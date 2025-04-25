PC pazarında yükseliş başladı: İşte en çok satan markalar

Apple yükselirken Lenovo lider
Marka bazında incelendiğinde, en yüksek büyümeyi Apple kaydetti. Şirket, yıllık bazda yüzde 17 oranında büyüyerek global pazarda yüzde 10’luk bir paya ulaştı. Lenovo ise yüzde 25 pazar payıyla liderliğini sürdürdü. ASUS, Dell ve HP gibi markalar da yıllık bazda sevkiyatlarını artırarak pazar paylarını genişletmeyi başardı.
Kaçıranlar için dizüstü bilgisayarlar, ABD tarifelerinden muaf tutulmuş durumda. Bu da sevkiyatların güçlü kalmasına neden oluyor. Ancak önümüzdeki çeyreklerde, yarı iletkenler ve diğer teknoloji ürünlerine ek vergiler getirilmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle AI PC’lerin üretim maliyetlerini artırabilir ve üreticileri Çin dışındaki alternatif lokasyonlara yönlendirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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