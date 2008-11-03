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Asus "katlanabilir" formda iki yeni kasa hazırladı

10 yıl
10,3b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus
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Asus
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, son dönemde kasa ve soğutucularıyla da sık sık gündeme gelmekte. Firma "katlanabilir" yapıda iki yeni kasa modelini daha ürün gamına ekliyor. TA-F11 ve TA-F21 kod adlı, mid-tower formundaki yeni kasalar, 190 x 426 x 469 mm boyutlarında olmakla birlikte katlandıklarında 434 x 87 x 434 mm boyutlarında oluyor ve kullanıcılara yer kazancı sağlayabiliyorlar.

Kasaların teknik detaylarına baktığımızda, her iki yeni modelin de dört adet 5.25" sürücü kullanımına olanak tanıdığını görüyoruz. Kullanıcılara kolaylık sağlaması açısından harici USB ve ses konnektörlerine sahip olan kasalarda biri öne diğeri ise arkaya konumlandırılan iki adet 120mm'lik fan bulunuyor. Alet gerektirmeden optik sürücü ve sabit disk montajına olanak tanıyan kasaların ay sonunda kullanıma sunulması bekleniyor.


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ULYSES 10 yıl
Katlanabilmesi nakliye masraflarına yansır. Bu da daha ucuza kaliteli kasa demek. Faydası bu olur kullanıcıya.
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pEgaTR 10 yıl
Güzel düşünmüş ASUS..

Zaten adı üzerinde ASUS
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L.o.T.u.S 10 yıl

Kargocular duymasın deli olurlar... :-))
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Kénan 10 yıl
Kullanışlı olmaz ve içi dolu iken katlanamıyorsa gereksiz.
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cengizhan72 10 yıl
Bu kasaların tek işe yarar tarafı..ihraç edilirken yer kaplamaması.Neymiş katlanırmış ne için ihraç ederken yer tutmasın diye.
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akifdu 10 yıl
Ici doluyken katlanabilse alirdim. :)
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saidakkas 10 yıl
Çinli üreticiler taklidini yapar, artık 10 USD'ye kasa görürsünüz, o bakımdan faydalı. Bir konteynırın nakliye bedeli Çinden Türkiye'ye deniz yolu ile 1000 USD ve biraz altıdır diye tahmin ediyorum. Böyle olunca nakliye masrafı çok azalır.
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01Mrt 10 yıl
"kullanıcılara yer kazancı sağlayabiliyorlar." ibaresi beni şaşırttı zaten, acaba dedim içi doluyken katlanabiliyor mu? malesef katlanamıyormuş, o zaman kullanıcının değilde satıcının işine yarar...
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max975 10 yıl
pekde kullanılacağını sanmam
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janghood 10 yıl
ne anladık o işten. boşken kasa taşıyanınız varmı :)
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Public_Enemy 10 yıl
Bence amaç kullanıcılara yer kazancı saglamaktan çok, nakliye masrafını düşürmek.
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UgurSuval 10 yıl

Orjinalden alıntı: Public_Enemy

Bence amaç kullanıcılara yer kazancı saglamaktan çok, nakliye masrafını düşürmek.


tabiki tek sesep budur
ama kasalarda biraz daha jan janlı olsa cok daha iyi olurdu
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MrPerFormance 10 yıl
Kasalar bile evrimleşiyor.
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