garanti kapsamında sayılacak”

    ASUS, AMD Ryzen 7000 ile Ryzen 7000X3D serisi işlemcilerde yaşanan sorun hakkında yayınladığı BIOS güncellemesi ve yaşanılan sorun hakkında önemli bir açıklama yaptı.
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    ASUS, BIOS faciası hakkında önemli bir açıklama yaptı Tam Boyutta Gör
    Birkaç gün önce sizlere aktardığımız haberimizde ASUS’un AM5 anakartlarına verdiği BIOS güncellemesi ve sorunlarından bahsetmiştik. ASUS, garip bir şekilde bu BIOS sürümünü yapan müşterilerini garanti kapsamının dışında sayabileceğini belirtiyordu. Şimdi ASUS tarafında bize yapılan resmi bir açıklamada konuya açıklık getirildi.

    Konuyu takip edebilmeniz aşısından hemen alttaki haberimizi okumanızı tavsiye ederiz.

    ASUS’un açıklaması

    ASUS’un yapmış olduğu açıklamada BIOS indirme sayfaları üzerinde anakartların garanti kapsamında sayılmayabileceği yönünde böyle bir ibarenin artık bulunmadığı belirtildi. Firmadan gelen açıklama şu şekilde:

    “BIOS indirme sayfaları üzerinde artık bu şekilde bir ibare bulunmuyor ve anakartlar garanti kapsamında olacak. Bahsedildiği gibi ASUS, yeni BIOS güncellemeleri için yeni kurallar belirlemek üzere AMD ile birlikte çalışıyor. Bu güncellemeler gerekli oldukça yayınlanmaya devam edecektir. BIOS güncellemeleri, AMD'nin en son kılavuzunu takip ederek Ryzen™ 7000 serisi işlemcileri AM5 anakartlarımızla kullanırken oluşabilecek olası hasarlarla ilgili endişeleri gideriyor. Bu güncelleme, 1,3 V'ta SOC voltajına bir sınır getiriyor.

    Lütfen asus.com/support adresinden BIOS güncellemelerinin en son sürümünü indirin. Anakartınızın bu sorundan etkilenmiş olabileceğinden endişeleniyorsanız veya lütfen bölgenizdeki ASUS destek ekibimizle iletişime geçin. Bir sorun tespit edilirse, ana kartınız garantimiz kapsamında olacaktır.”

    ASUS asıl noktayı yine kaçırıyor

    Açıkçası ASUS’un atmış olduğu bu adımı olumlu karşıladığımızı belirtmek isteriz. Bununla birlikte ASUS'un asıl sorunu yine ıskaladığını görüyoruz. Evet, ASUS mevcut BIOS sürüm 1410 güncellemesinin AMD’nin AGESA 1.0.0.7 kılavuzunu içerdiğini ve sorunlu voltaj değerlerini 1.3V ile sınırlandırdığını belirtiyor.

    ASUS, BIOS faciası hakkında önemli bir açıklama yaptı Tam Boyutta Gör
    Ancak yapılan testlerde bu BIOS sürümünün düzgün çalışmadığı ve voltajların halen 1.41V gibi yüksek değerlere çıktığı görülüyor. Gamers Nexus tarafından yapılan birinci el testlerde ROG Crosshair X670E Extreme anakartına takılı Ryzen 7000 serisi işlemciye 1.41V'u aşan seviyelerde voltaj verildiği ve işlemcinin 200°C'yi aşan sıcaklıklara ulaşana kadar da anakartın sokete voltaj vermeye devam ettiği belirtiliyor. Bunun sonucunda da işlemci ve anakart kullanılamaz hale geldi.

    Bu spesifik bir sorun olsa da herhangi bir kullanıcının bundan etkilenme olasılığı bulunuyor. Yaşanan voltaj sorunu işlemcinin hız aşırtılması veya belleklerin hız aşırtılması durumunda açığa çıkıyor. Yani işlemcinizde bir değişiklik yapmasınız bile anakartta bulunan EXPO profillerini aktifleştirdiğinizde bu sorunu yaşamanız söz konusu. EXPO tek tıkla bellekleri hız aşırtmanıza yarıyor ve tüm teknoloji dünyası EXPO aktif edildiğinde Ryzen 7000 işlemcilerinde ciddi performans artışı sağlandığını söylüyor.

    Bu arada ASUS dışında diğer anakart üreticileri de AMD’nin yayınladığı kılavuz ve 1.3V sınırlamasına sahip BIOS’ları yayınladı. Diğer markaların 1.3V sınırına uyduğu raporlanıyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 34 dakika önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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