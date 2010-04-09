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Asus'tan işlemciye, belleğe, WiFi ve HDMI çıkışına sahip klavye: Asus Eee Keyboard

Asus'tan işlemciye, belleğe, WiFi ve HDMI çıkışına sahip klavyesi Asus Eee Keyboard'un tanıtım filmini yayınladı
9 yıl
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinde Asus, işlemci, RAM, SSD, WiFi, HDMI gibi özellikleri barındıran klavyesi  Eee Keyboard'un tanıtım filmini yayınladı. 5 inç'lik dokunmatik ekrana sahip olan klavye'de Intel Atom 1.6 Ghz işlemci, 1 GB DDR bellek, 16GB ve 32GB SSD, 802.11n WiFi, Bluetooth ve HDMI çıkışı gibi bileşenler bulunuyor. Klavye'nin sağındaki dokunmatik ekran ile birçok uygulama kullanılabiliyor. Asus'un tanıtımını yaptığı Eee Keyboard'un bu ay sonundan itibaren 500$ civarı bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


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sdbz 9 yıl
Benim efsane amiga geri mi dönüyor ne?
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raskolnikov11 9 yıl
Monitöre yada TV ye bağlayıp kullanacaktır alanlar muhtemelen, bir nevi nettop işte..
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tiyatora 9 yıl
Adamların amacı işe yarar şeyler yapmak değil tabi para kazanmak.
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fuckulteli 9 yıl
Pek bilgi sahibi değilim ancak bunun amacını çözebilmiş değilim
Ekran bulunmadığı zamanlarda sağ taraftaki ekrandan mı kullanım sağlanacak.. Bunu alacak biri netbook tercih etse daha akıllıca olmaz mı? Şimdi mousenun içinede koyarlar bunlar
Anlamış değilim hala kullanım amacını birde 500$ diyor yaa
türkiyede 800 lirayı geçer bu ürün


* eksik 0 koymuşum onu ekledim.
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