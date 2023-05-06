ASUS, yayınladığı BIOS ile Ryzen 7000 işlemcilerde yeni sorunlara neden oldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda AMD Ryzen 7000X3D ve Ryzen 7000 işlemcilerde ortaya çıkan yanma sorunu yayınlanan güncel BIOS sürümleri ile çözülmüştü. Ancak görünüşe göre ASUS’un yayınladığı yeni BIOS güncellemesi daha farklı sorunlara neden oluyor.

ASUS'un BIOS güncellemesi sorunlara neden oldu

Tam Boyutta Gör AMD’nin anakart üreticilerin neredeyse tamamı ağırlıklı olarak Ryzen 7000X3D serisinde çıkan sorunu çözen AGESA 1.0.0.6 tabanlı BIOS güncellemelerini dağıtmıştı. Ancak ASUS, AGESA 1.0.0.7 BIOS yazılımının BETA sürümünü kullanmaya karar verdi. ASUS’un yayınladığı AGESA 1.0.0.7 BIOS BETA sürümünde bellek hız aşırtma ve uyumluluk gibi çeşitli kusurların ve sorunların olduğu bildirildi. Daha önceki haberlerimizde de bahsettiğimiz gibi yanan Ryzen işlemcilerin çoğunluğu ASUS’un AM5 anakartlarında yaşanmıştı.

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AMD bu sorunların varlığını teyit etti ve şu anda bu sorunları hafifletmesi beklenen daha yeni bir 1.0.0.9 ürün yazılımı üzerinde çalışıyor, ancak hepsinin düzeltileceğinin garantisi yok. Mevcut 1.0.0.7 ürün yazılımına dayalı BIOS sunmayı planlayan tüm kart satıcılarının şimdilik daha eski bir sürüme geri dönmeleri tavsiye ediliyor. Bu tavsiyenin ana ana muhatabı ise doğal olarak ASUS. Bu arada mevcut 1.0.0.6 tabanlı BIOS güncellemeleri yanma sorununu çözüyor ancak AMD tarafından uygulanan ek termal kontroller ve dengelemelerden yoksun. İlerleyen haftalarda yeni sürümün yayınlanması bekleniyor.

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ASUS'un BIOS güncellemesi Ryzen işlemcilerde sorunlara neden oldu