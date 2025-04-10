AMD Ryzen 8000HX "Dragon Range Refresh" işlemciler tanıtıldı

AMD "Dragon Range Refresh" işlemciler tanıtıldı
AMD'nin duyurusuna göre, Ryzen 8000HX "Dragon Range Refresh" işlemciler Ryzen 7000HX ailesinin devamı niteliğinde. Bu kapsamda Zen 4 mimarisi ve 5nm üretim sürecini temel alan seri, masaüstü sınıfı gücü dizüstü bilgisayarlara taşımayı hedefliyor. Ancak Ryzen AI desteği burada yok. Ailede Ryzen 9 8945HX modeline kadar uzanan yelpazede dört farklı model mevcut:
- Ryzen 9 8945HX: 16 çekirdek, 32 iş parçacığı, 80MB önbellek, 55-75W TDP
- Ryzen 9 8940HX: 16 çekirdek, 32 iş parçacığı, 80MB önbellek, 55-75W TDP
- Ryzen 7 8840HX: 12 çekirdek, 24 iş parçacığ, 76MB önbellek, 45-75W TDP
- Ryzen 7 8745HX: 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 40MB önbellek, 45-75W TDP
Ryzen 8000HX serisi, 8 çekirdekten 16 çekirdeğe ve 75W'a kadar TDP aralığına uzanan seçeneklerle geliyor. Yani hem yüksek performanslı oyun sistemlerine hem de daha ince ve taşınabilir cihazlara uyum sağlayabilecek bir esneklik sunulmuş. Entegre GPU bölümünde ise RDNA 2 mimarili Radeon 610M GPU'ya yer veriliyor.
Yeni serinin öne çıkan diğer özellikleri arasında DDR5 bellek desteği, PCIe 5.0 uyumluluğu ve gelişmiş platform desteği bulunuyor. AMD'ye göre bu işlemciler, özellikle RTX 4080 ve üzeri ekran kartlarına sahip sistemlerle sunulacak. Ryzen 8000HX "Dragon Range Refresh" serisinin, 2025 yılı boyunca birçok üst düzey oyun dizüstüsünde yer bulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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