Asus’tan yüzde 65 boyutta oyuncu klavyesi

Tam Boyutta Gör

Oyuncu donanımları pazarında artık yavaş yavaş küçük boyutlu klavyelere ilginin arttığını görüyoruz. Razer bu konuda başı çekiyor olsa da diğer oyuncular boş durmuyor. Asus ROG bu hafta mini bir klavye tanıttı.

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Asus ROG Falchion özellikleri

Asus ROG Falchion mekanik oyuncu klavyesi masasında yer açmak isteyen ve büyük klavye boyutlarından yorulanlar için tasarlandı. Standart klavyenin yüzde 65 boyutlarında olan Falchion farklı yöntemlerle yine tam boy klavye hissiyatını yaşatıyor.

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Küçük olduğu için haliyle sayısal tuş takımından mahrum olan klavyede toplam 68 tuş yer alıyor. Tuşlar Cherry MX mekanik anahtarlara sahip. Sol kısımda yer alan dokunmatik şerit ise bazı kısayolları atamanıza izin veriyor. Çerçeveler de ince olduğu için klavye oldukça kompakt.

Bu türden alışık olduğumuz üzere tuşların alt kısımlarında ikinci fonksiyon etiketleri mevcut ve eksik olan tuşların telafisi de böylece yapılmış oluyor. 2.4GHz üzerinden bağlanan klavye 400 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Her tuş için RGB aydınlatması açık olursa bu süre elbette düşüyor. Asus ROG Falchion mekanik oyuncu klavyesi için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/270121/asus-unveils-the-rog-falchion-wireless-65-gaming-keyboard

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