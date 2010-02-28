ATI HD5830 video inceleme; ATI HD5800 ailesini genişletiyor!

Bakalım HD5800 ailesine yeni katılan HD 5830, fiyat / performans konusunda kullanıcıları memnun edebilecek mi?

Şu an için DX11 destekli ekran kartları üreten tek firma olan ATI, üst seviye DX11 ekran kartlarından oluşan HD5800 ailesini orta üst seviye bir model ekleyerek genişletiyor.

Bakalım aileye yeni katılan HD 5830, fiyat / performans konusunda kullanıcıları memnun edebilecek mi?