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    Motorola ilk dizüstü bilgisayarını tanıttı: Moto Book 60

    Motorola, ilk dizüstü bilgisayarını Hindistan'da satışa sundu. Moto Book 60 isimli bilgisayar, şık ve hafif tasarımı ve güçlü işlemcisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
    Motorola ilk dizüstü bilgisayarını tanıttı: Moto Book 60 Tam Boyutta Gör
    Motorola, ilk dizüstü bilgisayarını Hindistan'da satışa sundu. Moto Book 60 isimli bilgisayar, şık ve hafif tasarımı ve güçlü işlemcisiyle üst seviyeye hitap ediyor.

    Moto Book 60 özellikleri

    14 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip 2,8K OLED ekranla gelen dizüstü bilgisayar, askeri sınıf (MIL-STD-810H) metal gövdeye ve 1,39 kg ağırlığa sahip.

    Cihaz, Intel'in en son nesil Core 5 210H ve Core 7 240H işlemcilerini kullanırken, 16 GB DDR5 RAM (32 GB'a yükseltilebilir) ve 1 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD depolama alanı seçenekleri sunuyor.

    Motorola ilk dizüstü bilgisayarını tanıttı: Moto Book 60 Tam Boyutta Gör

    İki adet USB Type-A 3.2 Gen 1, iki USB Type-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort 1.4 ile), HDMI, microSD kart okuyucu ve 3,5 mm ses jakı bağlantı noktalarına sahip olan bilgisayar ayrıca Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 özelliklerini barındırıyor.

    Moto Book 60'ın diğer özellikleri arasında, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler, 1080p IR web kamerası, çift mikrofon ve USB-C üzerinden 65W hızlı şarj özelliğine sahip 60Wh kapasiteli pil yer alıyor.

    Windows 11 Home üzerinde çalışan laptop, Microsoft Office Home & Student 2024 ile birlikte geliyor. 

    Moto Book 60 üç konfigürasyonda satışa sunuluyor.

    • Intel Core 5 (16GB RAM + 512GB SSD): 782 dolar
    • Intel Core 7 (16GB RAM + 512GB SSD): 876 dolar
    • Intel Core 7 (16GB RAM + 1TB SSD): 922 dolar
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