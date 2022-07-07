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    ASUS ZenFone 9 tanıtım videosu yanlışlıkla yayınlandı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Asus, ZenFone 8’i farklı pazarda kompakt amiral gemisi telefonu olarak tanıtmıştı. Yeni model Zenfone 9’un tanıtımına az bir zaman kala, tasarım ve teknik özelliklerini gösteren bir video yayınlandı.
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    asus zenfone 9 tanıtım videosu

    AI2202 model numarasına sahip Asus ZenFone 9’un tanıtım videosunun yanlışlıkla yayınlandığı belirtiliyor.

    Görüldüğü gibi ZenFone 9, ZenFone 8 gibi kompakt bir tasarıma sahip olacak. Kırmızı, beyaz, mavi ve siyah olmak üzere dört renk seçeneğiyle gelen yeni Asus telefon, ön tarafta delikli ekran, arkadada çift kamera kurulumuna sahip. Yan düğmede parmak izi okuyucu barındıran telefonda sayfaları kaydırmak, taşımak için kullanılacağı belirtilen ZenTouch tuşu bulunuyor.

    Asus ZenFone 9 özellikleri

    Videoda ZenFone 9 aksesuarlarını da görüyoruz. Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 5.9 inç AMOLED ekrana (Samsung’un)  sahip telefona Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci güç sağlıyor. Telefonun arka kamera kurulumu, 6 eksen gimbal OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX766 ana ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. Önde 12 megapiksel kamera mevcut. Cihazda 4300 mAh batarya (pil) bulunuyor. Batarya, 30w hızlı şarjı destekliyor.

    Asus ZenFone 9’un 8GB / 16GB RAM, 128GB / 256GB / 512GB depolama alanı seçenekleri olacak. Telefonun fiyatı 800 - 900 euro aralığında olacak.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

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    Bloodin 2 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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