Kapaklı telefonlardan PC'ye: Motorola, dizüstü pazarına giriyor

Motorola PC'ler geliyor
Motorola denince akla genellikle uygun fiyatlı telefonlar ya da katlanabilir modeller geliyor. Ancak marka şimdi yepyeni bir alana adım atmaya hazırlanıyor: Dizüstü bilgisayar pazarı. Henüz cihazın teknik detayları, tasarımı ya da fiyatı hakkında net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak paylaşılan görselde Motorola logosunun yanı sıra "A Bold New World Of Laptops. Unveiling Soon." ifadesi bulunuyor. Bu da cihazın tanıtımının çok yakında yapılacağını doğruluyor.
Motorola'nın dizüstü segmentine girmesi, markanın sadece mobil cihazlarla sınırlı kalmayacağının göstergesi. Dolayısıyla yeni dizüstü modelin özellikle fiyat-performans odaklı kullanıcıları hedefleyip hedeflemediğini önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalarla göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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