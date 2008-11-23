Asus'un Eee Top serisi 20" ve 22" panel bilgisayarları 2009'da geliyor

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Eee PC serisi netbook modelleriyle mobil bilgisayar pazarında elde ettiği başarıyı masaüstüne de yansıtmak isteyen Asus geçtiğimiz hafta içerisinde Eee Top isimli yeni panel bilgisayarını Tayvan'da kullanıma sundu.

Firmanın Apple ve Sony gibi isimlere rakip olduğu Eee Top isimli hepsi bir arada PC çözümleri pazara ilk etapta 15.6" boyutunda ve 16:9 görüntü formatında dokunmatik ekranla giriş yaparken Asus ve hacimli üretim yapan Quanta firmalarının 20" ve 22" ekranlı Eee Top modelleri üzerinde çalıştığı ve yeni modellerin önümüzdeki yılın ilk yarısında anons edileceği bildiriliyor.

Ekran boyutlarında yapılan güncellemeye ek olarak yeni modellerde lanse edilen mevcut Eee Top sisteminden farklı olarak tek değil çift çekirdekli Atom işlemcisinin de yer verileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.