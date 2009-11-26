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ATI HD 5970 (1GHz OC) Yeni Kral iş başında!

9 yıl
300,2b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ATI yine yeniden Dünya'nın en hızlı ekran kartına sahip firma oluyor. Bu videomuzda HD 5970'i 1GHz'e hız aşırtıyor, rakipleriyle çarpıştırıyoruz!

ATI'ın Dünyanın en hızlı ekran kartı üreticisi ünvanını geri almasını sağlayacak yeni performans canavarı HD 5970 test masamızda.

Lafı çok uzatmadan sizleri yazılımsal vMod ile 1GHz'e hız aşırttığımız HD 5970'in test sonuçlarıyla baş başa bırakıyoruz.


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Deumos 8 yıl en beğenilen
Kaç yıl önce çıkan kart ile güncel bir kartı karşılaştırıp konuyu hortlatmanıza mı yoksa 6990'ın varlığından habersiz olup hala 590'ı övmenize mi şaşayım karar veremedim cidden ..
Kaç yıl önce çıkan kart ile güncel bir kartı karşılaştırıp konuyu hortlatmanıza mı yoksa 6990'ın varlığından habersiz olup hala 590'ı övmenize mi şaşayım karar...
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Momo-Oz 9 yıl
atın intikamı :D
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ultralisan 3 yıl
Zamanın kralları bugünün desteği kesilen kartı olmuş.
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Crashlone 3 yıl
ey ti ay
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Tugrul_512bit 3 yıl
Artık desteklenmiyor. Zaten gereksiz derecede enerji harcaması varmış ama zorunlu kart değişimini desteklemiyorum. Şimdi yeni rts oyunları için GTX600 serisi ve üzeri, HD7000 serisi ve üzeri gerekecek veya düşmanı oyalayıp az sayıda tank ile yenmeye çalışacağız.
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Captain Pilot 7 yıl
Çok güzel bir sunum.Bu videoyu izlemiştim ve Hd 5970 almaya karar vermiştim.
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DH Misafiri 8 yıl
Zotac GTX590 3072MB (768 bit) DDR5 HDCP-3DVI, MINI DP, Premium Pack Ekran Kartı

Grafik Hızlandırma Teknik Özellikleri:
Bellek : 3072MB DDR5
Chipset : NVIDIA GT 590
GPU : DUAL GPU
Çekirdek Hızı : 607MHz
Shader Hızı : 1215MHz
Bellek Hızı : 3414MHz
Bellek Veriyolu : 768 bit
Vga Slot : Pci Express 16
Soğutma : Aktif
3D Görüntü Kalitesi :
DirectX : DirectX 11
Shader Model 5.0
OpenCL Destekli
NVIDIA PhysX – Ready
Quad SLI– Ready
Görüntüleme Desteği :
3D Grafik Çözünürlüğü : 2560x1600
3x dual – link DVI
Kutu İçeriği :
Driver CD’si
Kullanma Klavuzu

VARMI ÖTESİ HER TÜRLÜÜÜÜÜ 5970 yanından geçemez dostum.
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Deumos 8 yıl
Kaç yıl önce çıkan kart ile güncel bir kartı karşılaştırıp konuyu hortlatmanıza mı yoksa 6990'ın varlığından habersiz olup hala 590'ı övmenize mi şaşayım karar veremedim cidden ..
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DH Misafiri 8 yıl
ben 1.5 aydır kullanıyorum süper bişe resmen piskopat bi kart ama çok malzeme istiyo ram psu falan yani bunu alacaksan cepten çok rahat bi kasayı 5.5 veya 7 ye toplaman lazım
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Captain_Ivy 8 yıl
Ben yaktım bu kartı... :D
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MetaLdetH 8 yıl
Kartı bu gün aldım. CPU INTEL CI7 2.80GHz (930) 8 MB 4.8GT (X58) L1366 GIGABYTE (I) X58A-UD3R DDR3 2000+ GL+S L1366 - RAM 6 GB DDR3 2000 MHZ CL9 (3X2GB) GSKILL TRIDENT (9-9-9-24) - HD 1 TB SEAGATE SATA2 NCQ 7200 32MB - COOLER MASTER RRS850-AMBAJ3-EU 850W PFC 12CM FAN ATX-12 - COOLER MASTER HAF-932 KKN1-GP BLACK KASA ve ekran kartı. Ekran kartını taktım ve sadece 30-45 dakika çalıştı. Taktığım slotun altında anakartın kuzey köprüsü bulunmakta ve müthiş derecede bir ısınma oldu. Açıkçası hiç içime sinmedi. kartı almayı düşünüyorsanız çok iyi ve ince hesap yapmanız gerekebilir..
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oguzhan 9 yıl
Mükemmel...
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kubisaray 9 yıl
ARKASAŞLAR BOŞUNA KONUŞUYORSUNUZ. KARTLAR FARKLI ZAMANLARDA CIKMIS VE FARKLI TEKNOLOJİLERİ VAR.ŞİMDİDE NVIDIA BİR KART CIKARIR BU KARTA GORE O LIDER OLUR BU IS BOYLE SURER.EN ONEMLISI ORTA SEVIYE OYUN OYNAYANLARA NE KADAR BASARILIRI KART CIKARTIYORLAR SORUN BURDA ISTE...
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DH Misafiri 9 yıl
bu kartın fiyatı ne kadar
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