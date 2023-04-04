Asus ROG taşınabilir konsolu çok yakın

Asus ROG Ally nedir?
Asus ROG Ally adıyla geliştirilen taşınabilir oyun konsolu özel bir AMD yongası kullanıyor. Ayrıca konsolun harici grafik kartı kutularına da uyumlu olacağı belirtiliyor. 7 inçlik Full HD dokunmatik ekran 120Hz tazeleme hızı sunacak.
608 gram ağırlık ile Steam Deck konsolundan daha hafif olan Asus ROG Ally ayrıca daha kompakt. Parmak izi okuyucu da farklı hesaplar arasında geçişe imkân tanıyor. Prototip örneği bazı teknoloji yayınlarına dağıtıldığı için 1 Nisan şakası olmadığı belirtilmiş. Ayrıca Asus bir ön inceleme sayfası da açmış.
Asus ROG markasının pazara girişi haliyle rekabeti daha da kızıştıracak. Bu alanda OnePlayer, AYA NEO gibi Çinli rakipler ciddi bir ağırlığa sahip. Bilgisayar devlerinin de oyuna dahil olmasıyla ibrenin yönü değişebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı