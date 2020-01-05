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    XFX RX 5600 XT THICC II sızdı

    AMD’nin iş ortaklarından XFX, CES fuarına kısıtlı bir süre kala web sayfasında RX 5600 XT modelini yayınladı. Hızlıca kaldırılan modelin detayları sızıntıları doğruluyor.
    2 hf.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    XFX RX 5600 XT THICC II sızdı
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    AMD kanadında başarılı özelleştirilmiş kartlarıyla bilinen isimlerden XFX, RX 5600 XT üzerinde yükselen modelini yanlışlıka web sitesinde görücüye çıkardı. Hızla kaldırılan sayfada meraklı kullanıcılar tarafından kaydedilen detaylar kartın sızıntılardan takip ettiğimiz bilgileriyle örtüşüyor.

    XFX RX 5600 XT THICC II

    CES 2020’de tanıtılması beklenen RX 5600 XT’nin XFX’in yorumu THICC II 1460 MHz’lik GPU frekansına ve 12 Gbps’lik bellek frekansına sahip. 2304 işlem biriminden güç alan kartın bellekleri ise 6 GB kapasiteli GDDR6 tip bellekler olarak karşımıza çıkıyor.

    XFX RX 5600 XT THICC II sızdı
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    Ayrıca Bkz. "TSMC 7nm üretim bandının en büyük müşterisi AMD olacak"

    Önceki THICC modelleriyle benzer renk ve tasarım hatlarına sahip modelin ön kısmında ızgara yerine soğutucu ızgaralara yer verilmiş. 8 pin PCIe güç konnektörü üzerinden beslenen kartın görüntü çıkışları ise 3xDP ve 1xHDMI portundan oluşuyor.



    https://wccftech.com/xfx-radeon-rx-5600-xt-thicc-ii-graphics-card-leak/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Ruddervator 2 hf. yeni yorumcu
    Kesin yanlışlıkladır :D
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    Perturbator 2 hf.
    Rx 580 den buna geçilirmi?
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    ANIL.K 2 hf.
    RX5600 XT merak uyandırıyor fakat 250 dolardan yukarıda bir fiyatla girerse 200 dolardan giren 8gb 5500 XT gibi manasız bir kart olur.
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    BekirHan 2 hf.
    XFX iyidir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    selahattın ısık 2 hf. BekirHan
    İyiydi..

    Hem sik hem saglamlik bayragi asrockta..
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    0x1 2 hf.
    Gerçekten tercih edilmesi gereken markalardan biri . Ama marka fanboyluğu yüzünden özellikle ülkemizde geri plandalar. 5700 XT thicc iii var bende , kesinlikle mükemmel çalışıyor. Fanlar sessiz ve etkili, zaten fanları çalıştıracak kadar ısındığını az gördüm.
    Yanıtla +1
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    Mutlak.Sıfır 2 hf.
    Bu kartı bekliyorum Rx 570'den buna geçiş yapacağım muhtemelen.
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    Glorfindel1907 2 hf.
    Tasarım çok iyi be, Her ne kadar ikinci veya üçüncü planda kalsa'da kriter olarak.
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    Usbehci 2 hf.
    T H I C C
    Yanıtla +3
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    Arisaka 2 hf.
    RX5700 XT de Thicc II ve Thicc III arasında oyunlarda 7-8 gibi ciddi sıcaklık farkı var bunda da benzer sıcaklıklar görülebilir.
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