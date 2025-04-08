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    Anlık Bildirim

    Kapaklı telefonlardan PC'ye: Motorola, dizüstü pazarına giriyor

    Bir dönem ülkemizde oldukça popülerleşen efsanevi telefon markası Motorola, PC pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Şirket Motorola markasına ait ilk dizüstü modelini duyurdu.
    Kapaklı telefonlardan PC'ye: Motorola, dizüstü pazarına giriyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, günümüzde Razr serisi başta olmak üzere hala cep telefonları üretmeye devam ediyor. Şimdi ise ikonik marka bir pazara daha adım atıyor ve kendi dizüstü bilgisayarını resmen duyurdu. 

    Motorola PC'ler geliyor

    Motorola denince akla genellikle uygun fiyatlı telefonlar ya da katlanabilir modeller geliyor. Ancak marka şimdi yepyeni bir alana adım atmaya hazırlanıyor: Dizüstü bilgisayar pazarı. Henüz cihazın teknik detayları, tasarımı ya da fiyatı hakkında net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak paylaşılan görselde Motorola logosunun yanı sıra "A Bold New World Of Laptops. Unveiling Soon." ifadesi bulunuyor. Bu da cihazın tanıtımının çok yakında yapılacağını doğruluyor.

    Kapaklı telefonlardan PC'ye: Motorola, dizüstü pazarına giriyor Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için günümüzde Motorola, akıllı telefon tarafında genellikle orta segment kullanıcıları hedefliyor. Bu nedenle ilk dizüstü bilgisayarın da giriş ya da orta segmenti hedeflemesi muhtemel. Keza uygun fiyatlı ve ulaşılabilir bir modelle piyasaya giriş yapmak, ASUS, Acer ve Dell gibi köklü markalarla rekabette önemli bir strateji olabilir.

    Motorola'nın dizüstü segmentine girmesi, markanın sadece mobil cihazlarla sınırlı kalmayacağının göstergesi. Dolayısıyla yeni dizüstü modelin özellikle fiyat-performans odaklı kullanıcıları hedefleyip hedeflemediğini önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalarla göreceğiz.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

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