Dimensity 9000+ daha iyi performans sunuyor

Tam Boyutta Gör

Mediatek’in bu yıl en önemli silahı haline gelen Dimensity 9000 yonga seti kendisini biraz daha geliştirdi. Dimensity 9000+ adını alan yeni yonga seti orijinale göre hatırı sayılır bir performans artışı ile geliyor.

Dimensity 9000+ özellikleri neler?

Dimensity 9000+ yonga seti yine 1 adet Cortex-X2, 3 adet Cortex-A710 ve 4 adet Cortex-A510 çekirdeği ile geliyor. Grafik tarafı ise Mali-G710 barındırıyor. Frekanslar bir miktar yukarı çekilerek işlemci tarafında yüzde 5, grafik tarafında da yüzde 10 performans artışı elde edilmiş.

Dimensity serisi coştu 23 sa. önce eklendi

Entegre 5G modem çeşitli optimizasyonlarla 7Gbps indirme hızlarına çıkabiliyor. Imagiq 790 görüntü işlemcisi 3 kameradan 18-bit HDR video kaydı, 320MP görüntü desteği, 9gp/s işleme yeteneği ve gürültü engellemeli 4K HDR gibi özellikler sunuyor.

MiraVision 790 sürücüsü ise WDHD+ ekranlarda 144Hz, Full HD ekranlarda 180Hz ve Wi-Fi üzerinden 4K 60fps HDR yansıtma desteğine sahip. Dimensity 9000+ yonga seti sonbahar döneminde piyasada olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.