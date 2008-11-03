Asus "katlanabilir" formda iki yeni kasa hazırladı

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, son dönemde kasa ve soğutucularıyla da sık sık gündeme gelmekte. Firma "katlanabilir" yapıda iki yeni kasa modelini daha ürün gamına ekliyor. TA-F11 ve TA-F21 kod adlı, mid-tower formundaki yeni kasalar, 190 x 426 x 469 mm boyutlarında olmakla birlikte katlandıklarında 434 x 87 x 434 mm boyutlarında oluyor ve kullanıcılara yer kazancı sağlayabiliyorlar.

Kasaların teknik detaylarına baktığımızda, her iki yeni modelin de dört adet 5.25" sürücü kullanımına olanak tanıdığını görüyoruz. Kullanıcılara kolaylık sağlaması açısından harici USB ve ses konnektörlerine sahip olan kasalarda biri öne diğeri ise arkaya konumlandırılan iki adet 120mm'lik fan bulunuyor. Alet gerektirmeden optik sürücü ve sabit disk montajına olanak tanıyan kasaların ay sonunda kullanıma sunulması bekleniyor.