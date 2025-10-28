Giriş
    Google Play Store'a yaş doğrulama sistemi geliyor

    Google, Play Store'da yaş doğrulama sistemini uygulamaya başladı. Kullanıcılar, 18 yaş ve üstünde olduklarını doğrulamadıkları sürece Android mağazasındaki bazı uygulamaları indiremeyecek.

    google play store 18 yaş ve üstü doğrulama Tam Boyutta Gör
    Google, Play Store için yeni yaş doğrulama gereksinimini uygulamaya koydu. Kullanıcıların uygulama indirebilmek için resmî kimlik, selfie fotoğraf veya diğer hizmetlerle 18 yaş ve üstü olduklarını doğrulamaları gerekecek.

    Google Play Store’a 18 yaş sınırı

    Doğrulama sistemi YouTube'a benziyor; kullanıcıların bazı uygulamaları indirmeden önce yaşlarını doğrulamaları gerektiriyor. Google, kullanıcılara kimlik yükleme, selfie çekme, kredi kartı kullanma veya verifymy.io adlı üçüncü taraf hizmetleri kullanma gibi yaşlarını doğrulamaları için çeşitli yollar sunacak. Kullanıcılar yaşlarını doğrulamadıkları sürece pek çok uygulamayı indiremeyecek.

    Kullanılabilir doğrulama yöntemleri ülkeye ve bölgeye göre değişiklik gösterecek; bazı kullanıcılar kimlik belgelerini yüklemek zorunda kalırken, bazıları doğrulama için üçüncü taraf hizmetleri kullanacak.

    Birkaç ülke ve ABD eyaletindeki yeni düzenlemeler, Google’ın hizmetlerine yaş doğrulama sistemi getirmesini zorunlu kıldı. Amerika’da Teksas, Utah ve Louisiana, kullanıcıların belirli çevrimiçi hizmetlere erişmeden önce yaşlarını doğrulamalarını gerektiren yasalar çıkardı. Ancak düzenlemeler henüz yürürlüğe girmedi. Teksas'ta yasa tasarısı 27 Mayıs 2025'te kabul edildi, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. 13 Ekim 2025'te onaylanan Kaliforniya yasa tasarısı ise 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girecek.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

