Asus ROG Phone 6 ve ROG Phone 6 Pro tanıtıldı

Asus ROG Phone 6 önceki nesle göre performansı daha da yukarı çekerken dokunmatik tetik tuşları da geri dönüyor. Pro versiyonu ise LED animasyon ekranı ile orijinalinden farklılaşıyor.
Asus ROG Phone 6 özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inçlik AMOLED ekran
- Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti
- LPDDR5 RAM
- UFS 3.1 depolama
- 50MP Sony IMX766 ana sensör
- 12MP Sony IMX663 ön kamera
- 6000mAh batarya
- 65W hızlı şarj
- Asus ROG Phone 6 12GB/256GB - 999 Avro
- Asus ROG Phone 6 Pro 18GB/512GB - 1299 Avro
Asus ROG Phone 6 oyuncu odaklı akıllı telefon serinin en güçlüsü olarak karşımıza çıkıyor. Gorilla Glass Victus ile korunan ekran 165Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor. 60Hz-165Hz arasında dinamik olarak 5 farklı seviyede çalışabiliyor. Dokunmatik tarama hızı 720Hz iken en parlak seviye de 1200 nit olarak belirlenmiş.
Performans çıtasını en üst seviyeye çıkaran Asus ROG Phone 6 özel soğutma sistemi ile işlemciyi 10 derece soğutabiliyor. Sağ ve arka kısımda AirTrigger tetik tuşları programlanabiliyor. Çift stereo hoparlör 3 mikrofon ile desteklenirken batarya çift USB Tip-C girişi ile hızlı şarjı destekliyor.
Asus ROG Phone 6 Pro versiyonunun farkı ise arka tarafta programlanabilir bir LED nokta animasyon ekranı ve daha yüksek RAM kapasitesi. Bunun haricinde iki model de aynı özelliklere sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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