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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS’un 30’a yakın LGA 1200 soketli anakartı listelendi

    Intel’İn yeni nesil işlemcilerine yaklaştığımız şu günlerde detaylar açığa çıkmaya devam ediyor. Son gelen haberlerde yeni anakartların isimlerine yer verildi.
    2 hf.
    2,3b
    1
    18
    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASUS’un 30’a yakın LGA 1200 soketli anakartı listelendi
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    Intel’in AMD’nin karşısına çekirdek artışlarıyla çıkacağı Comet Lake işlemcileri için hazırlık devam ediyor. Soket değişikliğiyle gelecek yeni modeller TDP kanadında da değişikliğe sahne olacak.

    29 yeni anakart

    ASUS’a ait yeni anakart listesinde yer alan 29 anakart orta segmentten başlayıp üst seviyeye doğru ölçekleniyor. Tayvanlı üreticinin son yıllarda benimsediği ufak farklılıklarla çok sayıda anakart seçeneği sunma politikasına devam ettiği dikkatlerden kaçmazken, Z490, B460, H470 ve iş istasyonlarına yönelik tasarlanan W480 yongaseti de böylelikle doğrulanmış oldu.

    ASUS’un 30’a yakın LGA 1200 soketli anakartı listelendi
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    Ayrıca Bkz. "XFX RX 5600 XT THICC II sızdı"

    Son olarak mavi ekibin 14 nm nodunu son kez kullanacağı düşünülen Comet Lake’te, Core i9 ailesinde yer alacak yongalarda 10 çekirdek 20 izlek bulunması bekleniyor. Tepe modelde gidilen TDP artışı sayesinde tek çekirdekte bir hayli yüksek seviyelerin görülmesi olası.



    https://www.guru3d.com/news-story/asus-was-listing-close-to-30-intel-series-400-socket-lga-1200-motherboards-on-its-support-site.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    fotifoti 2 hf. en beğenilen
    Amd'nin her yeni nesilde soket değişmeden yenilik getirmesine hayranım. İntel asla kullanıcı dostu olmadı. Performansta da geri kaldı üstelik.
    Yanıtla +23
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    selahattın ısık 2 hf.
    bi kazık yaklaşıyor..desenize..

    bence intel socket ömrünü 6 aydan 1 yıla çıkarır..
    Yanıtla +8
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    huso 1 hf.
    Yakısır Soket degistirmese ayıp olurdu.Tik tak tik tak olan vatandasa oluyor.
    Yanıtla
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    Orodruin 2 hf.
    Intele gelince, APEX, EXTREME, FORMULA, HERO.
    AMD'ye gelince sadece CROSSHAIR.

    Aferim ASUS devam et bu kafayla.
    Yanıtla
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    basturk9027 2 hf.
    H410 yokmu ... Yinemi geçirecek intel baba!!!!??
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    jac0B0 2 hf. basturk9027
    H410 1159 sokete gelcek heralde,

    İntel 10.nesilde iki ayrı soketle gelecek diyorlar.
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    Susun2Dk 2 hf.
    Youtuberlara fiyat performans dunyada tek ucuyor kaciyor 2500 liraya 900 fps aliyorsunuz anakartlari cikmissa tamamdir
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    oklawa 2 hf.
    14 farklı model z490 anakart. 14nm olduğu için herhalde..
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    V1CT0RY 2 hf.
    Anakart üreticileri Intel'i çok seviyor.
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    selahattın ısık 2 hf. V1CT0RY
    Yanlis

    İntel ve anakart ureticileri hep birlikte pahali urun almaya hevesli kullanicilari seviyor..
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    12 Angry Men 2 hf.
    Bu konularda çok bilgim yok ama 5 senedir sistem toplamıyorum o yuzden yenı işlemcılerı beklıyorum, cıkan haberlerı takıp edıyorum belkı toplarım dıye. Her neyse intelin bu yenı serısi hiçbir yenılık getırmıyor anladıgım kadarıyla. Keşke pcie 4 destegı gelseydi de bir anlamı olsaydı bu serilerin.

    Bilen varsa soylesın lütfen, 10nm üretimli diğer intel serisi ne zaman gelecek var mı bir sızıntı fılan ? 2020 içinde gelir mi ? Ryzen 4000 serisine rakip olarak filan ?
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    oklawa 2 hf. 12 Angry Men
    10nm masaüstü işlemcilerden ses yok. 14nm Comet lake Nisan 2020, 14nm rocket lake ise 2020 sonu veya 2021 başı çıkacak gibi görünüyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    sniper23 2 hf. 12 Angry Men
    En son 2022 diyorlardı, masaüstü için.

    Önce Sunuculara gelecek o da 2021 görünüyor varolan planlarda.
    1 Yanıt Yanıtla
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    selahattın ısık 2 hf.
    bi kazık yaklaşıyor..desenize..

    bence intel socket ömrünü 6 aydan 1 yıla çıkarır..
    Yanıtla +8
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    clarq26 2 hf.
    kendi adıma konusmuyorumda
    intel ac gözlülük yapıp z370 serisi alt modellerde intel belle mhz lerinde 2400 2666 arası verip durdu bi hayli yazık millet amd a320 anakartında bile 3200 3400 kullanırken cok pay kaybetti umarım h470 b460 anakartlarında millete az da olsa hizmet sağlayıp +3200mhz desteği verirler
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    fotifoti 2 hf. en beğenilen
    Amd'nin her yeni nesilde soket değişmeden yenilik getirmesine hayranım. İntel asla kullanıcı dostu olmadı. Performansta da geri kaldı üstelik.
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    2309 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    asus, intel comet lake ve
    5 etiket daha intel 14 nm intel 14 nm+++ Anakart Donanım Metehan Göktaş
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