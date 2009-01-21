ATi iddia ediyor: Radeon HD 4870 X2, GeForce GTX 295'den daha hızlı

Geçtiğimiz Haziran ayında duyurduğu Radeon HD 4850 ve HD 4870 modelleriyle segmentlerinde başarı yakalayan, Ağustos ayında kullanıma sunduğu çift grafik işlemcili HD 4870 X2 modeliyle de performans liderliğini uzun bir süre sonra rakibinden geri alan AMD-ATi'nin hamlelerine Nvidia, GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GTX 295 modelleriyle yanıt vermiş ve GTX 295 ile liderliği yeniden ele geçirmeyi başarmıştı.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200 GPU'sunun yüksek maliyetleri ve düşük üretim verimliliği nedeniyle yüksek performans potansiyeline rağmen istediğini elde etmekte sıkıntı çeken Nvidia, 55nm GT200b GPU'sunun güç verdiği ilk seriye kıyasla daha düşük güç tüketimli GeForce GTX 2x5 serisiyle iddiasını bir kez daha konuşturmuş oldu.

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Nvidia'nın endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak tanıttığı çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin detaylı incelemesini sizler ile paylaşmıştık. AMD-ATi'nin R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2 modeli hedef alınarak hazırlanan kart, 2x 55nm GT200b GPU'sunun sağladığı yüksek işlem kapasitesi ile Nvidia tarihinin en güçlü masaüstü grafik çözümü olarak dikkatleri üzerine çekmiş ve yeniden liderlik koltuğuna oturmayı başarmıştı. 480x paralel işlem birimi, 2x 448-bit bellek veri yolu desteği ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesi gibi teknik detaylara sahip olan GTX 295 için AMD-ATi'nin t; dökümanları ise çeşitli iddiaları gündeme getiriyor ve Radeon HD 4870 X2'nin GeForce GTX 295'den daha üstün olduğunu iddia ediyor.

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AMD-ATi, yüksek performans segmenti için hazırlanan Radeon HD 4870 X2 ve GeForce GTX 295 modelleri ile yüksek performanslı grafik kartları için sınırların zorlandığı maksimum çözünürlük seviyesinde yapılacak testlerde 2.4 TeraFLOP'luk yüksek işlem kapasitesi ve 2GB GDDR5 bellek kullanımı gibi özelliklere sahip olan HD 4870 X2'nin hâlâ en hızlı ekran kartı olduğunu iddia ediyor. AMD-ATi'nin Crysis, Crysis Warhead, Fallout 3, GRID, S.T.A.L.K.E.R ve Need for Speed Undercover gibi günümüzün popüler oyunlarıyla 2560x1600 çözünürlüğünde ve yüksek detay ayarlarında gerçekleştirdiği testlere göre HD 4870 X2 modelinin GTX 295'den 2.5 kata varan oranda daha hızlı olduğu iddia ediliyor.

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İlgili test sonuçlarına ek olarak AMD-ATi, yine yüksek çözünürlük ve detay ayarları söz konusu olduğunda Crysis'te oyunların akıcı oynanabilmesi için kabul edilen minimum sınır olan 30 FPS'yi sadece Radeon HD 4870 X2'nin sağlayabildiğini, GeForce GTX 295'in ise 23.6 FPS verebildiğini ifade ediyor. Ayrıca AMD-ATi, 6 ay sonra piyasaya sürülebilmesine rağmen GeForce GTX 295'in rekor kıracak performans sunamadığını, ayrıca çift PCB ve 28x bellek yongası gibi detaylarla oldukça karışık bir tasarıma sahip olduğuna gönderme yapıyor.

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AMD-ATi, ilgili dökümanlarında Radeon HD 4870 X2 ve GeForce GTX 295 modelleri için teknolojik karşılaştırma da yapmış. Firmaya göre DirectX 10.1 desteği, verimli 8x AA kullanımı, 2GB GDDR5 bellek desteği, 3600MHz'de çalışan GDDR5 bellek teknolojisi, 1600x paralel işlemci ve 2.4 TeraFLOP'luk yüksek işlem kapasitesiyle R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2 modelinin rakibi GeForce GTX 295'e kıyasla teknolojik üstünlüklere sahip olduğunu işaret ediyor. Ultra-enthusiasts olarak tabir edilen en yüksek performans segmentindeki DirectX 10.1 destekli tek çözümün Radeon HD 4870 X2 olduğunu belirten firmanın iddiaları bunlarla sınırlı değil.

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Bilindiği üzere Nvidia, GeForce GTX 295 ile birlikte GeForce GTX 285 modelini de kullanıma sundu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ekran kartı yerini aldığı GeForce GTX 280'e kıyasla hem daha yüksek saat hızları hem de daha düşük güç tüketim değerleriyle geliyor. Isıl güç tasarımı 183 Watt seviyesine çekilen dolayısıyla ilk modele göre daha az ısınan ve daha yüksek hız aşırtma başarımı sunabilen kartın grafik işlemci hızı 648MHz'e, paralel işlemci hızı 1476MHz'e ve bellek frekansı da 2484MHz'e çıkartıldı. Kullanılan soğutucusu ve tasarım özellikleri GTX 280 ile ortak olan GeForce GTX 285'e karşı AMD-ATi, şu an fiyatı GeForce GTX 285'e kıyasla 70 Avro'ya varan oranda daha ucuz olan Radeon HD 4850 X2'nin daha yüksek performans sunduğunu iddia ediyor.

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AMD-ATi, GeForce GTX 285'in yeni birşey sunmadığını zaten GTX 280'in benzer hızlarda çalışan özel modellerinin pazarda yer aldığını iddia ediyor. Tabii bu iddiaların aksine GTX 285 saat hızı yanında düşük güç tüketimi gibi kazanımlara sahip olduğunu da belirtmeliyiz. Tablodan da görülebileceği üzere 1920x1200'de yüksek detay ayalarıyla yapılan oyun testlerinin tamamında önde olduğu iddia edilen Radeon HD 4850 X2'nin oyununa göre rakibinden %40+ seviyesinde daha hızlı olduğu belirtiliyor.

İlk defa yayımladığımız resmi AMD dökümanlarında firma, en yüksek performans için hazırlanan ekran kartlarının maksimum seviyede test edildiği takdirde kozlarını paylaşabileceği ve gerçek liderin ortaya çıkacağını iddia ediyor. Test sonuçlarının AMD-ATi tarafından yaopıldığını ayrıca ilgili çözünürlükte monitör bulmanın hem zor hem de yüksek maliyetli olduğunu da belirtmeliyiz. Şimdi gözler Nvidia'da bakalım AMD-ATi'nin bu çıkışına firma nasıl yanıt verecek?

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Konuyla ilgili Donanım Haber ekran kartı incelemeleri;

- GeForce GTX 295

- Radeon HD 4870 X2

- Radeon HD 4850 X2 2GB GDDR3

- GeForce GTX 280 AMP! Edition