Motorola ilk dizüstü bilgisayarını tanıttı: Moto Book 60

Moto Book 60 özellikleri
14 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip 2,8K OLED ekranla gelen dizüstü bilgisayar, askeri sınıf (MIL-STD-810H) metal gövdeye ve 1,39 kg ağırlığa sahip.
Cihaz, Intel'in en son nesil Core 5 210H ve Core 7 240H işlemcilerini kullanırken, 16 GB DDR5 RAM (32 GB'a yükseltilebilir) ve 1 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD depolama alanı seçenekleri sunuyor.
İki adet USB Type-A 3.2 Gen 1, iki USB Type-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort 1.4 ile), HDMI, microSD kart okuyucu ve 3,5 mm ses jakı bağlantı noktalarına sahip olan bilgisayar ayrıca Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 özelliklerini barındırıyor.
Moto Book 60'ın diğer özellikleri arasında, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler, 1080p IR web kamerası, çift mikrofon ve USB-C üzerinden 65W hızlı şarj özelliğine sahip 60Wh kapasiteli pil yer alıyor.
Windows 11 Home üzerinde çalışan laptop, Microsoft Office Home & Student 2024 ile birlikte geliyor.
Moto Book 60 üç konfigürasyonda satışa sunuluyor.
- Intel Core 5 (16GB RAM + 512GB SSD): 782 dolar
- Intel Core 7 (16GB RAM + 512GB SSD): 876 dolar
- Intel Core 7 (16GB RAM + 1TB SSD): 922 dolar
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