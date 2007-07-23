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ATi Radeon HD 2400 Pro ve 2400XT AGP Ağustos ayında

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Daha önce paylaştığımız haberlerimizde GeCube'ün ve Aopen'in hazırladığı Radeon HD 2400 Pro temelli AGP ekran kartlarının detaylarını ve resimlerini sizler ile paylaşmıştık. Elimize ulaşan son verilere göre, Radeon HD 2400 Pro ve XT'nin AGP modellerinin gerçek anlamda pazara girmesi ve yaygınlaşmasının Ağustos ayını bulacağı belirtiliyor. Ekran kartı üreticilerinin PCIe versiyonlarından yaklaşık 20 gün sonra pazara sürmeye başlayacağı RV610 temelli Radeon HD 2400 Pro ve XT AGP modellerinin kullanılan dönüştürücü köprü ve farklı PCB'den dolayı PCIe versiyonlarına göre 10 ila 20$ arasında daha pahalı olması bekleniyor. AGP tarafında güçlü olan ATi'nin Radeon HD 2400 serisinin AGP modelleri ile bu segmentte pazar payını genişletmesi bekleniyor. Her ne kadar Radeon HD 2400 serisi giriş seviyesi modellede oluşması ve yüksek performans arzulayanlara hitap etmese bile özellikle entegre grafik işlemcili AGP platformuna sahip olanlar için DirectX 10 desteği de olan alternatif bir kaçış alanı olacak gibi gözüküyor. Bu arada AGP tarafında kullanıcıların özellikle Radeon HD 2600 serisinin AGP modellerine yönelik bekleyiş içerisinde olduklarını ifade edelim.
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max975 12 yıl
agp kullanıcılarına müjde
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ploff 12 yıl
bu kartların performansı ıcler acısı o yuzden 2600 serısını beklemek lazım, ayrıca 2400 serısı ıle hangı dırectx10 uygulamasını calıstıracaklar cok merak edıyorum.
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