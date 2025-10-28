Google Play Store'a yaş doğrulama sistemi geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Play Store için yeni yaş doğrulama gereksinimini uygulamaya koydu. Kullanıcıların uygulama indirebilmek için resmî kimlik, selfie fotoğraf veya diğer hizmetlerle 18 yaş ve üstü olduklarını doğrulamaları gerekecek.

Google Play Store’a 18 yaş sınırı

Doğrulama sistemi YouTube'a benziyor; kullanıcıların bazı uygulamaları indirmeden önce yaşlarını doğrulamaları gerektiriyor. Google, kullanıcılara kimlik yükleme, selfie çekme, kredi kartı kullanma veya verifymy.io adlı üçüncü taraf hizmetleri kullanma gibi yaşlarını doğrulamaları için çeşitli yollar sunacak. Kullanıcılar yaşlarını doğrulamadıkları sürece pek çok uygulamayı indiremeyecek.

Kullanılabilir doğrulama yöntemleri ülkeye ve bölgeye göre değişiklik gösterecek; bazı kullanıcılar kimlik belgelerini yüklemek zorunda kalırken, bazıları doğrulama için üçüncü taraf hizmetleri kullanacak.

Birkaç ülke ve ABD eyaletindeki yeni düzenlemeler, Google’ın hizmetlerine yaş doğrulama sistemi getirmesini zorunlu kıldı. Amerika’da Teksas, Utah ve Louisiana, kullanıcıların belirli çevrimiçi hizmetlere erişmeden önce yaşlarını doğrulamalarını gerektiren yasalar çıkardı. Ancak düzenlemeler henüz yürürlüğe girmedi. Teksas'ta yasa tasarısı 27 Mayıs 2025'te kabul edildi, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. 13 Ekim 2025'te onaylanan Kaliforniya yasa tasarısı ise 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girecek.

