ATI HD5870 video inceleme

ATI'ın DX11 destekli yeni performans canavarı HD5870 mercek altında. Bakalım DX10 destekli rakiplerinin hepsini saf dışı bırakabilecek mi?
tda 1562q beyler ati ekran kartları neden hep nvidia dan geri kalıyor halen anlayabilmiş değilim...
i tam yerine oturtmuş gerisi ???? bakalım ne olacak
Güç tüketimine göre ati yeni modeli en iyisi performansıda yeterli oyunlar için fiyatı konuşacak artık uygun fiyatlı olursa nvidiada 4000 vakası tekrar yaşanabilir
Kartın OC sıkıntısı olduğu ortada 2gb lık versiyounu da çok kısıtlı bi OC kapasitesi ile gelir. 256 bit gerçekten yanlış seçim olmuş GDDR5 kartta 256 bit bana çok tuhaf geldi. Ama mühendis olan onlar bi bildikleri vardır elbet GDDR5 + 512 Bit Kart çok uçuk kart olur zaten.
Ati sürücüden kaybediyor yoksa donanım olarak nvidia'dan önde kartlar geliştiriyor.Sadece anlamadığım arayüz neden hala 256 bit bu kartlarda.Birde tabiki bu kartları atinin yeni çıkacak sürücüleriyle denemek lazım o zaman daha iyi sonuçlar görebiliriz.Hatta 5870 cf sonuçlarına bakarsanız çok çok iyi hepsine toz yutturmuş.
Birde inş. sapphire yine klasik hatalarla kartı piyasaya sürüp kartın karizmasını mahvetmez umarım.Geçen sene HD 4870 kullanıcıları baya bir sorun yaşamıştı.Fakat His ICEQ serisiyle baya bir başarılıydı.Hatta connect3d çok güzel bir 4870 tasarımı yapmıştı.
İleride 32" full hd alırsam 5870 kesinlikle para vermeye değer bir kart olacaktır benim için.
bekleyin....
öncelikle ben hep nvıdıa kart kullanırım +nvıdıalı sistemler toplarım. atide kullandığım oluyor ama nadiren
ısı problemi driver problemi fan sesi vs derken soğudum....
şimdi ati ilk kez dx 11e geçti bu büyük +
40nm süreci buda büyük gelişme cpu üretiminde en düşük nm süreci şuan 45nm çünkü... ati amd nin cpu teknolojisindeki ve daha verimli çalışmlarından yararlanıyor bunu görüyoruz...
ddr5 ile 4800mhz hız buda iyi çünkü hala nvıdıa 2500mhzlerde geziyor nedir bu ddr3 ısrarı çözemedim
daha az enerji tüketimi vs bunlar hep kullanıcıların yararına daha az ısı daha az fan sesi sanırım ati artık olayı çözdü
tek sorun oyun firmalarına daha fazla yakınlaşmaması yada onlara $$$$ vermemesi sanırım
birde 5870in rakibi gtx 285dir ve onuda geçti bu başarıdır gtx 295i zaten nası geçsin nvıdıanın 2gpulu çözümü ve tepe modeli gtx 295 in rakibi 5870x2 olcaktır ilk kez bukadar güçlü çıktı nvıdıanın karşısına ve nvıdıa gt 300de üretim maliyetlerinin düşmesini yeni fiyatlara yansıtmalı ama gtx 300ün en tepe modeli yine çok pahalı olcak çünkü yüksek seviyede güçlü olmayı nvıdıa seviyor ve buna çok para harcıyor şu saatten sonra gtx 260 gtx 275 gtx 285 alınmamalı bence gt300 gpusu beklenmeli malum dx 11 gibi bir olaydan bahsediyoruz windows7 ile birlikte ciddi başarım göstercektir malum dx10,1 wistada fostu