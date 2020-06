Asus ve Alan Walker iş birliği yapıyor

Tam Boyutta Gör

Teknoloji dünyasında popüler olmuş markalar veya ünlü sanatçılarla iş birliklerine sıkça rastlanıyor. Oyun dünyasının lideri durumunda olan Asus ROG ünlü DJ Alan Walker ile uzun dönemli bir iş birliği yapıyor.

Özel Alan Walker ürünleri

Müzik yapımcısı olmasının yanı sıra oyuncu kişiliği ile de sektörde tanınan Alan Walker; PUBG Mobile için On My Way ve Live Fast, Death Stranding için Ghost müzik projelerine de imza atmıştı.

Alan Walker; Asus ROG markasının daha geniş kitlelerce tanınması için çalışacak ve pek çok özel ürünün geliştirilmesi için Asus’a destek olacak. Bu iş birliğinin ilk ürünü ise ROG Zephyrus G14 özel versiyonu oldu.

ROG Zephyrus G14 Alan Walker versiyonu orijinal versiyondan farklı olarak şık bir beyaz kasa tasarımı, kasa üzerinde özelleştirilmiş metinler, AniMe Matrix LED ekranda estetik odaklı özel bir aydınlatma efekti yer alıyor. Orijinal olarak ise 8 çekirdekli Ryzen 9 işlemci, GeForce RTX 2060, 20mm kalınlık gibi özellikler bulunuyordu.

ROG Zephyrus G14 Alan Walker versiyonu yıl sonuna doğru piyasada olacak. Ağustos ayından itibaren de Asus ROG markası ile birlikte yeni müziklerini, ürün projelerini ve sahne arkası görüntülerini paylaşacağı yayınlar yapacak.

