ATI HD5830 video inceleme; ATI HD5800 ailesini genişletiyor!

Genel Yayın Yönetmeni
Bakalım HD5800 ailesine yeni katılan HD 5830, fiyat / performans konusunda kullanıcıları memnun edebilecek mi?
Şu an için DX11 destekli ekran kartları üreten tek firma olan ATI, üst seviye DX11 ekran kartlarından oluşan HD5800 ailesini orta üst seviye bir model ekleyerek genişletiyor.
Bakalım aileye yeni katılan HD 5830, fiyat / performans konusunda kullanıcıları memnun edebilecek mi?
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incelemeye alırsa görebiliriz teşekkürler yorumlarınız için bu kart pert
ama diger 5830 extreme süper kart şuan 280 TL harika bir kart
Bazı arkdaslar 5770 5830 dan daha iyi demiş alın size 5830 un farkını gösteren bir site
güç tüketim oranı benim için daha önemli önemlidir
Şu halde fermiyi bekleyip bu kartın 4850 gibi 150-170 aralığına gerelemesini beklemek en iyi seçim olacaktır.
Birde şunu söylemeden geçemicem. Önceki videolardaki tablo renkleri ve biçim daha güzeldi. Bu tarz biraz soluk kalmış.
Neticede dediğim lafa geldik böyle performans veren kartları sırf dx11 var diye almaktansa günümüzde hali hazırda bulunan oyunları çok rahat çalıştıran,dx 10 kartlar halen iyi gibi görünüyor.5870 ten nasıl daha çok güç tüketiyor orayı anlamadım gerçi.
Yüksek çalışma frekansı nedeniyle.
Ona bakarsan DX11 i geç DX9 bile bence yeterli. Bugün Battlefield Bad Company 2 yi WinXP işletim sisteminde (doğal olarak DirectX 9 da ) oynadım.
İlk bölümde bölüm oynanırken gün doğumu yaşanıyor, bu sırada oluşan ışık etkileri muhteşem.
Ayrıca kaplamalardakı pürüzlülük etkisi oldukça gerçekçi.
Duman efektleri ise PysicX kartı varmış gibi. Dumanın içine girince etrafınızı göremiyorsunuz.
Hele bir bölüm var ki 3 veya 4. bölüm yüksek bir tepeden vadideki bir köyün görüntüsü, muhteşem.
Kısacası bence oyun programcıları DirectX 9 u bile tamamiyle kullansa yetecek. Zamanlada gelişiyor ama şu anda donanımlar oyun yazılımcılarının ilerisinde. Ya da oyun yazım sürecini aşırı uzatmamak için bu şekilde oluyor.
Sanırım hdxx30 (5830 4830 4730) serisi lanetli