ASUS, yayınladığı BIOS ile Ryzen 7000 işlemcilerde yeni sorunlara neden oldu

ASUS'un BIOS güncellemesi sorunlara neden oldu
AMD bu sorunların varlığını teyit etti ve şu anda bu sorunları hafifletmesi beklenen daha yeni bir 1.0.0.9 ürün yazılımı üzerinde çalışıyor, ancak hepsinin düzeltileceğinin garantisi yok. Mevcut 1.0.0.7 ürün yazılımına dayalı BIOS sunmayı planlayan tüm kart satıcılarının şimdilik daha eski bir sürüme geri dönmeleri tavsiye ediliyor. Bu tavsiyenin ana ana muhatabı ise doğal olarak ASUS. Bu arada mevcut 1.0.0.6 tabanlı BIOS güncellemeleri yanma sorununu çözüyor ancak AMD tarafından uygulanan ek termal kontroller ve dengelemelerden yoksun. İlerleyen haftalarda yeni sürümün yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah