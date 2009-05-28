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Asus'un yeni grafik canavarı; MARS GTX 295 Limited Edition

Asus MARS GTX 295 Limited Edition; İki adet GeForce GTX 285 GPU'su ve 4GB GDDR3 bellek tek kartta!
9 yıl
9,8b
1
85
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift grafik işlemcili ekran kartı dünyasında dengeler değişebilir. Bilindiği üzere AMD-ATi'nin geçtiğimiz Ağustos ayında duyurduğu Radeon HD 4870 X2 modeline Nvidia, 2x GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 295 ile yanıt vermiş ve performans liderliğini yeniden ele geçirmeyi başarmıştı. Küresel ekonomik krize karşı GeForce GTX 295'in üretim maliyetini düşürmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz tek PCB'li (baskılı devre) yeni GeForce GTX 295 modelini kullanıma sunmayı planlayan Nvidia'nın hevesi kursağında kalabilir. Zira son dönemde duyurduğu konsept donanım tasarımlarıyla (Marine Cool kod adlı anakart gibi) mühendislik ekibinin iddiasını gözler önüne seren Asus, MARS 295 Limited Edition kod adını taşıyan çift grafik işlemcili ekran kartı ile dünyanın en hızlı ekran kartı unvanını ele geçirmeyi planlıyor.

Asus'un yeni grafik canavarı; MARS GTX 295 Limited Edition
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Asus MARS 295 Limited Edition; Sadece 1000 adet üretilecek özel bir kart!

Bilindiği üzere şu an için satın alınabilecek çift grafik işlemcili en hızlı ekran kartı Nvidia'nın GeForce GTX 295 çözümü. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı aslında GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 285 modellerinin karışımı olarak ta değerlendirilebilir. Zira kart üzerinde kullanılan GPU'lar genel özellikleri itibariyle GTX 260 ve GTX 285 modellerine güç veren grafik işlem birimlerinin arasında yer alıyor. Çünkü bilindiği üzere GeForce GTX 295 aynı GeForce GTX 260 modelinde olduğu gibi 448-bit (2x 448-bit) bellek veri yolunu destekliyor ve aynı GeForce GTX 285 modelinde olduğu gibi GPU başına 240x paralel işlem birimiyle (toplamda 480) birlikte geliyor. Asus tarafından hazırlanan Mars kod adlı yeni performans canavarı ise Nvidia'nın GeForce GTX 295 modelinden farklı olarak iki adet safkan GTX 285 GPU'sunu kullanıyor.

Asus'un yeni grafik canavarı; MARS GTX 295 Limited Edition
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Asus'un yeni grafik canavarı; MARS GTX 295 Limited Edition
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Sözü fazla uzatmadan Asus'un yeni canavarına ait detayları paylaşmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. GeForce GTX 285 modeline güç veren G200-350-B3 kod adlı grafik işlem birimine çiftine sahip olan yeni ekran kartı 480x paralel işlem birimini destekliyor ve 4GB GDDR3 bellek ile geliyor. 2x 512-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartının saat hızları ise GeForce GTX 285 modeliyle aynı zira kartın grafik işlem birimi 648MHz'de, paralel işlemcileri 1476MHz'de ve bellekleri de 2400MHz'de görev yapıyor. Çift baskılı devre üzerine inşa edilen yeni ekran kartının her iki baskılı devresinde de 16 adet bellek yongası, 6 fazlı güç tasarımı ve 8-pin PCIe güç girişi bulunuyor. Ayrıca her iki baskılı devresinde de giriş-çıkış birimlerinin kontrolü için NVIO2 yongası ve baskılı devrelerden biri üzerinde GPU'ların haberleşebilmesi için 3. parti PCIe köprü yongası kullanılıyor.

Asus'un yeni grafik canavarı; MARS GTX 295 Limited Edition
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GPU'ların haberleşebilmesi için Nvidia'nın standart çözümü olan NF200 yongasından farklı olarak 3. parti yonga (muhtemelen PLX - AMD-ATi'nin kullandığı çözüm- veya IDT) kullanmayı tercih eden Tayvan merkezli donanım üreticisi, kartın güç yönetimi içinse Volterra voltaj düzenleme modül kontrolcüsüne yer vermeyi tercih etmiş. NV-I2C ara birimini destekleyen bu yonga sayesinde kartın yazılımsal gerilim modifikasyonuna olanak tanıyacağı ve muhtemelen Asus'un Voltage Tweak yazılımıyla birlikte geleceği düşünülüyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve kartı kaslı bir görümüm kazandıran soğutucu tasarımıyla donatılan Asus MARS 295 Limited Edition'da standart Nvidia çözümüne göre daha uzun bir SLI köprüsünün kullanıldığı bu karardaki temel etkenin ise özel tasarım soğucu çözümlerinin kullanımına yönelik daha geniş alan desteğinin sunulması olduğu belirtiliyor.

Asus'un yeni grafik canavarı; MARS GTX 295 Limited Edition
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Peki kağıt üzerinde rakipsiz görünen yeni modelin performansı ne seviyede. Teknik özellikleri itibariyle Nvidia'nın mevcut GeForce GTX 295 modelinden daha güçlü olan ekran kartı için ilk/ön test sonucu da yayımlandı. Yukarıda görebileceğiniz test sonucu itibariyle Asus'un çift grafik işlemcili yeni ekran kartı, segmentinde en hızlı çözüm olmaya aday. Bu arada Asus'un bu özel modeli tasarlamasındaki etkenlerden biri olarak Nvidia'nın GeForce GTX 295 için özel model hazırlanması pek sıcak yaklaşmamasının da etkili olduğu söylenmiyor değil. Herşey yolunda giderse Computex'te lanse edilmesi beklenen Asus MARS 295 Limited Edition'ı Donanım Haber olarak yerinde gözlemleme şansımız da olabilir ;)


http://www.sweclockers.com/nyhet/9429-asus_bygger_specialare_med_dubbla_gtx_285 Yorum Yaz
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sinanx 9 yıl
Ve Computex görüntüleri sanırım kart iki tane gtx285 barınıdırıyor içinde ve diğer Gtx295 lerden %21 daha hızlı ya da ben yanlış okudum
engadget.com/...
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sinanx 9 yıl
Ve Computex görüntüleri sanırım kart iki tane gtx285 barınıdırıyor içinde ve diğer Gtx295 lerden %21 daha hızlı ya da ben yanlış okudum
engadget.com/...
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gordon01 9 yıl
nvidia'nın ayrıcalıklı partnerlerinden de böyle kartlar görürüz umarım :)
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trooper27 9 yıl
uzaydan mı gelmiş bu yaw?
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Fettah34 9 yıl
Quad SLi de verimin kralı felan olmaz.
Uçan arkadaşlara aldırmayın siz.
Verimin tanımını bilmeyince böyle saçmasapan yorumlar yapilabiliyor.
Verim : Harcanan gücün enerjiye dönüşen miktarı.
Donanım Dünyasında: Verilan paranın karşılığında elde edilen performans
Quadlar da verim yerlerde gezer!
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**Stolas** 9 yıl
zamanında 4870x2 cfx de kurulan düzeneklerin üstüne sisstem tanımam diyen tipler şimdi quad düzeneklerine beş para etmez diyebilecek kadar dünyayı kırmızı görüyor
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IeVeN 9 yıl
Asus yine kendisinden bekleneni yapmış. Ama işin ilginç vede güzel yanı nvidia ya ait gtx295 tasarımı ciddiye almayarak kendilerine özel bir gtx295 yaratmaları. Asus gerçekten de limitsiz bir firma bunu yine ispat etmiş oldu. pahalı ama kesinlikle hak ediyor
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galganus12 9 yıl
Marka prestiji için yapmışlar ama çok sağlam duruyor,çok güzel kart olmuş
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cemulas 9 yıl
direct x 11 öncesi gereksiz bir kart bence.
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StreamRolleR 9 yıl
1300 alrısak ben 10 tane alıcam kredi çekip mavide 295 zotac 1000 zaen asus + limited edition + MARS + 4gb bellek=2000Tl +++ ;)
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owen029 9 yıl
asus olayı abartmış bence gereksiz bir kart
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mikoli88 9 yıl
kaç beygir bu motor?
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mustang805 9 yıl
Bu ne yaw insalık dışı acaba i7 ler limit yaratırmı buna :)
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