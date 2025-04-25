PC pazarında yükseliş başladı: İşte en çok satan markalar

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Tam Boyutta Gör Pandemi sonrası daralma yaşayan küresel PC pazarı, 2025’in ilk çeyreğinde art arda ikinci kez büyüme gösterdi. Counterpoint Research'ün verilerine göre, küresel PC sevkiyatları 2025’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 oranında artarak 61,4 milyon adede ulaştı.

Apple yükselirken Lenovo lider

Marka bazında incelendiğinde, en yüksek büyümeyi Apple kaydetti. Şirket, yıllık bazda yüzde 17 oranında büyüyerek global pazarda yüzde 10’luk bir paya ulaştı. Lenovo ise yüzde 25 pazar payıyla liderliğini sürdürdü. ASUS, Dell ve HP gibi markalar da yıllık bazda sevkiyatlarını artırarak pazar paylarını genişletmeyi başardı.

Tam Boyutta Gör Raporun öne çıkan bir diğer noktası ise AI destekli PC’lere yönelik artan talep. 2024’ün son çeyreğinde yükselişe geçen bu yeni segment, 2025’in ilk çeyreğinde de pazardaki büyümeye önemli katkı sağladı. Counterpoint’e göre, bu eğilim önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi bekleniyor. Ancak ABD'nin duyurduğu yeni tarifeler, pazarın genel dinamiğine etki edebilir.

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Kaçıranlar için dizüstü bilgisayarlar, ABD tarifelerinden muaf tutulmuş durumda. Bu da sevkiyatların güçlü kalmasına neden oluyor. Ancak önümüzdeki çeyreklerde, yarı iletkenler ve diğer teknoloji ürünlerine ek vergiler getirilmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle AI PC’lerin üretim maliyetlerini artırabilir ve üreticileri Çin dışındaki alternatif lokasyonlara yönlendirebilir.

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