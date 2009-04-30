ATi Radeon HD 4850'nin fiyatı 90$ seviyesine kadar geriledi

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Geçtiğimiz gün duyurduğu Radeon HD 4770 modeliyle endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartını pazara sunan AMD-ATi cephesinde Radeon HD 4850'nin fiyatı 90$ seviyesine kadar gerilemiş durumda. Yaklaşık iki ay kadar sonra pazardaki birinci yılını dolduracak olan ATi Radeon HD 4850, Newegg üzerinde mail-in-rebate programı kapsamında verilen 20$'lık indirime, 10$'lık promosyon indiriminin de eklenmesi ile birlikte 89.99$ gibi dikkat çekici bir seviyeden satın alınabiliyor.

Sapphire'in Radeon HD 4850 modeli için geçerli olan ve promosyon indiriminin 30 Nisan'a kadar süreceği belirtilen bu kampanya ekseninde Radeon HD 4850 pazara giriş yaptığı günden bu yana en düşük fiyat seviyelerinden birini de görmüş oldu. Bu gelişmenin en ilginç yanı ise performans anlamında daha iddialı olan Radeon HD 4850'nin bu kampanya ekseninde, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Radeon HD 4770 modelinden daha düşük bir fiyatla satın alınabilmesi zira HD 4770, 100$+ seviyesinden satılmakta.