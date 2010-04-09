Asus'tan işlemciye, belleğe, WiFi ve HDMI çıkışına sahip klavye: Asus Eee Keyboard

Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinde Asus, işlemci, RAM, SSD, WiFi, HDMI gibi özellikleri barındıran klavyesi Eee Keyboard'un tanıtım filmini yayınladı. 5 inç'lik dokunmatik ekrana sahip olan klavye'de Intel Atom 1.6 Ghz işlemci, 1 GB DDR bellek, 16GB ve 32GB SSD, 802.11n WiFi, Bluetooth ve HDMI çıkışı gibi bileşenler bulunuyor. Klavye'nin sağındaki dokunmatik ekran ile birçok uygulama kullanılabiliyor. Asus'un tanıtımını yaptığı Eee Keyboard'un bu ay sonundan itibaren 500$ civarı bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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