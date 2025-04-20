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    Microsoft açıkladı: Windows 11 neden Windows 10'dan daha iyi?

    Microsoft, TPM 2.0 gerekliliğinden dolayı Windows 10'dan 11'e geçiş yapmayan kullanıcılar için yeni bir rehber yayınladı. Windows 11 TPM ne gibi avantajlar sağlıyor açıklandı.

    microsoft windows 11 geçmek için nedenler Tam Boyutta Gör
    Windows 10'un hâlâ büyük bir kullanıcı tabanı var; birçoğu TPM 2.0 gereksinimi nedeniyle Windows 11'e yükseltmeyi erteliyor. Microsoft, bu kullanıcı grubuna bilgisayarlarını yükseltme çağrısı yapmaya devam ediyor.

    Windows 11, kullanıcı sayısını yükseltse de Windows 10 hâlâ kullanıcı tabanının önemli bir bölümünü elinde tutuyor. Statcounter’ın sağladığı verilere göre, Mart ayı itibarıyla Windows 10 pazar payının yaklaşık %54,2’sine sahipken, Windows 11 %42,69'una sahip. Windows 10 kullanıcılarının çoğu, birçok eski nesil PC'nin karşılamadığı TPM 2.0 gereksinimi nedeniyle Windows 11'e yükseltmeyi erteliyor. Microsoft, uzun bir süredir bu kullanıcıları bilgisayarlarını yükseltmeye ikna etmeye çalışıyor.

    Windows 11 TPM 2.0 gerekliliği ne sağlıyor?

    Microsoft, yakın zamanda TPM 2.0'ın ne olduğunu ve avantajlarını ele alan özel bir yazı paylaştı. TPM 2.0 desteğine sahip bilgisayarlar, daha iyi veri koruması, sistem yazılımının ve donanım yazılımının iyileştirilmiş bütünlüğü ve gelişmiş güvenlik özellikleri sunabiliyor.

    • TPM verilerinizi şifreleyerek bilgisayar korsanlarının hassas bilgilere erişmesini zorlaştırır.
    • TPM, sisteminizin yazılımının ve donanım yazılımının bütünlüğünü doğrular.
    • Birisi cihazınızın donanımını fiziksel olarak kurcalamaya çalışırsa, TPM değişiklikleri algılayabilir ve sisteminizin başlatılmasını önleyerek cihazınızı fiziksel saldırılara karşı güvende tutar.
    • Windows 11'in en güçlü güvenlik özelliklerinin çoğu TPM'ye dayanır.

    Microsoft'a göre neden Windows 11'e geçmelisiniz?

    1. Daha güçlü güvenlik: Windows 11, TPM ile yazılımınızın bütünlüğünü ve verilerinizin şifrelenmiş kalmasını sağlar.
    2. Daha iyi kullanıcı deneyimi: Windows 11, güvenliğin yanı sıra performansı ve kullanılabilirliği iyileştirmek için tasarlanmış bir dizi yeni özellik getiriyor. Güncellenmiş arayüz, daha iyi uyumluluk ve genel olarak daha sorunsuz deneyim sağlar.
    3. Geleceğe hazır: Windows 11'e yükseltme, sisteminizin gelecekteki güncellemeler ve güvenlik özellikleri için hazır olmasını sağlar.
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