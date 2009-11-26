ATI HD 5970 (1GHz OC) Yeni Kral iş başında!

ATI yine yeniden Dünya'nın en hızlı ekran kartına sahip firma oluyor. Bu videomuzda HD 5970'i 1GHz'e hız aşırtıyor, rakipleriyle çarpıştırıyoruz!

ATI'ın Dünyanın en hızlı ekran kartı üreticisi ünvanını geri almasını sağlayacak yeni performans canavarı HD 5970 test masamızda.

Lafı çok uzatmadan sizleri yazılımsal vMod ile 1GHz'e hız aşırttığımız HD 5970'in test sonuçlarıyla baş başa bırakıyoruz.