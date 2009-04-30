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ATi Radeon HD 4850'nin fiyatı 90$ seviyesine kadar geriledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
26,7b
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25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4850'nin fiyatı 90$ seviyesine kadar geriledi
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Geçtiğimiz gün duyurduğu Radeon HD 4770 modeliyle endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartını pazara sunan AMD-ATi cephesinde Radeon HD 4850'nin fiyatı 90$ seviyesine kadar gerilemiş durumda. Yaklaşık iki ay kadar sonra pazardaki birinci yılını dolduracak olan ATi Radeon HD 4850, Newegg üzerinde mail-in-rebate programı kapsamında verilen 20$'lık indirime, 10$'lık promosyon indiriminin de eklenmesi ile birlikte 89.99$ gibi dikkat çekici bir seviyeden satın alınabiliyor.

Sapphire'in Radeon HD 4850 modeli için geçerli olan ve promosyon indiriminin 30 Nisan'a kadar süreceği belirtilen bu kampanya ekseninde Radeon HD 4850 pazara giriş yaptığı günden bu yana en düşük fiyat seviyelerinden birini de görmüş oldu. Bu gelişmenin en ilginç yanı ise performans anlamında daha iddialı olan Radeon HD 4850'nin bu kampanya ekseninde, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Radeon HD 4770 modelinden daha düşük bir fiyatla satın alınabilmesi zira HD 4770, 100$+ seviyesinden satılmakta.


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i_mes 10 yıl
valla iindirim yap da elimizdeki stoklar ne olcak millet enayi değil ki
bizde gavur değiliz
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sertacaygun 10 yıl
Fiyat süreklilik ve tam anlamıyla geçerlilik ifade etmiyor. Stok tüketimi için olsa gerek. Üreticiler artık 4890'a ve 4770'e odaklanacaklar 4850 yerine. Çeşit sayısı fazla olmaya başladı ne de olsa...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bide ülkemize yansısa su fiyatlar...
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Trecc11 10 yıl
çok iyi fiyat ama ülkemizde bu fiyata zor görürüz
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Ehlika 10 yıl
Türkiyede bu fiyat zor aslında donanimhaberinde böyle haberleri yapmaması lazım bize yaramayan haberi biz ne yapalım biraz türkiyeye yansıyan indirimleri gündeme getirin
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YasiKa 10 yıl

Orjinalden alıntı: Darbaz34

Türkiyede bu fiyat zor aslında donanimhaberinde böyle haberleri yapmaması lazım bize yaramayan haberi biz ne yapalım biraz türkiyeye yansıyan indirimleri gündeme getirin

Bu haberleri referans alıp TR de fiyatları cekmeye calısırız zaten.
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Towarscke 10 yıl
cok guzel de en ucuz 4850 ekran kartinin Turkiye'de 100dolara satilmasi gerekiyor ki, 160 lira gibi oluyor... fiyati dustu ama ilgili ekran kartindan o kadar az kaldi ki, istenilen markayi ve ozelliklere sahip olani bulmak almak kesinlikle bambaska bir dert...

daha once mevcut ekran kartimin birebir arnisini alip crossfire yapmistim... simdi ayni ekran kartindan piyasada yok... bulsam hemen atlayacam 110-120 dolara... Sapphire 4850 1gb referans sogutuculu...
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Batuist 10 yıl
Bu ülke için geçerli haberleri alalım lütfen... :) hevesimiz kursağımızda kalmasın... sonra yarım saat küfür ediyoruz...
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OnlineBulent 10 yıl
Türkiye'de biraz zor görürüz biz bu fiyattan
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Mars Portakalı 10 yıl
türkiyedeki hala 250 tl üstü
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Beriko 10 yıl
@Sonsuzuncu
O resimden sadece 4 tane kaldigini nasil anladin..Ayrica resimde de 89$ diye birsey yazmiyor..Aksine kampanyanin 30 Nisanda son buldugu fiyatinin 119$ olup eger verilen kod odeme esnasinda girilirse 10$ indirim olacagi ayni zamanda 20$'lik bir geri odeme yapilacagi yaziyor.Ha bi de üstelik kargo ücretsiz :)
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Del Murder 10 yıl
6 ay önce 188 dolara almıstım moralim bozulmuyor degil.
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aktuz 10 yıl
o 20 dolar rebate postayla 2-3 ay sonra geliyor. yani fiyatı 120 dolar o kartın. zaten 2-3 ay sonra ( alabileceğiniz bile muamma çünkü uğraştırabiliyorlar o aşamada). zaten 2 ay sonra da kart fiyatı düşmüş oluyor. yani o geri ödemeyi ( rebate) bir indirim gibi değil sadece 2 ay sonraki fiyattan satış olarak düşünmek lazım.
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dellino 10 yıl
Bu fiyatlar bizde bir yıldan fazla bir zaman sonra görünür
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max975 10 yıl
yabancılarda böyle kampanyalar oluyor ama bizde zor... gelse bile en bir ay sonra o da stok bitmezse.
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