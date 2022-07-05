Asus ROG Phone 6 ve ROG Phone 6 Pro tanıtıldı

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Asus ROG Phone 6 önceki nesle göre performansı daha da yukarı çekerken dokunmatik tetik tuşları da geri dönüyor. Pro versiyonu ise LED animasyon ekranı ile orijinalinden farklılaşıyor.

Asus ROG Phone 6 özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik AMOLED ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

LPDDR5 RAM

UFS 3.1 depolama

50MP Sony IMX766 ana sensör

12MP Sony IMX663 ön kamera

6000mAh batarya

65W hızlı şarj

Asus ROG Phone 6 12GB/256GB - 999 Avro

Asus ROG Phone 6 Pro 18GB/512GB - 1299 Avro

Asus Rog Phone 5S oyuncu telefonlarının fiyatını açıkladı 8 ay önce eklendi

Asus ROG Phone 6 oyuncu odaklı akıllı telefon serinin en güçlüsü olarak karşımıza çıkıyor. Gorilla Glass Victus ile korunan ekran 165Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor. 60Hz-165Hz arasında dinamik olarak 5 farklı seviyede çalışabiliyor. Dokunmatik tarama hızı 720Hz iken en parlak seviye de 1200 nit olarak belirlenmiş.

Performans çıtasını en üst seviyeye çıkaran Asus ROG Phone 6 özel soğutma sistemi ile işlemciyi 10 derece soğutabiliyor. Sağ ve arka kısımda AirTrigger tetik tuşları programlanabiliyor. Çift stereo hoparlör 3 mikrofon ile desteklenirken batarya çift USB Tip-C girişi ile hızlı şarjı destekliyor.

Asus ROG Phone 6 Pro versiyonunun farkı ise arka tarafta programlanabilir bir LED nokta animasyon ekranı ve daha yüksek RAM kapasitesi. Bunun haricinde iki model de aynı özelliklere sahip.

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Asus ROG Phone 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı