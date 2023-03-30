Asus ROG Phone 7 ilk kez canlı görüntülendi: İşte tasarımı

ROG Phone 7 ilk kez canlı olarak görüntülendi
Sızan görüntülere göre Asus ROG Phone 7, selefi ROG Phone 6'ya benzer bir tasarıma sahip olacak. Bununla birlikte cihazın arka bölümünde ROG Phone serisine özel, aydınlatmalı tasarıma yer verildiğini görüyoruz. Cihazın ön tarafında ise hafif kalın çerçeveler ve üst çerçevenin sağ tarafında bir ön kamera yer alıyor.
Asus ROG Phone 7 teknik özellikleri
Bildirilenlere göre ASUS ROG Phone 7, ön tarafta 165Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6,78 inç E4 AMOLED panele sahip olacak. Yakın zamanlı AnTuTu listeleri ise akıllı telefon 16GB RAM ve UFS 4.0 depoalama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ile destekleneceğini doğruladı.
Kutudan çıktığı haliyle Android 13 OS ve ROG UI ile gelen telefonda 50MP birincil, 13MP ultra geniş ve 5MP kamera göreceğiz. Ön tarafta ise 32MP selfie sensörü bulunacak. Kaputun altında 65W hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh batarya ile vitrine çıkacak ROG Phone 7'nin 240 gramın altında ağırlığa sahip olacağını da belirtelim. Söylentilere ROG Phone 7 serisi 13 Nisan'da tanıtılacak. Cihazın 580 dolar civarında fiyat etiketiyle vitrine çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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