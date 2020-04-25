Asus iki yeni ProArt monitörünü duyurdu

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Asus’un profesyonellere yönelik olarak geliştirdiği ilginç tasarıma sahip ProArt monitör serisine iki yeni üye daha ekleniyor. ProArt Display PA32UCX-P ve PA27UCX modelleri renk kalitesine odaklanıyor.

ProArt Display PA32UCX-P ve PA27UCX özellikleri

ProArt Display PA32UCX-P ve PA27UCX modelleri 4K çözünürlüğe sahip. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre 3 tarafında yer alan paneller ekrana daha fazla odaklanılmasını sağlıyor. Mini-LED teknolojisi sayesinde ise detaylı aydınlatma kontrolü ve birden fazla HDR standardına destek mümkün oluyor.

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Yeni modellerde Off-Axis Contrast Optimization (OCO) teknolojisi geniş bir açıdan en iyi renk doğruluğunu sağlayarak mini-LED ekranların bu konudaki dezavantajını gideriyor. Quantum Dot teknolojisi ise pek çok renk standardının desteklenmesini sağlıyor.

Delta-E (?E) renk doğruluğunun birden küçük olması, Dolby Vision HDR, HDR10, HLG destekleri, donanım tabanlı kalibrasyon, farklı PQ eğrileri, harici cihazlardan HDR içerikleri doğrudan izleyebileceğiniz HDR Preview şeklinde pek çok özellik mevcut.

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Farklara gelecek olursak ProArt Display PA32UCX-P modeli 32 inç boyutunda. 1152 lokal aydınlatma bölgesi 1200 kandela değerine kadar çıkıyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 99’u, 99.5% Adobe RGB renk gamının yüzde 99.5’i, Rec. 2020 renk gamının yüzde 89’u, sRGB ve Rec. 709 renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor.

ProArt Display PA27UCX modeli ise 27 inç boyuta sahip. 576 aydınlatma bölgesi 1000 kandela parlaklık değeirne ulaşabiliyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 97’si, Adobe RGB renk gamının yüzde 99.5’i, Rec. 2020 renk gamının yüzde 83’ü, sRGB ve Rec. 709 renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor. Bu iki monitör için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/266203/asus-announces-proart-display-pa32ucx-p-and-pa27ucx

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