XFX RX 5600 XT THICC II sızdı

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AMD kanadında başarılı özelleştirilmiş kartlarıyla bilinen isimlerden XFX, RX 5600 XT üzerinde yükselen modelini yanlışlıka web sitesinde görücüye çıkardı. Hızla kaldırılan sayfada meraklı kullanıcılar tarafından kaydedilen detaylar kartın sızıntılardan takip ettiğimiz bilgileriyle örtüşüyor.

XFX RX 5600 XT THICC II

CES 2020’de tanıtılması beklenen RX 5600 XT’nin XFX’in yorumu THICC II 1460 MHz’lik GPU frekansına ve 12 Gbps’lik bellek frekansına sahip. 2304 işlem biriminden güç alan kartın bellekleri ise 6 GB kapasiteli GDDR6 tip bellekler olarak karşımıza çıkıyor.

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Önceki THICC modelleriyle benzer renk ve tasarım hatlarına sahip modelin ön kısmında ızgara yerine soğutucu ızgaralara yer verilmiş. 8 pin PCIe güç konnektörü üzerinden beslenen kartın görüntü çıkışları ise 3xDP ve 1xHDMI portundan oluşuyor.

https://wccftech.com/xfx-radeon-rx-5600-xt-thicc-ii-graphics-card-leak/

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