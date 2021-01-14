Asus ROG Flow X13 melez oyuncu dizüstü tanıtıldı

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Kaslı ve geleneksel yapısıyla bildiğimiz oyuncu bilgisayarları zaman zaman diğer kategorilere de el atabiliyor. Asus ROG Flow X13 oyuncu dizüstü ekranını döndürerek tablet tarzında bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Asus ROG Flow X13 özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Flow X13 modelinde 13 inçlik dokunmatik bir ekran bizi karşılıyor. 16:10 görüntü oranı barındıran ekranda Full HD 120Hz tazeleme hızı olan versiyon ve 4K çözünürlük olan versiyon mevcut. PANTONE sertifikalı renk üretimi ile görüntüler daha canlı. Kasa 15mm kalınlığında ve 1.35Kg ağırlığında.

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AMD Ryzen 5000 HS işlemcileri tercih eden Flow X13 modeli 35W olan ısıl tasarım gücünü 54W seviyesine kadar zorlayabiliyor. Grafik birimi yeterli gelmeyenler için GTX 1650 ekran kartı da yanında yer alıyor. Ryzen 9 5980HS barındıran versiyon Flow X13 Supernova Edition adıyla satılacak. Sistem bir miktar hız aşırtmaya da imkan tanıyor.

32GB kapasiteye kadar LPDDR4X-4266 RAM bellek ve 1TB’a kadar PCIe SSD seçenekleri sunulan modelde Dual Arc Flow fanlar yüksek soğutma verimliliğine ulaşırken düşük yüklerde de tamamen kapatılabiliyor.

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Ürünün bataryası 10 saate kadar kullanım süresine ulaşabiliyor. 100W destekli USB Tip-C adaptör gerekli gücü sağlıyor. 5.1.2 kanal ses üretebilen Dolby Atmos destekli ses sistemi akıllı güçlendirme teknolojisi ile donatılmış. Çift yönlü yapay zeka gürültü engelleme teknolojisi de işlemci üzerinde çalışarak belirli uygulamaların dahi sesini engelleyecek şeklinde ayarlanabiliyor.

1.7mm tuş mesafesi sunan aydınlatmalı klavye, USB 3.2 Gen 2 Type-C portu, USB 3.2 Gen 2 Type-A portu, HDMI 2.0b portu gibi özellikleri olan ROG Flow X13 oyuncu dizüstü modeli için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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