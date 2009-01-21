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ATi iddia ediyor: Radeon HD 4870 X2, GeForce GTX 295'den daha hızlı

AMD-ATi, HD 4870 X2'nin, GeForce GTX 295'den 2.5 kata kadar daha hızlı olduğunu iddia ediyor. İşte detaylar!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
38,1b
1
244
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz Haziran ayında duyurduğu Radeon HD 4850 ve HD 4870 modelleriyle segmentlerinde başarı yakalayan, Ağustos ayında kullanıma sunduğu çift grafik işlemcili HD 4870 X2 modeliyle de performans liderliğini uzun bir süre sonra rakibinden geri alan AMD-ATi'nin hamlelerine Nvidia, GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GTX 295 modelleriyle yanıt vermiş ve GTX 295 ile liderliği yeniden ele geçirmeyi başarmıştı.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200 GPU'sunun yüksek maliyetleri ve düşük üretim verimliliği nedeniyle yüksek performans potansiyeline rağmen istediğini elde etmekte sıkıntı çeken Nvidia, 55nm GT200b GPU'sunun güç verdiği ilk seriye kıyasla daha düşük güç tüketimli GeForce GTX 2x5 serisiyle iddiasını bir kez daha konuşturmuş oldu.

ATi iddia ediyor: Radeon HD 4870 X2, GeForce GTX 295'den daha hızlı
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Nvidia'nın endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak tanıttığı çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin detaylı incelemesini sizler ile paylaşmıştık. AMD-ATi'nin R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2 modeli hedef alınarak hazırlanan kart, 2x 55nm GT200b GPU'sunun sağladığı yüksek işlem kapasitesi ile Nvidia tarihinin en güçlü masaüstü grafik çözümü olarak dikkatleri üzerine çekmiş ve yeniden liderlik koltuğuna oturmayı başarmıştı. 480x paralel işlem birimi, 2x 448-bit bellek veri yolu desteği ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesi gibi teknik detaylara sahip olan GTX 295 için AMD-ATi'nin t; dökümanları ise çeşitli iddiaları gündeme getiriyor ve Radeon HD 4870 X2'nin GeForce GTX 295'den daha üstün olduğunu iddia ediyor.

ATi iddia ediyor: Radeon HD 4870 X2, GeForce GTX 295'den daha hızlı
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AMD-ATi, yüksek performans segmenti için hazırlanan Radeon HD 4870 X2 ve GeForce GTX 295 modelleri ile yüksek performanslı grafik kartları için sınırların zorlandığı maksimum çözünürlük seviyesinde yapılacak testlerde 2.4 TeraFLOP'luk yüksek işlem kapasitesi ve 2GB GDDR5 bellek kullanımı gibi özelliklere sahip olan HD 4870 X2'nin hâlâ en hızlı ekran kartı olduğunu iddia ediyor. AMD-ATi'nin Crysis, Crysis Warhead, Fallout 3, GRID, S.T.A.L.K.E.R ve Need for Speed Undercover gibi günümüzün popüler oyunlarıyla 2560x1600 çözünürlüğünde ve yüksek detay ayarlarında gerçekleştirdiği testlere göre HD 4870 X2 modelinin GTX 295'den 2.5 kata varan oranda daha hızlı olduğu iddia ediliyor.

ATi iddia ediyor: Radeon HD 4870 X2, GeForce GTX 295'den daha hızlı
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İlgili test sonuçlarına ek olarak AMD-ATi, yine yüksek çözünürlük ve detay ayarları söz konusu olduğunda Crysis'te oyunların akıcı oynanabilmesi için kabul edilen minimum sınır olan 30 FPS'yi sadece Radeon HD 4870 X2'nin sağlayabildiğini, GeForce GTX 295'in ise 23.6 FPS verebildiğini ifade ediyor. Ayrıca AMD-ATi, 6 ay sonra piyasaya sürülebilmesine rağmen GeForce GTX 295'in rekor kıracak performans sunamadığını, ayrıca çift PCB ve 28x bellek yongası gibi detaylarla oldukça karışık bir tasarıma sahip olduğuna gönderme yapıyor.

ATi iddia ediyor: Radeon HD 4870 X2, GeForce GTX 295'den daha hızlı
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AMD-ATi, ilgili dökümanlarında Radeon HD 4870 X2 ve GeForce GTX 295 modelleri için teknolojik karşılaştırma da yapmış. Firmaya göre DirectX 10.1 desteği, verimli 8x AA kullanımı, 2GB GDDR5 bellek desteği, 3600MHz'de çalışan GDDR5 bellek teknolojisi, 1600x paralel işlemci ve 2.4 TeraFLOP'luk yüksek işlem kapasitesiyle R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2 modelinin rakibi GeForce GTX 295'e kıyasla teknolojik üstünlüklere sahip olduğunu işaret ediyor. Ultra-enthusiasts olarak tabir edilen en yüksek performans segmentindeki DirectX 10.1 destekli tek çözümün Radeon HD 4870 X2 olduğunu belirten firmanın iddiaları bunlarla sınırlı değil.

ATi iddia ediyor: Radeon HD 4870 X2, GeForce GTX 295'den daha hızlı
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Bilindiği üzere Nvidia, GeForce GTX 295 ile birlikte GeForce GTX 285 modelini de kullanıma sundu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ekran kartı yerini aldığı GeForce GTX 280'e kıyasla hem daha yüksek saat hızları hem de daha düşük güç tüketim değerleriyle geliyor. Isıl güç tasarımı 183 Watt seviyesine çekilen dolayısıyla ilk modele göre daha az ısınan ve daha yüksek hız aşırtma başarımı sunabilen kartın grafik işlemci hızı 648MHz'e, paralel işlemci hızı 1476MHz'e ve bellek frekansı da 2484MHz'e çıkartıldı. Kullanılan soğutucusu ve tasarım özellikleri GTX 280 ile ortak olan GeForce GTX 285'e karşı AMD-ATi, şu an fiyatı GeForce GTX 285'e kıyasla 70 Avro'ya varan oranda daha ucuz olan Radeon HD 4850 X2'nin daha yüksek performans sunduğunu iddia ediyor.

ATi iddia ediyor: Radeon HD 4870 X2, GeForce GTX 295'den daha hızlı
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AMD-ATi, GeForce GTX 285'in yeni birşey sunmadığını zaten GTX 280'in benzer hızlarda çalışan özel modellerinin pazarda yer aldığını iddia ediyor. Tabii bu iddiaların aksine GTX 285 saat hızı yanında düşük güç tüketimi gibi kazanımlara sahip olduğunu da belirtmeliyiz. Tablodan da görülebileceği üzere 1920x1200'de yüksek detay ayalarıyla yapılan oyun testlerinin tamamında önde olduğu iddia edilen Radeon HD 4850 X2'nin oyununa göre rakibinden %40+ seviyesinde daha hızlı olduğu belirtiliyor.

İlk defa yayımladığımız resmi AMD dökümanlarında firma, en yüksek performans için hazırlanan ekran kartlarının maksimum seviyede test edildiği takdirde kozlarını paylaşabileceği ve gerçek liderin ortaya çıkacağını iddia ediyor. Test sonuçlarının AMD-ATi tarafından yaopıldığını ayrıca ilgili çözünürlükte monitör bulmanın hem zor hem de yüksek maliyetli olduğunu da belirtmeliyiz. Şimdi gözler Nvidia'da bakalım AMD-ATi'nin bu çıkışına firma nasıl yanıt verecek?

ATi iddia ediyor: Radeon HD 4870 X2, GeForce GTX 295'den daha hızlı
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ATi iddia ediyor: Radeon HD 4870 X2, GeForce GTX 295'den daha hızlı
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ATi iddia ediyor: Radeon HD 4870 X2, GeForce GTX 295'den daha hızlı
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Konuyla ilgili Donanım Haber ekran kartı incelemeleri;

- GeForce GTX 295
- Radeon HD 4870 X2
- Radeon HD 4850 X2 2GB GDDR3
- GeForce GTX 280 AMP! Edition


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emre350z 10 yıl
@ozyoldas +1907
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hakan-imp 10 yıl
fiyatına göre ati nvidia dan daha iyi
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darkstore 10 yıl
gtx 295 aldim buyuk bir hayal kirikligi icerisindeyim :)
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seyfi8935 10 yıl

Orjinalden alıntı: darkstore

gtx 295 aldim buyuk bir hayal kirikligi icerisindeyim :)






İstemiyosan bana hediye edebilirsin.psu yla beraber tabiki

..
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maviay1980 10 yıl
ATI Man işi çözmüş gibi arkadaşlar AMD Socket AM3 ile DDR3 ile geçmiş biz uyuyoz Intel pırtını toplamadımı daha...
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Phanrisal 10 yıl
Nvidia cevap verdi yine dh de haberi var bilmiyenlere ati nin sürücülerinden miş çeşitli ayarlar otomatik olarak çalışmıyomuş yani sahtecilik :D:D aslında grafikler daha kötü olduğu için öne geçmiş sürücü hatasıyla
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anadolulu1 10 yıl
arkadaşlar ben eski kamyonculardanım ben buraya takılalı yaklaşık 2 yıl oldu iyi çatışmalar olaya teknik konuyla bakarsak bizde bir terim vardır mercedesten kamyon olmaz mandan otobüs olmaz derler di şimdi bmc tipli kamyonlar vardır iyi yük çeker fakat doğal olarak konfor yok sıcaklık fazla=ATİ MAN kamyonunda konfor var yazdıklarının tamamında kararlı istikrarlı konforda var hararet te olmaz=nvıdıa by by
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Legendh 10 yıl
quote:
sürücü konusunda atinin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. nedenine gelince 4870x2 ilk çıktığında gtx280 den yaklaşık %15-20 arası hızlı idi ortalamada. şu anda ise incelerseniz fark %60-70 lere çıktı. (181.20 vs cat 8.12). ve ilginçtir hiçbir driver ı problemli değil, 4850-4870 ve crossfire ve 4870x2 de kullandım hepsini. o arızalar genellikle donanımsal kart arızaları ve çakışmadan ileri gelmektedir. ati fanı değilim, yalnız atiyi fiyat/performans avantajından bu aralar seçmekteyim. phsyx desteğine gelince ben hala anlayabilmiş değilim. mirrors edge phsyx destekli çıktı ama ne + sı oluyor inceledim pek anlayamadım. 1680-1050 full aa af 50 frame üstü oynadım 4870x2 ile.
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* Ati Driver sorunu var arkadaşlarımın çoğu bu konudan dolayı dert yanıyor.
* Phsyx desteğine gelince daha yeni yeni oturan bir sistem bilmeyenler için kısa bir açıklama yapıyım :
Ekran kartının işlemcisini kullanarak fizik hesaplarını yapan bir yazılımdır.Bu sayede yüksek gereksinim gerektiren oyunlarda görüntü kalitesi düşmeden akıcı bir şekilde oynamamızı sağlar.Mesela patlama efekti,duman efekti,bayrağın dalgalanması,kıyafet'in detayı gibi.Fiziksel hesaplamalarda işlemciden yükü alıp GPU işlemcisine aktarıyor.
*Ve bu teknolojiyi PS3,Xbox360 ve Wii'de kullanılıyor.
Not: Ati kullananlar üzülmesin:
Ati'de Phsyx'e yanıt olarak Stream diye bir yazılım geliştiriyor sanırım.
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sadohan 10 yıl
hala bu forumda tartısmayı ogrenemedık ılla sen sunu nasıl soelrsın yk sen fanısın yk sen deılsın burda onemlı olan bu D.H yaptıgı test gercekten netmı budur yada yapılmıs olan testın uzerınde golge warmıdır atıye gore olabılır belgelerle gstermıs bundan sorasını D.H gerkeırse testi tekrarlayarak cvblayacaktr ama olay atı yada nvida deılkı fıat perfonmasa bakanlarda var hyr en ıyısı en son cıkanı bende olsun dıende war yada azolsun öz olsun dıende war ''ama unutmayalım kı ısteyen ıstedıgı deıl dıger kısılere saygısılık etmıcek sekılde yorum yapmalı ati fanıysa yada nvida fanıysa onun dusuncesı sen bunu yargılayamassın objektıf olmak lazım arkadaslar
her ıkı fırmanında +lıar ve - lerı war su gercektr bırı bu senyse dıgerı e seneye lıder olur onemlı olan bısım bundan ne cıkar sagladıgmıs Eger bıze yaraı yksa bence onemlı deıl sonsuza dek kapıssınlar
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demircibu 10 yıl
hala nvıdıa önde bir kere driver sorunu yok birşey yok piyasadaki yaklaşık olarka yüzde 80oyun zaten nvıdıa tekelinde oyun çıkarır sadece cryisis ve cod yeter sadece cod olsa nvıdıaya yine yeter...
ki nvıdıa Phsyx desteği olan modellerde baya iş yapıcak ki zaten bunu gösterdi 8800gts 512in üstü modellere entegre şartı koydu atide özellikleri ile teknolojik atakla öne geçmeye çalışdı hep ama 4serisi ile iş yapdı sadece ki yüksek seviyede gtx 295ile bırakdığı yerden krallığı geri aldı 2.elde 4870ve 4870x2 satışları hızlandı nedendir

nvıdıada ısı sorunu yok recover hatası yok vgadan aşırı ses gelmez kompenentlerden vga aldınızmı atide işkence çektirir o yüzden az daha fazla verip nvıdıa alırım rahat ederim
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maviay1980 10 yıl
Abisi 3-5 fps artırmak için 8800gtx ten 9800gtx zevk için geçenler yok değildir;bu sadece bir örnek.Atinin önde olduğunu vurgulayanlar var ki sanırım doğru.Ati X4 çekirdekli ekran kartını çıkarmakta ne kadar kararlı bilemiyorum ama nvidia GTX295 ile 4870X2 yi yakaladı desek,hadi öyle diyelim.Şu an Crea Hp Packard bell Dell Asus bana söyler misiniz 1700ytlye nasıl bir ekran kartı kullanırlar masaüstü pc için.Sorabilir miyim.Ne varsa Casper Exper Pro 2000 de filan var 9600 gs diğerleri o fiyata 3450 filan kullanıyolar siz 600$lık ekran kartının iyi mi kötümü olduğunu tartışıyonuz.Bundan sonra alırsam 3D Chrome çekirdekli bir ekran kartı kullanacam kıllığına.8500GT kullanıyoz zevk alana buda güzel;anlayana sivri sinek...
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maviay1980 10 yıl
Sonuç ortada nvidia pılını pırtını toplasın...
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drkayzer 10 yıl
nvidia çiftte olsa tek de olsa her zaman atiyi geçer
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maviay1980 10 yıl
Aynen atide kullandım nividia da kafama ne eserse ne uygun gelirse ondan yanayım ama ati nvidiayı geçti birazda indirirme gitse iyi olur demi...
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rabbitweed 10 yıl
bu topic karakolda biter...
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