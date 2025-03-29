Asus 4K ve HDR destekli yüksek performanslı monitörünü satışa sundu

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Asus, profesyonel içerik üreticilerine yönelik yeni OLED monitörü ProArt Display PA32UCDM’i tanıttı. Gelişmiş özelliklerle donatılan bu model, özellikle video editörleri, grafik tasarımcılar ve oyun geliştiricileri için dikkat çekici bir seçenek.

31.5 inç boyutunda 4K çözünürlük sunan QD-OLED panel, 240Hz yenileme hızı ve 0.1 milisaniyelik tepki süresiyle yüksek performans vadediyor. HDR desteği tarafında ise Dolby Vision, HDR10 ve HLG gibi popüler formatlarla uyumlu olan ekran, 1000 nit’e kadar çıkabilen parlaklığı sayesinde parlaklık ve kontrast dengesini etkileyici biçimde sağlıyor.

Renk doğruluğu bu modelin öne çıkan noktalarından biri. %99 DCI-P3 ve %100 sRGB renk kapsamına sahip olan monitör, fabrikadan çıkarken Delta E <1 değeriyle kalibre ediliyor. Üstelik hem Asus’un kendi kalibrasyon sistemi hem de Calman ve ColourSpace gibi profesyonel araçlarla uyumlu çalışıyor.

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Bağlantı tarafında da kullanıcıyı yormayan bir esneklik sunulmuş. İki adet Thunderbolt 4 portu üzerinden hem 96W’a kadar güç aktarımı yapılabiliyor hem de cihazlar arasında zincirleme bağlantı kurulabiliyor. HDMI 2.1 ve USB 3.2 gibi ek girişler sayesinde farklı donanımlarla uyum konusunda sıkıntı yaşanmıyor. Mac kullanıcıları için de tam destek mevcut.

İnce ve şık alüminyum kasasının yanı sıra ergonomik standı sayesinde uzun çalışma süreleri de konforlu hale geliyor. Asus’un OLED Care adı verilen panel koruma teknolojisi ise ekran yanması gibi sorunların önüne geçmek için geliştirilmiş. Piksel kaydırma, ekranı otomatik karartma gibi detaylar da bu sistemin bir parçası. ProArt Display OLED PA32UCDM, 1899 dolardan satışta.

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