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    ASUS, yayınladığı BIOS ile Ryzen 7000 işlemcilerde yeni sorunlara neden oldu

    AMD Ryzen 7000 ve 7000X3D işlemcilerde ortaya çıkan yanma sorunu BIOS güncellemesi ile çözülmüştü. Ancak ASUS’un yayınladığı bir BETA BIOS güncellemesi yeni sorunlara neden oldu.
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    ASUS'un BIOS güncellemesi Ryzen işlemcilerde sorunlara neden oldu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda AMD Ryzen 7000X3D ve Ryzen 7000 işlemcilerde ortaya çıkan yanma sorunu yayınlanan güncel BIOS sürümleri ile çözülmüştü. Ancak görünüşe göre ASUS’un yayınladığı yeni BIOS güncellemesi daha farklı sorunlara neden oluyor.

    ASUS'un BIOS güncellemesi sorunlara neden oldu

    ASUS'un BIOS güncellemesi Ryzen işlemcilerde sorunlara neden oldu Tam Boyutta Gör
    AMD’nin anakart üreticilerin neredeyse tamamı ağırlıklı olarak Ryzen 7000X3D serisinde çıkan sorunu çözen AGESA 1.0.0.6 tabanlı BIOS güncellemelerini dağıtmıştı. Ancak ASUS, AGESA 1.0.0.7 BIOS yazılımının BETA sürümünü kullanmaya karar verdi. ASUS’un yayınladığı AGESA 1.0.0.7 BIOS BETA sürümünde bellek hız aşırtma ve uyumluluk gibi çeşitli kusurların ve sorunların olduğu bildirildi. Daha önceki haberlerimizde de bahsettiğimiz gibi yanan Ryzen işlemcilerin çoğunluğu ASUS’un AM5 anakartlarında yaşanmıştı.

    AMD bu sorunların varlığını teyit etti ve şu anda bu sorunları hafifletmesi beklenen daha yeni bir 1.0.0.9 ürün yazılımı üzerinde çalışıyor, ancak hepsinin düzeltileceğinin garantisi yok. Mevcut 1.0.0.7 ürün yazılımına dayalı BIOS sunmayı planlayan tüm kart satıcılarının şimdilik daha eski bir sürüme geri dönmeleri tavsiye ediliyor. Bu tavsiyenin ana ana muhatabı ise doğal olarak ASUS. Bu arada mevcut 1.0.0.6 tabanlı BIOS güncellemeleri yanma sorununu çözüyor ancak AMD tarafından uygulanan ek termal kontroller ve dengelemelerden yoksun. İlerleyen haftalarda yeni sürümün yayınlanması bekleniyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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