ASUS’un yeni bilgisayarı üstün özellikleri ile her kesime hitap ediyor

ASUS, kullanıcıların oyun, günlük kullanım ve yaratıcı işler için uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bir cihaz arayışına yanıt veren 16 inçlik yeni oyun dizüstü bilgisayarı V16 (V3607) modelini tanıttı. Intel Core i7 işlemciye kadar destek sunan cihaz, NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU’ya sahip. Yüksek performans için çift fanlı soğutma sistemi bulunan V16, 32 GB’a kadar 5600MHz DDR5 RAM ve SSD depolama seçenekleriyle hızlı veri yükleme avantajı sağlıyor.

V16, 1920 x 1080 çözünürlükte 144Hz yenileme hızına sahip 16 inç FHD IPS ekranıyla akıcı ve net görüntüler sunuyor. Ekranın yüzde 89’luk gövde oranı, daha geniş bir izleme alanı yaratırken, Dirac teknolojisi ve ASUS Audio Booster sayesinde cihaz net ve detaylı bir ses deneyimi sağlıyor. MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip model, 63 Wh bataryasıyla uzun süreli kullanım için tasarlanmış.

Kullanıcı dostu detaylarla donatılan V16, geniş bir dokunmatik yüzey, ASUS ErgoSense klavye, yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği ve 3D Gürültü Azaltma (3DNR) teknolojisine sahip bir kamera sunuyor. Gizlilik için manyetik kamera kapağı bulunurken, Turbo Mavi klavye arka aydınlatması ve neon vurgulu WASD tuşları modern bir tasarım dokunuşu ekliyor. Mat Siyah kaplama, parmak izi oluşumunu önleyerek cihazın temiz ve şık görünmesini sağlıyor.

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Modelin teknik özellikleri arasında farklı konfigürasyon seçenekleri yer alıyor. İşlemci tarafında Intel Core i5-13420H ve Intel Core i7-13620H modelleri mevcut. Grafik birimi seçenekleri ise NVIDIA GeForce RTX 4050 ve RTX 3050 GPU ile Intel Entegre Grafiklerden oluşuyor. Bellek seçenekleri 8 GB ve 16 GB DDR5 RAM ile 32 GB’a kadar yükseltilebilir kapasite sunuyor. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD seçenekleri mevcut.

16:10 görüntü oranına sahip ekran, 300 nit parlaklık, yüzde 45 NTSC renk gamı ve yansıma önleyici özelliklerle donatılmış. Cihazın bağlantı noktaları arasında USB 3.2 Gen 1 Type-C, iki USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, 3,5 mm ses jakı ve DC giriş yer alıyor. Ayrıca, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 teknolojileri ile hızlı ve kararlı bağlantılar sağlıyor.

150 W adaptörle güçlendirilen V16, 1,95 kg ağırlığıyla taşınabilirlik sunarken, güvenlik özellikleri arasında TPM (Güvenilir Platform Modülü) desteği ve BIOS kullanıcı şifresi bulunuyor. ASUS, cihazla birlikte üç aylık PC Game Pass Ultimate aboneliği de hediye ederek kullanıcılarına ek bir avantaj sağlıyor. Fiyatlandırma detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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