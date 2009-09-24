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ATI HD5870 video inceleme

10 yıl
156,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ATI'ın DX11 desteği ile göz dolduran yeni nesil ekran kartı mercek altında!

ATI'ın DX11 destekli yeni performans canavarı HD5870 mercek altında. Bakalım DX10 destekli rakiplerinin hepsini saf dışı bırakabilecek mi?


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CanKoc 9 yıl
yarın 5870 alacam bence çok güzel bir kart ve en az 3 sene idare eder.
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vernoncougar 10 yıl
HD5870 evet fena degıl ama HD5870x2 yada dıger tahmını adıyla HD5970 ı beklemek gerek bence, tabı bu arada Nvıdıa nın fermı kod adlı GT300 serısınıde beklemek gerekır dıye dusunuyorum, son derece ıddaalılar cıkaracakları kartın dunyanın en hızlısı olacagını soyluyorlar yıne :)
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KANUNI61 10 yıl
dx 11 li oyunlarla gelecek yeni oyunalr dx 11 testlerini merak ediyorum ati 5870
i tam yerine oturtmuş gerisi ???? bakalım ne olacak
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spruakll 10 yıl
ati destekli oyunlar yok piyasada yada çok az bence bu yüzden önde oluyor az da olsa.
Güç tüketimine göre ati yeni modeli en iyisi performansıda yeterli oyunlar için fiyatı konuşacak artık uygun fiyatlı olursa nvidiada 4000 vakası tekrar yaşanabilir
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horifaydo 10 yıl
Donanimhaber bir numara.diğer sitelerdeki gibi boş haber az ve editörleri ciddi işler yapıyor.
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Miasmus 10 yıl
8800 serisi efsaneydi bende bu kart hiç olmadı o zamanlar sanırım ati kullanıyordum ama gerçekten de 8800 serisi efsane karttı. Ama Atilerinde 9800 ve x800 lü dönemlerini hatırlayın bu kartlar bnde oldu ve bunlar da efsane kartlardı. Şimdi ise nVidia ları bekliyoruz. 5000 serisi için 4000 serisinin üst modeli derim klasik bir performansa artışı ama nVidia 7000 serisinden 8000 serisine geçişteki büyük değişiklikleri GT300 lerede uygularsa GT300 ler de tarihine adını yazdırır.



Kartın OC sıkıntısı olduğu ortada 2gb lık versiyounu da çok kısıtlı bi OC kapasitesi ile gelir. 256 bit gerçekten yanlış seçim olmuş GDDR5 kartta 256 bit bana çok tuhaf geldi. Ama mühendis olan onlar bi bildikleri vardır elbet GDDR5 + 512 Bit Kart çok uçuk kart olur zaten.
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ULYSES 10 yıl
Ya Mesut Çevik çok ufak tefek birisi yada kart gerçekten hayvan gibi. Bu arada oc duyarsızlığı gösteriyor ki artık bu seviye kartlar için 256bit yetmiyor. Ram hızlı olsun bant genişliğine gerek yok mantığı bir yere kadar.
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tda 1562q 10 yıl
beyler ati ekran kartları neden hep nvidia dan geri kalıyor halen anlayabilmiş değilim...
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skynet 10 yıl

tda 1562q

beyler ati ekran kartları neden hep nvidia dan geri kalıyor halen anlayabilmiş değilim...


Ati sürücüden kaybediyor yoksa donanım olarak nvidia'dan önde kartlar geliştiriyor.Sadece anlamadığım arayüz neden hala 256 bit bu kartlarda.Birde tabiki bu kartları atinin yeni çıkacak sürücüleriyle denemek lazım o zaman daha iyi sonuçlar görebiliriz.Hatta 5870 cf sonuçlarına bakarsanız çok çok iyi hepsine toz yutturmuş.

Birde inş. sapphire yine klasik hatalarla kartı piyasaya sürüp kartın karizmasını mahvetmez umarım.Geçen sene HD 4870 kullanıcıları baya bir sorun yaşamıştı.Fakat His ICEQ serisiyle baya bir başarılıydı.Hatta connect3d çok güzel bir 4870 tasarımı yapmıştı.

İleride 32" full hd alırsam 5870 kesinlikle para vermeye değer bir kart olacaktır benim için.

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nirvanha 10 yıl
Zamanında biz bişey dedik , birileri homurdandı durdu , şimdi bakıyorum da geri vites vaziyetleri olmuş.İşte sonuçlar konuşuyor.Artık bu adamlar yuzunden fazla yorum yapmıyorum , hatta istemiyorum bile...Gelecek o da birgün gelecek....!
bekleyin....
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UzmaN345 10 yıl
400$ girmiş ozaman fena deyil bence ama yinede nvidayı beklemek lazım bence
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demircibu 10 yıl
aslında olaya farklı bakanlar var karşılaştırmayı yanlış yapıyorsunuz

öncelikle ben hep nvıdıa kart kullanırım +nvıdıalı sistemler toplarım. atide kullandığım oluyor ama nadiren

ısı problemi driver problemi fan sesi vs derken soğudum....

şimdi ati ilk kez dx 11e geçti bu büyük
+

40nm süreci buda büyük gelişme cpu üretiminde en düşük nm süreci şuan 45nm çünkü... ati amd nin cpu teknolojisindeki ve daha verimli çalışmlarından yararlanıyor bunu görüyoruz...

ddr5 ile 4800mhz hız buda iyi çünkü hala nvıdıa 2500mhzlerde geziyor nedir bu ddr3 ısrarı çözemedim


daha az enerji tüketimi vs bunlar hep kullanıcıların yararına daha az ısı daha az fan sesi sanırım ati artık olayı çözdü

tek sorun oyun firmalarına daha fazla yakınlaşmaması yada onlara $$$$ vermemesi sanırım


birde 5870in rakibi gtx 285dir ve onuda geçti bu başarıdır gtx 295i zaten nası geçsin nvıdıanın 2gpulu çözümü ve tepe modeli gtx 295 in rakibi 5870x2 olcaktır ilk kez bukadar güçlü çıktı nvıdıanın karşısına ve nvıdıa gt 300de üretim maliyetlerinin düşmesini yeni fiyatlara yansıtmalı ama gtx 300ün en tepe modeli yine çok pahalı olcak çünkü yüksek seviyede güçlü olmayı nvıdıa seviyor ve buna çok para harcıyor şu saatten sonra gtx 260 gtx 275 gtx 285 alınmamalı bence gt300 gpusu beklenmeli malum dx 11 gibi bir olaydan bahsediyoruz windows7 ile birlikte ciddi başarım göstercektir malum dx10,1 wistada fostu



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