Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında oyuncu odaklı ROG Phone modelleri ile ses getirmeyi başaran ASUS, çok yakında ROG Phone 7 serisini piyasaya sürecek. Bu bağlamda kısa süre önce sizlere yaklaşan telefonların özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi de Asus ROG Phone 7, ilk kez canlı olarak görüntülendi.

ROG Phone 7 ilk kez canlı olarak görüntülendi

Sızan görüntülere göre Asus ROG Phone 7, selefi ROG Phone 6'ya benzer bir tasarıma sahip olacak. Bununla birlikte cihazın arka bölümünde ROG Phone serisine özel, aydınlatmalı tasarıma yer verildiğini görüyoruz. Cihazın ön tarafında ise hafif kalın çerçeveler ve üst çerçevenin sağ tarafında bir ön kamera yer alıyor.

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Tam Boyutta Gör Sızdırılan diğer fotoğraflar ise, cihazın 3,5 mm kulaklık girişi ve USB Type C desteğine ek olarak çerçevenin üst ve altına konumlandırılan çift hoparlör kurulumu ile geleceğini doğruluyor. Son olarak güç ve ses düğmeleri telefonun sağ kenarına konumlandırılmış.

Asus ROG Phone 7 teknik özellikleri

Bildirilenlere göre ASUS ROG Phone 7, ön tarafta 165Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6,78 inç E4 AMOLED panele sahip olacak. Yakın zamanlı AnTuTu listeleri ise akıllı telefon 16GB RAM ve UFS 4.0 depoalama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ile destekleneceğini doğruladı.

Kutudan çıktığı haliyle Android 13 OS ve ROG UI ile gelen telefonda 50MP birincil, 13MP ultra geniş ve 5MP kamera göreceğiz. Ön tarafta ise 32MP selfie sensörü bulunacak. Kaputun altında 65W hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh batarya ile vitrine çıkacak ROG Phone 7'nin 240 gramın altında ağırlığa sahip olacağını da belirtelim. Söylentilere ROG Phone 7 serisi 13 Nisan'da tanıtılacak. Cihazın 580 dolar civarında fiyat etiketiyle vitrine çıkması bekleniyor.

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Asus ROG Phone 7 ilk kez canlı görüntülendi: İşte tasarımı