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Asus'un Eee Top serisi 20" ve 22" panel bilgisayarları 2009'da geliyor

10 yıl
5,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un Eee Top serisi 20
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Eee PC serisi netbook modelleriyle mobil bilgisayar pazarında elde ettiği başarıyı masaüstüne de yansıtmak isteyen Asus geçtiğimiz hafta içerisinde Eee Top isimli yeni panel bilgisayarını Tayvan'da kullanıma sundu.

Firmanın Apple ve Sony gibi isimlere rakip olduğu Eee Top isimli hepsi bir arada PC çözümleri pazara ilk etapta 15.6" boyutunda ve 16:9 görüntü formatında dokunmatik ekranla giriş yaparken Asus ve hacimli üretim yapan Quanta firmalarının 20" ve 22" ekranlı Eee Top modelleri üzerinde çalıştığı ve yeni modellerin önümüzdeki yılın ilk yarısında anons edileceği bildiriliyor.

Ekran boyutlarında yapılan güncellemeye ek olarak yeni modellerde lanse edilen mevcut Eee Top sisteminden farklı olarak tek değil çift çekirdekli Atom işlemcisinin de yer verileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.


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01Mrt 10 yıl
görüntü güzel olmuş fakat işlevsellik ne durumda...
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mertekin 10 yıl
Evet maclere benzemiş.
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esses... 10 yıl
1980 lerin bilgisayarları geliyor aklıma...
Amstrad Cpm Plus 128 Color Kafadan bacaklı ahtapot gibi ehehehe....
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max975 10 yıl
çok zarif ve güzel birşeye benziyor
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