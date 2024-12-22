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    HyperOS 2 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri belli oldu: İşte tam liste

    Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından geliştirilen ve yakın zamanda Xiaomi, Redmi ve Poco modellerine servis edilecek olan HyperOS 2 güncellemesinin detayları netleşti.

    HyperOS 2 güncellemesini alacak Xiaomi modelleri belli oldu

    Xiaomi, Redmi ve Poco cihazları için önemli yenilikler getiren HyperOS 2 güncellemesi, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu güncelleme, uygulama gecikmelerini yüzde 55 oranında azaltan ve kare hızı düşüşlerini yüzde 13’e kadar iyileştiren geliştirmelerle performansı artırıyor. Güncelleme ayrıca, cihazlar arası bağlantıyı güçlendiren ve yapay zeka özelliklerini günlük kullanımın bir parçası haline getiren yeniliklerle öne çıkıyor.

    HyperOS 2’nin öne çıkan özellikleri arasında “film benzeri” yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş kilit ekranı, 3 boyutlu gerçek zamanlı hava durumu sistemi ve daha kullanışlı bir masaüstü düzeni yer alıyor. Ayrıca, yapay zeka tabanlı özellikler ile çizimleri sanatsal eserlere dönüştürme, gerçek zamanlı metin çevirisi ve ses tanıma gibi birçok yenilik sunuluyor. Yapay zeka, dolandırıcılık tespiti gibi güvenlik alanlarında da önemli katkılar sağlıyor.

    Bu heyecan verici güncelleme, Xiaomi’nin belirli cihazlarında kademeli olarak kullanıma sunuluyor. İşte HyperOS 2 güncellemesini almaya başlayan cihazların tam listesi:

    • Xiaomi: 15, 15 Pro, 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro, 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T
    • Xiaomi Pad: Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 6S Pro 12.4
    • Xiaomi Mix Fold: Fold 4
    • Redmi Note Serisi: Note 13 4G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G, Note 12
    • Redmi K Serisi: K80, K80 Pro, K70, K70 Pro, K70 Ultra, K70E, K60 Ultra
    • Redmi Pad: Pad Pro 5G
    • Redmi: 13, 13C, 12 4G, 12 5G
    • Poco: M6, M6 Pro 5G, C65

    Bu modeller, güncellemenin ilk aşamasında HyperOS 2’nin yeniliklerini deneyimleme şansına sahip. Ancak, güncelleme bölgesel olarak sunulduğu için bazı kullanıcıların cihazlarında bu yeniliklere erişebilmesi haftalar veya aylar alabilir. Ayarlar menüsünden güncelleme kontrolü yaparak yeni sürüme geçiş fırsatını yakalayabilirsiniz.

    HyperOS 2, yalnızca telefonlarla sınırlı kalmıyor. Tabletler, televizyonlar ve akıllı saatler gibi diğer Xiaomi ürünleri de bu güncellemenin performans artışlarından faydalanıyor. Xiaomi’nin yapay zeka ve entegrasyon odaklı bu yeni adımı, kullanıcıların cihazlar arasında kesintisiz ve akıcı bir deneyim yaşamalarını amaçlıyor.

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    ermes_unuy 20 saat önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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