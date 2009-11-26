ATI HD 5970 (1GHz OC) Yeni Kral iş başında!

Genel Yayın Yönetmeni
ATI yine yeniden Dünya'nın en hızlı ekran kartına sahip firma oluyor. Bu videomuzda HD 5970'i 1GHz'e hız aşırtıyor, rakipleriyle çarpıştırıyoruz!
ATI'ın Dünyanın en hızlı ekran kartı üreticisi ünvanını geri almasını sağlayacak yeni performans canavarı HD 5970 test masamızda.
Lafı çok uzatmadan sizleri yazılımsal vMod ile 1GHz'e hız aşırttığımız HD 5970'in test sonuçlarıyla baş başa bırakıyoruz.
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Grafik Hızlandırma Teknik Özellikleri:
Bellek : 3072MB DDR5
Chipset : NVIDIA GT 590
GPU : DUAL GPU
Çekirdek Hızı : 607MHz
Shader Hızı : 1215MHz
Bellek Hızı : 3414MHz
Bellek Veriyolu : 768 bit
Vga Slot : Pci Express 16
Soğutma : Aktif
3D Görüntü Kalitesi :
DirectX : DirectX 11
Shader Model 5.0
OpenCL Destekli
NVIDIA PhysX – Ready
Quad SLI– Ready
Görüntüleme Desteği :
3D Grafik Çözünürlüğü : 2560x1600
3x dual – link DVI
Kutu İçeriği :
Driver CD’si
Kullanma Klavuzu
VARMI ÖTESİ HER TÜRLÜÜÜÜÜ 5970 yanından geçemez dostum.