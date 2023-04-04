Asus ROG taşınabilir konsolu çok yakın

Tam Boyutta Gör Son dönemde giderek yükselen taşınabilir oyun konsolu trendine devler de kayıtsız kalamıyor. Asus ROG oyuncu markası Windows 11 üzerinde çalışan taşınabilir bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor.

Asus ROG Ally nedir?

Asus ROG Ally adıyla geliştirilen taşınabilir oyun konsolu özel bir AMD yongası kullanıyor. Ayrıca konsolun harici grafik kartı kutularına da uyumlu olacağı belirtiliyor. 7 inçlik Full HD dokunmatik ekran 120Hz tazeleme hızı sunacak.

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608 gram ağırlık ile Steam Deck konsolundan daha hafif olan Asus ROG Ally ayrıca daha kompakt. Parmak izi okuyucu da farklı hesaplar arasında geçişe imkân tanıyor. Prototip örneği bazı teknoloji yayınlarına dağıtıldığı için 1 Nisan şakası olmadığı belirtilmiş. Ayrıca Asus bir ön inceleme sayfası da açmış.

Asus ROG markasının pazara girişi haliyle rekabeti daha da kızıştıracak. Bu alanda OnePlayer, AYA NEO gibi Çinli rakipler ciddi bir ağırlığa sahip. Bilgisayar devlerinin de oyuna dahil olmasıyla ibrenin yönü değişebilir.

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Asus ROG Ally taşınabilir konsol geliyor