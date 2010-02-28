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ATI HD5830 video inceleme; ATI HD5800 ailesini genişletiyor!

9 yıl
87,7b
1
Diğer
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bakalım HD5800 ailesine yeni katılan HD 5830, fiyat / performans konusunda kullanıcıları memnun edebilecek mi?

Şu an için DX11 destekli ekran kartları üreten tek firma olan ATI, üst seviye DX11 ekran kartlarından oluşan HD5800 ailesini orta üst seviye bir model ekleyerek genişletiyor.

Bakalım aileye yeni katılan HD 5830, fiyat / performans konusunda kullanıcıları memnun edebilecek mi?


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Namco Bandai 7 yıl
abi kart iyi sayılmaz bu iyi deil ama shappie hd5830 extreme modelini ucuz bir fiyata çıkardı ve rop sayısı felan 5850 ile aynı normal performansı 5850 ye çok yakın ama oc ile 5870 i bile geçiyor sevgili mesut çevik hd5830 extreme modelini
incelemeye alırsa görebiliriz teşekkürler yorumlarınız için bu kart pert
ama diger 5830 extreme süper kart şuan 280 TL harika bir kart
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Want to 7 yıl
Daha Ucuz Ve İyisi Yapılabilir
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Namco Bandai 7 yıl
hwcompare.com/...


Bazı arkdaslar 5770 5830 dan daha iyi demiş alın size 5830 un farkını gösteren bir site
1 Yanıt Yanıtla
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unyeee 9 yıl
beyler 3dmark testine bakın derim test ettikleri oyunlar eski yeni oyunlarda 5000 serisinin nasıl fark edeceğini göreceksiniz 5770 daha iyi bir kart 256 bit olmasından dolayı
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m3kd 9 yıl
400 lira civarında olacağı için orta seviye 2. el kartların fiyatını düşürsün yeter =))
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siLahsz 9 yıl
5770 le fiyatı aynı olsa bile 5830 almam performansları arasında çok fark olacağını sanmam en fazla 10 fsb dir. 5830 verimliği çok düşük
güç tüketim oranı benim için daha önemli önemlidir
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lvlono 9 yıl
Gene, yine, tekrar. 1 ay geç alın ama 5850 alın diyorum...
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ibonline 9 yıl
tam bir hayal kırıklığı almayı düşünüyordum şuan öyle bir soğudumki böyle büyük kartı almaktansa 5770 daha ufak fsbli birde cok daha uygun bir kart.
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Pandemic 9 yıl
Çöpten çıkan GPU larla bu kadar...
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Bu kartların boyu hd5870 ile yarışıyorsa hakkaten çok saçma olur. Karta parası yetmeyenin geniş kasaya hiç yetmez
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sdbz 9 yıl
5770 bence hâlâ f/p yönünden en kral kart, 5830 fiyat ve başarımıyla hayal kırıklığı oldu benim için.
Şu halde fermiyi bekleyip bu kartın 4850 gibi 150-170 aralığına gerelemesini beklemek en iyi seçim olacaktır.
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acdesign55 9 yıl
5XXX serisinin en gereksiz kartlarından biri diyebiliriz.
Birde şunu söylemeden geçemicem. Önceki videolardaki tablo renkleri ve biçim daha güzeldi. Bu tarz biraz soluk kalmış.
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Th3InferNal 9 yıl
Bu kartı bekleyenler artık 5850 ye yönelir bende 5850 düşünmeye başladım bu performans dan sonra.
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stradosphere 9 yıl
Şu an sanırım dx11 açısından benchmarka değer %100 bir eser yok ortada Stalker olabilir belki;ancak dx10 lu kartlar da testte bulunduğundan ötürü yapılmaması normal.
Neticede dediğim lafa geldik böyle performans veren kartları sırf dx11 var diye almaktansa günümüzde hali hazırda bulunan oyunları çok rahat çalıştıran,dx 10 kartlar halen iyi gibi görünüyor.5870 ten nasıl daha çok güç tüketiyor orayı anlamadım gerçi.
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Elektroterm 9 yıl

stradosphere

Şu an sanırım dx11 açısından benchmarka değer %100 bir eser yok ortada Stalker olabilir belki;ancak dx10 lu kartlar da testte bulunduğundan ötürü yapılmaması normal.
Neticede dediğim lafa geldik böyle performans veren kartları sırf dx11 var diye almaktansa günümüzde hali hazırda bulunan oyunları çok rahat çalıştıran,dx 10 kartlar halen iyi gibi görünüyor.5870 ten nasıl daha çok güç tüketiyor orayı anlamadım gerçi.


Yüksek çalışma frekansı nedeniyle.

Ona bakarsan DX11 i geç DX9 bile bence yeterli. Bugün Battlefield Bad Company 2 yi WinXP işletim sisteminde (doğal olarak DirectX 9 da ) oynadım.

İlk bölümde bölüm oynanırken gün doğumu yaşanıyor, bu sırada oluşan ışık etkileri muhteşem.
Ayrıca kaplamalardakı pürüzlülük etkisi oldukça gerçekçi.
Duman efektleri ise PysicX kartı varmış gibi. Dumanın içine girince etrafınızı göremiyorsunuz.
Hele bir bölüm var ki 3 veya 4. bölüm yüksek bir tepeden vadideki bir köyün görüntüsü, muhteşem.

Kısacası bence oyun programcıları DirectX 9 u bile tamamiyle kullansa yetecek. Zamanlada gelişiyor ama şu anda donanımlar oyun yazılımcılarının ilerisinde. Ya da oyun yazım sürecini aşırı uzatmamak için bu şekilde oluyor.

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Batuist 9 yıl
inceleme için teşekkürler.. söylenecekleri az ve öz bir şekilde incelemenin sonunda belirtmiş zaten Mesut... başka söze gerek yok...
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ge4ce 9 yıl
İncelemede kesinlikle bulunması gereken 2 kart yok hd4890 ve hd5770. Nvidia tarafında ise gtx275 ile gtx285 arasında gösteriliyor videoda fakat gtx260 ile gtx275 arasında gidip geliyor kart. Kırpıla kırpıla bir haller olmuş karta.

Sanırım hdxx30 (5830 4830 4730) serisi lanetli
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