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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus ROG Flow X13 melez oyuncu dizüstü tanıtıldı

    Asus ROG Flow X13 modeli 360 derece dönebilen ekranı sayesinde klavyeden uzaklaşarak kontrolcüler ile harici ekran tarzında bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlıyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus ROG Flow X13 melez oyuncu dizüstü tanıtıldı
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    Kaslı ve geleneksel yapısıyla bildiğimiz oyuncu bilgisayarları zaman zaman diğer kategorilere de el atabiliyor. Asus ROG Flow X13 oyuncu dizüstü ekranını döndürerek tablet tarzında bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

    Asus ROG Flow X13 özellikleri ve fiyatı

    Asus ROG Flow X13 modelinde 13 inçlik dokunmatik bir ekran bizi karşılıyor. 16:10 görüntü oranı barındıran ekranda Full HD 120Hz tazeleme hızı olan versiyon ve 4K çözünürlük olan versiyon mevcut. PANTONE sertifikalı renk üretimi ile görüntüler daha canlı. Kasa 15mm kalınlığında ve 1.35Kg ağırlığında.

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    AMD Ryzen 5000 HS işlemcileri tercih eden Flow X13 modeli 35W olan ısıl tasarım gücünü 54W seviyesine kadar zorlayabiliyor. Grafik birimi yeterli gelmeyenler için GTX 1650 ekran kartı da yanında yer alıyor. Ryzen 9 5980HS barındıran versiyon Flow X13 Supernova Edition adıyla satılacak. Sistem bir miktar hız aşırtmaya da imkan tanıyor.

    32GB kapasiteye kadar LPDDR4X-4266 RAM bellek ve 1TB’a kadar PCIe SSD seçenekleri sunulan modelde Dual Arc Flow fanlar yüksek soğutma verimliliğine ulaşırken düşük yüklerde de tamamen kapatılabiliyor.

    Asus ROG Flow X13 melez oyuncu dizüstü tanıtıldı
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    Ürünün bataryası 10 saate kadar kullanım süresine ulaşabiliyor. 100W destekli USB Tip-C adaptör gerekli gücü sağlıyor. 5.1.2 kanal ses üretebilen Dolby Atmos destekli ses sistemi akıllı güçlendirme teknolojisi ile donatılmış. Çift yönlü yapay zeka gürültü engelleme teknolojisi de işlemci üzerinde çalışarak belirli uygulamaların dahi sesini engelleyecek şeklinde ayarlanabiliyor.

    1.7mm tuş mesafesi sunan aydınlatmalı klavye, USB 3.2 Gen 2 Type-C portu, USB 3.2 Gen 2 Type-A portu, HDMI 2.0b portu gibi özellikleri olan ROG Flow X13 oyuncu dizüstü modeli için henüz bir fiyat açıklanmadı.



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    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    th9 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    çift ekrandan sonrada bu.sayılı kişilerin kullanacağı ürünler bunlar,çoğu kullanıcı için mantıklı değil,özellikle türkiyede.
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