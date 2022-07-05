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    Asus ROG Phone 6 ve ROG Phone 6 Pro tanıtıldı

    Asus ROG Phone 6 modelinde 6.78 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, verimli soğutma sistemi, 6000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor.
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    Asus ROG Phone 6
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    Asus ROG Phone 6 önceki nesle göre performansı daha da yukarı çekerken dokunmatik tetik tuşları da geri dönüyor. Pro versiyonu ise LED animasyon ekranı ile orijinalinden farklılaşıyor.

    Asus ROG Phone 6 özellikleri ve fiyatı

    • 6.78 inçlik AMOLED ekran
    • Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti
    • LPDDR5 RAM
    • UFS 3.1 depolama
    • 50MP Sony IMX766 ana sensör
    • 12MP Sony IMX663 ön kamera
    • 6000mAh batarya
    • 65W hızlı şarj
    • Asus ROG Phone 6 12GB/256GB - 999 Avro
    • Asus ROG Phone 6 Pro 18GB/512GB - 1299 Avro

    Asus ROG Phone 6 oyuncu odaklı akıllı telefon serinin en güçlüsü olarak karşımıza çıkıyor. Gorilla Glass Victus ile korunan ekran 165Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor. 60Hz-165Hz arasında dinamik olarak 5 farklı seviyede çalışabiliyor. Dokunmatik tarama hızı 720Hz iken en parlak seviye de 1200 nit olarak belirlenmiş.

    Performans çıtasını en üst seviyeye çıkaran Asus ROG Phone 6 özel soğutma sistemi ile işlemciyi 10 derece soğutabiliyor. Sağ ve arka kısımda AirTrigger tetik tuşları programlanabiliyor. Çift stereo hoparlör 3 mikrofon ile desteklenirken batarya çift USB Tip-C girişi ile hızlı şarjı destekliyor.

    Asus ROG Phone 6 Pro versiyonunun farkı ise arka tarafta programlanabilir bir LED nokta animasyon ekranı ve daha yüksek RAM kapasitesi. Bunun haricinde iki model de aynı özelliklere sahip.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

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    Bloodin 13 saat önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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