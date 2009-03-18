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ATi, Catalyst 9.3 sürücüsünü kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
42,9b
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87
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi, Catalyst 9.3 sürücüsünü kullanıma sundu
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AMD-ATi ekran kartları için Catalyst 9.3 sürüm numaralı Mart ayı sürücü güncellemesini yayımladı. Firmanın 2009 yılı içerisinde kullanıma sunduğu 3. sürücü paketi olan Catalyst 9.3, 8.591 versiyonlu ekran sürücüsüyle geliyor ve Radeon 9500 modelinden bu yana ATi'nin satışa sunduğu tüm ekran kartlarına ve ayrıca entegre grafik işlemcili yonga setlerine de destek veriyor. Peki Catalyst 9.3 ne gibi yeniliklerle geliyor, performans noktasında neler vaat ediyor?

Yapılan açıklamalara göre, Catalyst 9.3 için üzerinde durulan ilk detay yeni işletim sistemi desteği. AMD-ATi bir süre önce Microsoft'un önümüzdeki aylarda duyurmayı planladığı, çalışmaları devam eden Windows 7 işletim sistemine yönelik sürücü güncellemelerini kullanıma açmıştı. Catalyst 9.3 ile birlikteyse AMD-ATi, birleştirilmiş sürücü tasarımına geçiyor. Bu sayede Windows 7 (beta) ve/veya Vista kullanıcıları iki işletim sistemi için tek bir sürücü indirecekler.

Windows 7 altında Radeon HD 4000, HD 3000 ve HD 2000 serisi ekran kartlarına WDDM 1.1 desteği sunmaya başlayan Catalyst 9.3 sürücüsüyle Windows 7 vs. Windows Vista karşılaştırmasına yönelik performans iyileştirmeleri içerdiği belirtiliyor yani özellikle Windows 7 kullanmakta veya denemekte olan ATi ekran kartı kullanıcıları için Catalyst 9.3 sürücüsü önemli iyileştirmeleri de beraberinde getiriyor. Catalyst 9.3 sürücüsü Folding@Home için de iyileştirmeler içeriyor.

Dağıtık işlem dünyasının önemli uygulamalarından birisi olan Folding@Home'a, Stream teknolojisi üzerinden destek veren ATi, yeni sürücü ile birlikte Radeon HD 4000, HD 3000 ve HD 2000 serisi ekran kartlarında daha yüksek Folding@Home performansı vaat ediyor. Entegre olarak Windows Vista HDMI ses sürücüsünü de içeren paket, uygulama geliştiriciler için yeni AMD Display Library (ADL) SDK'sını da beraberinde getiriyor.

Oyunlara yönelik performans iyileştirmelerinde ise özellikle Lost Planet: Colonies üzerinde duruluyor. Zira yapılan açıklamalara göre, Catalyst 9.3 sürücüsü sayesinde Radeon HD 4800 serisinde %20'ye, Radeon HD 4300, 4500 ve 4600 serisinde ise %50'ye varan oranda performans artışı sağlandığı belirtiliyor. AMD-ATi tabanlı ekran kartı kullanıcıları Catalyst 9.3 sürücüsünün işletim sistemlerine uygun versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığı ile indirilebilirler;

- Catalyst 9.3 (Windows XP 32bit)
- Catalyst 9.3 (Windows XP 64bit)
- Catalyst 9.3 (Windows Vista 32bit)
- Catalyst 9.3 (Windows Vista 64bit)


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Hobo. 10 yıl
Teşekkürler.
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TrMhMt 10 yıl
Vista sp1 yuklu durumda ama ccc hata veriyor anlamadim gitti .....
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Vuze 10 yıl
artık eskisi gibi ati sürücülerde aydan aya cıkartmamaya başladı bence bu iyi bişey sonuçta ati bu işide yapacaktır
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TrMhMt 10 yıl
Ben vista 64'e yuklerken problemler yasiyorum arkadaslar ....

Yuklendikten sonra katalisit kontrol acilmiyor, kaldirp tekrar kurdugumda dosya hatsi veriyor 5-6 kere denedim hep ayni problemler oldu .....

Bunun gibi problem yasayan arkadaslar varmi ???

Not : daha onceki butun surumlerini sorunsuzca kurup kaldiran birisiyim ama bunu halledemedim !!
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ErdemYalçın 10 yıl
Powercolor HD4670 Pcs ( Win XP 32bit) kullanıyorum az önce indirip yükledim yeni sürücüleri, oyunlarda sıcaklık 2 derece, masaüstünde ise 4 derece düştü :) GTA 4'te (4 fps) ve Race Driver Grid'de (7 fps) artış oldu.
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OverClocK1ng 10 yıl
Vay demekki donanımhaberdeki tek Tuluğ ben sanıyordum değilmişim. Yukarıdaki Tulû kim acaba?
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Murjuk 10 yıl
ati 64bit için video converter çıkarmamakla bizi yine enayi yerine koymuş. ati vermeyeceği hizmeti vaat ediyor. keşke biri dava etse...




ayrıca 9.3 v8.591 25 şubat tarihli bir sürücü.
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Tulû 10 yıl
Orjinalden alıntı: OverClocKing

Vay demekki donanımhaberdeki tek Tuluğ ben sanıyordum değilmişim. Yukarıdaki Tulû kim acaba?


Evet DH'deki tek Tuluğ sensin zaten ; ben Tulû ' yum .

Tanıştığıma memnun oldum.
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yakupkaratas255 10 yıl
crysis ve crysis warhead oyunlarında 3850 ve vista 64 bit ile bi fark göremedim fps bakımından değişme yok diğerlerini bilmiyorum
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ugurmurat360x 10 yıl
Ben gta ve crysiste hafifte olsa düşüş gözlemledim ama şu var ki bence bu konuyu ati bayağı bir boş geçmişti,görüntü kalitesi gerçekten düşmüştü bana göre fakat bu driver ile bu olayı düzeltti.Bu arada gridde ki fps artışı kendini hissettiriyor.Görüntü kalitesi düzelince lazım deyil 3-5 fps olmaz olsun,yeterki şu görüntü kalitesi bozulmasın dedirtti bana.
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m.erin 10 yıl
Benim dizüstü bilgisayarımda bulunan kart Mobility Radeon x2300, bu model listede bile yok.. İlginç :)
Ayrıca ATI'nin GNU/Linux'a karşı ilgisiz davranması, "düzgün sürücü" çıkarmaması beni bu markadan soğuttu. Artık ATI almıyorum. Hatta yeni topladığım sistemime nVidia ekran kartı aldım. ATI firmasının GNU/Linux kullanıcılarını hiçe sayması ve grafik performansından yoksun bırakması kötü..
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RoyalForce 10 yıl
Race driver grid de max 100 fps alıyordum bu sürücüyle 107 fps alıyorum 3 d mark 2006 da hızlı

kesinlikle 9,1 ve 9,2 den hızlı
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Schevko 10 yıl
Bu kadar sık sürücü çıkartılması da ne kadar doğru bilmiyorum.Her sürücüde bir oyuna mı odaklanıyorlar acaba?
@ecrasniann Benim MSİ RX3850 C 9.2 ile boşta 45 derece.
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dstk 10 yıl
ATI 'nin son zamanlardaki en stabil sürücüsü galiba 8.12...
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dstk 10 yıl
Anakartım Asus M3A78-EM HD3200 IGP var. 8.12 de iyidi bi problem yoktu ama 9.x sürücü serilerinin hepsinde windows kullanımında ekranda kararma yapıyor ve monitor görüntüsü gidiyor. Hata raporunu bile gönderdiim ama bi gelişme olmadı. 9.3 te aynı hata mevcut.
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ecrasniann 10 yıl
yeni sürücü yine sıcak yine sıcak. 8.12 sürücüsü ile boşta 55dercelerde gezinen 3850 kartım, 9.2 ve 9.3 sürücüleri ile boşta 65 ın altına inmiyor. kasaya taktığım takviye 3adet 8cm lik fan sonucu, kartın sıcaklığını 60derceye indirmeyi başardım. everestten bakıyorum kartın sıcaklığı 60 derece iken faz hızı %0 veya %3. kartın fanının umrunda deil sıcaklık, demek ideali bu diyorum, siz ne diyorsunuz?
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VMTX 10 yıl
şu amd neden ısrarla notbook ekran kartlarına sürücü çıkarmıyor anlamış değilim.mobility serisinde sadece x1800 serisi var.
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Fîrzen 10 yıl

Orjinalden alıntı: VMTX

şu amd neden ısrarla notbook ekran kartlarına sürücü çıkarmıyor anlamış değilim.mobility serisinde sadece x1800 serisi var.



nasıl yani bu güncellemiyi notbooklara yükleyemiomuyuz
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