ASUS’un 30’a yakın LGA 1200 soketli anakartı listelendi

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Intel’in AMD’nin karşısına çekirdek artışlarıyla çıkacağı Comet Lake işlemcileri için hazırlık devam ediyor. Soket değişikliğiyle gelecek yeni modeller TDP kanadında da değişikliğe sahne olacak.

29 yeni anakart

ASUS’a ait yeni anakart listesinde yer alan 29 anakart orta segmentten başlayıp üst seviyeye doğru ölçekleniyor. Tayvanlı üreticinin son yıllarda benimsediği ufak farklılıklarla çok sayıda anakart seçeneği sunma politikasına devam ettiği dikkatlerden kaçmazken, Z490, B460, H470 ve iş istasyonlarına yönelik tasarlanan W480 yongaseti de böylelikle doğrulanmış oldu.

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Son olarak mavi ekibin 14 nm nodunu son kez kullanacağı düşünülen Comet Lake’te, Core i9 ailesinde yer alacak yongalarda 10 çekirdek 20 izlek bulunması bekleniyor. Tepe modelde gidilen TDP artışı sayesinde tek çekirdekte bir hayli yüksek seviyelerin görülmesi olası.

https://www.guru3d.com/news-story/asus-was-listing-close-to-30-intel-series-400-socket-lga-1200-motherboards-on-its-support-site.html

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