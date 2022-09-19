Asus ROG Phone 6D ve 6D Ultimate tanıtıldı: Yepyeni soğutma sistemiyle tam bir oyun canavarı

ASUS ROG Phone 6D ve 6D Ultimate, haftalarca süren sızıntıların ardından resmi olarak tanıtıldı. ROG Phone 6 ve 6 Pro modelleri, oyun meraklıları için 165Hz yenileme hızı, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 18GB LPDDR5 RAM gibi çekici özelliklere sahipti. Peki, yeni tanıtılan ROG Phone 6D modelleri hangi yenilikleri getiriyor? İşte Asus ROG Phone 6D ve 6D Ultimate özellikleri

Asus ROG Phone 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay önce eklendi

"D" ne anlama geliyor?

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ROG Phone 6D ve 6D Ultimate, Pro modellerine kıyasla işlemci, gpu, renk, ağırlık dışında bir farklılık sunmuyor. Başka bir deyişle dıştan bakıldığında ROG Phone 6 Pro’larla ayırt etmesi biraz zor, donanımsal olarak geliştirilmiş iki cihaz karşımızda. ROG Phone 6D ve 6D Ultimate’daki D’nin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız, Dimensity’i temsil ediyor. ROG Phone 6 ve 6 Pro’da bildiğiniz üzere Snapdragon 8 Plus 1 işlemci bulunuyordu. 6D ve 6D Ultimate, MediaTek’in en yeni ve güçlü işlemcisi Dimensity 9000 Plus’dan güç alıyor.

Tasarım: Her şey yerli yerinde

ROG Phone 6D ve 6D Ultimate, 165Hz yenileme hızına ulaşan 6.78 inç Samsung AMOLED ekrana sahip. IPX4 sertifikası ve Corning Gorilla Glass Victus ile korunan telefonlarda kulaklık girişi ve çift ön hoparlör yerini koruyor, hatta aynı kamera kurulumuna sahip. Mat uzay grisi renkle bizleri karşılayan telefonlar, önceki modellere kıyasla çok az daha (8 gr) ağır. 6D Ultimate modeli, arkada 6 Pro’nun ROG Vision ekranını taşıyor.

Kamera: Tüm özellikler korunuyor

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ROG Phone 6D ve 6D Ultimate kamera özellikleri arasında; kamera modunu düzenleme, otomatik poz basamaklama (kameranın farklı deklanşör hızlarında ve diyafram değerlerinde çekim yapmasını sağlayan profesyonel mod ayarı), hypersteady video, ayrı otomatik pozlama ve otomatik odaklama, ağır çekim, 8K video kaydı, time-lapse ayarları, dinamik gece modu var.

Performans: Daha güçlü batarya ve bellek

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Asus’un yeni oyun canavarları ROG Phone 6D ve 6D Ultimate, 16GB LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 depolama alanı seçenekleriyle geliyor. 18GB RAM olmasını beklerdik ancak Asus, LPDDR5X’in maksimum 16GB’ı desteklediğini söylüyor. ARM Mali-G710 GPU ile gelen yeni modellerde, çift 3000 mAh batarya bulunuyor. Pro modellerde olduğu gibi 6000 mAh batarya mevcut. Asus, pil ömrünü uzatmak için şarjı %80 veya %90’a kadar sınırlandırma seçeneği sunuyor.

Oyun: Yeni soğutma sistemi ve aksesuarlar

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Asus ROG Phone 6 serisi ile en iyi oyun deneyimini sunmaya odaklanıyor. Ekranın 14 ayrı noktasına dokunuş ayarlama imkanı veren AirTrigger 6 kontrol sistemi ile birlikte Asus’un GameCool 6 CPU soğutma çözümü ve AeroActive Cooler aksesuarlarıyla birlikte geliyor. 6D Ultimate, telefonu daha da soğutan dahili GameCool 6 fanı ile birlikte hareket eden ısı dağıtım sistemine (AeroActive) sahip. İki model için de çok sayıda aksesuar mevcut. Modüler gamepad ROG Kunai 3, telefonu HDMI ekrana bağlamanızı sağlayan dock, telefonu çeşitli kontrolcülerle birlikte kullanmanıza imkan veren klips, AeroActive Cooler (Ultimate’ın kutusundan çıkıyor), aksesuarlar arasında.

Asus ROG Phone 6D özellikleri

Ekran: 6.78 inç, HDR+ (2448 x 1080), 165Hz, Samsung AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 Plus, Mali-G710

Bellek: 16GB LPDDR5X

Depolama: 256GB, UFS 3.1

Arka kamera: 50MP f/1.9 (Sony IMX766) ana, 13MP ultra geniş, 5MP makro, 8K 24fps, 4K 30/60fps video kaydı

Ön kamera: 12MP

Batarya: 6000 mAh, 65w kablolu hızlı şarj (şarj adaptörü kutudan çıkıyor)

Bağlantı: Bluetooth 5.3, 5G desteği, NFC

Güvenlik: Ekran içinde parmak izi okuyucu, yüz tanıma

Boyut ve ağırlık: 173 x 77 x 10.4 mm, 239 g

İşletim sistemi: Android 12

Asus ROG Phone 6D Ultimate fiyat

Sadece Space Gray renk seçeneği ile gelen ROG Phone 6D serisinin başlangıç fiyatı, 799 Euro. 6D Ultimate fiyatı da 1199 Euro olarak belirlenmiş.

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ASUS ROG Phone 6D ve 6D Ultimate tanıtıldı: İşte özellikleri