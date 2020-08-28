Asus ROG Meta Buffs lansmanı Türkçe çeviri ile DH’de

Asus, 1 Eylül’de ROG oyuncu ürünleri tanıtacak. Bu lansmanı Türkçe simultane çeviriyle DH Youtube kanalımızdan canlı olarak yayınlayacağız.
Asus’un Meta Buffs olarak isimlendirdiği lansman etkinliği 1 Eylül saat 21.00’de başlayacak. İngilizce dilinde yapılacak lansmanı Burak Şolt’un çevirisiyle Türkçe dilinde yayınlayacağız.
Lansmanda çok sayıda yeni ROG ürünü tanıtılacak. Tanıtılacak ürünler, gaming ve donanım dünyasında ses getirecek.
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