Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus’tan yüzde 65 boyutta oyuncu klavyesi

    Asus ROG Falchion mekanik oyuncu klavyesi sadece yüzde 65 boyutlarda ve masanızda yer kaplamayacak. Cherry MX mekanik anahtarlar ise güçlü bir hissiyat sunuyor.
    3 sa.
    635
    10
    2
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Asus’tan yüzde 65 boyutta oyuncu klavyesi
    Tam Boyutta Gör

    Oyuncu donanımları pazarında artık yavaş yavaş küçük boyutlu klavyelere ilginin arttığını görüyoruz. Razer bu konuda başı çekiyor olsa da diğer oyuncular boş durmuyor. Asus ROG bu hafta mini bir klavye tanıttı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Tamamen analog Asus ROG Theta Electret oyuncu kulaklığı duyuruldu

    Asus ROG Falchion özellikleri

    Asus ROG Falchion mekanik oyuncu klavyesi masasında yer açmak isteyen ve büyük klavye boyutlarından yorulanlar için tasarlandı. Standart klavyenin yüzde 65 boyutlarında olan Falchion farklı yöntemlerle yine tam boy klavye hissiyatını yaşatıyor.

    Ayrıca Bkz. "Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor"

    Küçük olduğu için haliyle sayısal tuş takımından mahrum olan klavyede toplam 68 tuş yer alıyor. Tuşlar Cherry MX mekanik anahtarlara sahip. Sol kısımda yer alan dokunmatik şerit ise bazı kısayolları atamanıza izin veriyor. Çerçeveler de ince olduğu için klavye oldukça kompakt.

    Bu türden alışık olduğumuz üzere tuşların alt kısımlarında ikinci fonksiyon etiketleri mevcut ve eksik olan tuşların telafisi de böylece yapılmış oluyor. 2.4GHz üzerinden bağlanan klavye 400 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Her tuş için RGB aydınlatması açık olursa bu süre elbette düşüyor. Asus ROG Falchion mekanik oyuncu klavyesi için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/270121/asus-unveils-the-rog-falchion-wireless-65-gaming-keyboard Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    serazen (Muhammet Öztürk) 1 sa.
    teknoloji dünyasındaki değişmler hakkında bilgilendirdiğiniz için teşekkürler ama
    bu kadar devrik cümle ile atılan başlık "Asus’tan yüzde 65 boyutta oyuncu klavyesi" atarak neyi amaçladınız onu bilmiyorum.bu aynı mynet saçma sapan haberlere attığı başlıklara benziyor :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    selim oğlu (yavuz demir) 3 sa.
    Klavye güzele benziyor umarım fiyatı da oyunculara uyacak bir fiyattadır.
    Asus bu işi yapıyor ya MSI dan bir beklentimiz de yok değil şöyle 250 tl civarında olsa MSI nınkıde güzel olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 18 dk. Xiaomi önümüzdeki ay 23 telefonu daha kararlı MIUI 12 sürümüne güncelleyecek 48 dk. Ryzen 4000G APU’ları 5000 MHz üzeri frekansları destekleyebilir 1 sa. Makineli tüfekli drone Songar'a 'Yerli Malı Belgesi' 1 sa. Elektrikli SsangYong Korando SUV'dan ilk teaser geldi 2 sa. Samsung'dan 74 dolarlık telefon: Galaxy A01 Core 2 sa. Seagate’in Xbox Series X için üreteceği harici SSD karta ait web sitesi açıldı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Asus’tan yüzde 65 boyutta oyuncu klavyesi Sonraki Teklif Meclis'te: Sosyal medya düzenlemesine uymayan şirketlere 5 aşamalı yaptırım geliyor 4 sa. Google Meet artık Gmail uygulaması içerisinde 5 sa. Yüzyılın sonu itibariyle kutup ayılarının soyu neredeyse tükenebilir 6 sa. Elektrikli scooter girişimi Martı'ya 25 milyon dolar yatırım 7 sa. Nvidia MX350 grafikli MSI Modern 14 dizüstü bilgisayarı duyuruldu 7 sa. Windows 10 büyük güncellemeleri teke iniyor 19 sa. Elektrikli Hyundai Kona satışları 100 bin barajını geçti 20 sa. Sosyal medya düzenlemesi Cumhurbaşkanı'na sunuldu: İşte düzenlemenin detayları 20 sa. Shadow Warrior 3’ten 17 dakikalık oynanış videosu geldi 21 sa. BenQ MOBIUZ oyuncu monitörleri geliyor 21 sa. AMD Ryzen 7 4700G APU’su giriş seviyesi bir ekran kartı kadar hızlı 22 sa. TSMC pazar değeri olarak en büyük yarı iletken firması haline geldi 22 sa. QNAP ilk 2.5Gbps ağ anahtarını piyasaya sürüyor 23 sa. İptal edilen dizinin senaristi, Netflix olayının perde arkasını anlattı 23 sa. 20 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının kişisel verileri internete sızdırıldı 1 gün Boring Company'nin inşa ettiği tünellerde ulaşımın hangi araçlarla sağlanacağı netleşti 1 gün Samsung 5 nm EUV’da zorlanıyor: 5G'de etkili olabilir 1 gün En Özellikli Orta Sınıf Akıllı Telefon: Redmi Note 9 1 gün Samsung'un tüm yeni ürünleri sızdırıldı: İşte Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live 1 gün Türkiye'den çekileceği iddia edilen Netflix'ten resmi açıklama! Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız