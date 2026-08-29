Huawei Watch 6’nın tasarımı lansman öncesi ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Huawei, 2 Eylül’de Almanya’nın Münih kentinde düzenleyeceği küresel etkinlik öncesinde yeni ürünlerini duyurmaya başladı. Şirket, etkinlikte tanıtılacak ilk iki cihaz olarak Huawei Watch 6 ve Nova 16s Pro modelini doğruladı.

Huawei Watch 6 neler sunacak?

Huawei’nin yeni akıllı saati Watch 6, şirketin açıklamalarına göre daha hafif ve konforlu bir tasarımla gelecek. Bunun yanında sağlık takibi konusunda da çeşitli geliştirmeler yapılması bekleniyor. Huawei, yeni modelin daha gelişmiş akıllı özelliklere sahip olacağını ve yapay zekanın daha geniş kapsamlı spor analizleri gerçekleştirebileceğini belirtiyor.

Yeni modelin özellikleri henüz tamamen açıklanmış değil. Ancak mevcut Huawei Watch 5, X-TAP sensörü, hızlı kan oksijeni ölçümü ve Health Glance özelliği gibi gelişmiş sağlık takip teknolojileriyle dikkat çekiyor. Yeni nesil saatin bu altyapının üzerine daha gelişmiş sensörler ve yapay zeka destekli özellikler eklemesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Etkinlikte ayrıca amiral gemisi Watch GT 7 serisi ve tansiyon ölçümü özelliğiyle öne çıkan Watch D3 de tanıtılacak.

Huawei Nova 16s Pro kamerasıyla öne çıkacak

Etkinliğin bir diğer önemli ürünü ise Huawei Nova 16s Pro olacak. Akıllı telefon özellikle kamera yetenekleriyle öne çıkıyor. Huawei’nin verdiği bilgilere göre nova 16s Pro, 200 megapiksellik ana kameraya sahip olacak. Hem ana kamerada hem de selfie kamerasında RYYB benzeri bir renk filtresinin kullanılması planlanıyor. Şirket, bu teknolojinin renk doğruluğunu iyileştireceğini ve özellikle portre çekimlerinde daha başarılı sonuçlar sunacağını belirtiyor.

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Huawei, nova 16s Pro ile yalnızca yüksek çözünürlüklü fotoğraflara değil, daha doğal ve doğru renk üretimine de odaklanıyor. Telefonun genel donanım özellikleri ise henüz açıklanmış değil.

Etkinlikte, Huawei'nin yeni akıllı telefon ve akıllı saatlerin yanı sıra tabletler ve FreeBuds Neo serisi gibi yeni ses ürünlerini de tanıtması bekleniyor.

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