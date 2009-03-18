ATi, Catalyst 9.3 sürücüsünü kullanıma sundu

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AMD-ATi ekran kartları için Catalyst 9.3 sürüm numaralı Mart ayı sürücü güncellemesini yayımladı. Firmanın 2009 yılı içerisinde kullanıma sunduğu 3. sürücü paketi olan Catalyst 9.3, 8.591 versiyonlu ekran sürücüsüyle geliyor ve Radeon 9500 modelinden bu yana ATi'nin satışa sunduğu tüm ekran kartlarına ve ayrıca entegre grafik işlemcili yonga setlerine de destek veriyor. Peki Catalyst 9.3 ne gibi yeniliklerle geliyor, performans noktasında neler vaat ediyor?

Yapılan açıklamalara göre, Catalyst 9.3 için üzerinde durulan ilk detay yeni işletim sistemi desteği. AMD-ATi bir süre önce Microsoft'un önümüzdeki aylarda duyurmayı planladığı, çalışmaları devam eden Windows 7 işletim sistemine yönelik sürücü güncellemelerini kullanıma açmıştı. Catalyst 9.3 ile birlikteyse AMD-ATi, birleştirilmiş sürücü tasarımına geçiyor. Bu sayede Windows 7 (beta) ve/veya Vista kullanıcıları iki işletim sistemi için tek bir sürücü indirecekler.

Windows 7 altında Radeon HD 4000, HD 3000 ve HD 2000 serisi ekran kartlarına WDDM 1.1 desteği sunmaya başlayan Catalyst 9.3 sürücüsüyle Windows 7 vs. Windows Vista karşılaştırmasına yönelik performans iyileştirmeleri içerdiği belirtiliyor yani özellikle Windows 7 kullanmakta veya denemekte olan ATi ekran kartı kullanıcıları için Catalyst 9.3 sürücüsü önemli iyileştirmeleri de beraberinde getiriyor. Catalyst 9.3 sürücüsü Folding@Home için de iyileştirmeler içeriyor.

Dağıtık işlem dünyasının önemli uygulamalarından birisi olan Folding@Home'a, Stream teknolojisi üzerinden destek veren ATi, yeni sürücü ile birlikte Radeon HD 4000, HD 3000 ve HD 2000 serisi ekran kartlarında daha yüksek Folding@Home performansı vaat ediyor. Entegre olarak Windows Vista HDMI ses sürücüsünü de içeren paket, uygulama geliştiriciler için yeni AMD Display Library (ADL) SDK'sını da beraberinde getiriyor.

Oyunlara yönelik performans iyileştirmelerinde ise özellikle Lost Planet: Colonies üzerinde duruluyor. Zira yapılan açıklamalara göre, Catalyst 9.3 sürücüsü sayesinde Radeon HD 4800 serisinde %20'ye, Radeon HD 4300, 4500 ve 4600 serisinde ise %50'ye varan oranda performans artışı sağlandığı belirtiliyor. AMD-ATi tabanlı ekran kartı kullanıcıları Catalyst 9.3 sürücüsünün işletim sistemlerine uygun versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığı ile indirilebilirler;

- Catalyst 9.3 (Windows XP 32bit)

- Catalyst 9.3 (Windows XP 64bit)

- Catalyst 9.3 (Windows Vista 32bit)

- Catalyst 9.3 (Windows Vista 64bit)

