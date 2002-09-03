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Ati Mobility Radeon 9000 İncelemesi

16 yıl
306
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Mobil pazarda Ati tekrar liderliği kaptı. Bu sefer RV250 çekirdeğine sahip ürün bir çok yeni özellikle beraber hem çok entegre pazara hemde yüksek seviye pazarı domine edecek gibi. Zira Ati hem en alt seviyede Ati Radeon IGP ile entegre pazarda bile mucadele eden Ati orta seviyede Ati Radeon Mobil 7500 ile şu an en çok satan kartlardan biri zaten. Yüksek seviyede de böyle güzel bir ürün sununca satıcılar tahminen Ati'den başka seçimlere pek yönelmiyecektir.

Ati ilginç bir şekilde Desknote pazarına da bu ürünle artık hitap edebiliyor. Bu sayede desknote'lardaki büyüyen pazarda yakında yegane ekran kartı olacak hemde notebook versiyonundan çok daha hızlı saat hızlarında. Desknote alacak olanlar sevinebilirler. Performans olarak Mobil Ge-Force4 440 Go'ya %27 ile %11 arasında bir fark atıyor. Getirdiği özellikler ise daha güzel. Mesela LCD'nin doğal olmayan çözünürlüğünde oluşan görüntü kalitesi diğer markalara fark atacak düzeyde. Bga hafıza modüllerini ve gpu'yu da içeren paketleme sistemi ufak notebooklarda bile bu ekran kartını kullanma imkanı verecek.

Yinede içerdiği en büyük yenilik DirectX 8.1'e tam destek vermesi. Birde tüm bu yeniliklere rağmen eski 7500'den sadece %10 daha fazla güç harcadığını belirtirsem sanırım ne demek istediğim anlaşılır. Bu arada kod adı M9, bu ad bir çok firmanın ekran kartı açıklamasında geçiyor normal ismini nedense kullanmıyorlar.


http://www.anandtech.com/mobile/showdoc.html?i=1692 Yorum Yaz
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