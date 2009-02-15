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ATi Radeon HD 4890'ın iki farklı versiyonu olacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,1b
1
39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4890'ın iki farklı versiyonu olacak
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AMD-ATi'nin önümüzdeki Nisan ayında RV790 GPU'sunu temel alan Radeon HD 4890 modelini duyurmayı planladığını belirtmiştik. Firmanın tek GPU'lu en hızlı modeli olan Radeon HD 4870'den farklı olarak 850MHz GPU ve 3900MHz bellek saat hızlarına saat olacağı belirtilen yeni modelin, arttırılan frekans değerleriyle %20'ye varan oranda daha yüksek performans sunacağı ifade ediliyordu.

Gelen yeni bilgilere göreyse Radeon HD 4890'ın standart ve OC olmak üzere iki farklı versiyonu olacak gibi görünüyor. Nisan ayının ortalarına doğru kullanıma sunulması beklenen 512MB GDDR5 bellekli modelden farklı olarak Nisan sonunda anons edileceği belirtilen OC modelinin 1GB GDDR5 bellekle geleceği ve Radeon HD 4870'den %25-30 oranında daha hızlı olacağı ve 299$ seviyesinden lanse edilebileceği söyleniyor.


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MySun 10 yıl
4870 i 380e sattım Allah'tan :)
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labtek38 10 yıl
İşlemciye olan bağımlılıktan ne haber. Tavsiye edilen işlemci diye extrem bir işlemci önermesinlerde.
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ecay 10 yıl
ATİ eski adlandırmaya geçse çok süper olacak.Özlüyorum valla SE,pro,XT,XTX,XTX PE ,XL,GT,GTO
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OverClocK1ng 10 yıl
Hehe 1.5 aydır Windows 7 kullanıyorum zaten. Ama merak etme bu kartlar patlamaz. İyi kart. Zaten DX11 e de bence daha var biraz...
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ozzzy222 10 yıl
2 gün girmedik adamlar 4890 çıkardı hafta sonuna bu 4988 felan olur
bu kartların çıkması kendi diğer kartlarını öldürüyor ama piyasadaki fiyatları düşmüyor direk piyasadan kayboluyorlar anlamıyorum
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Promity 10 yıl
Nvidia yeni mimari yapmadan ati kılını kıpırdatmaz F/P olarak hala lider zaten performansıda artırcak ara modelle ne gerek varki yeni seriye. Zaten çıkmasında yoksa 3ay sonra windows 7 çıkar dx11 gelir elimizde patlar bu kartlar.. Fiyatlar düşsün şimdilik yeter.
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yonex78 10 yıl
güzel hAber ama üst seviye bir kartta 512 kimse tercih emez sanırım nisan sonuna kadar beklemek gerekecek
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Rusty 10 yıl
g80 gibi r6** serisi de amma çok elden geçirildi.Umarım bu mimarideki son kart olur.
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Timeguard 10 yıl
fizik noldu fizik
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XivA 10 yıl
% 30 muazzam bir artış. 5000 serisi nasıl olacak allah bilir. işi zor nvidia nın :))
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Source 10 yıl
Birde şu işlemci piyasası böyle gelişse ne güzel olur..
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Batuist 10 yıl
40nm'ye geçsinlerde oc'u kullanıcılarda yapar...
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ACND 10 yıl
Neden 20 20 yükseltiyor modelleri?
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01Mrt 10 yıl
5000 serisini daha çok beklersin, sen bunu al git... :))
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Timeguard 10 yıl
SHADER SAYISI ARTICAK MI? 900 MÜ NE OLUCAK DENİLİYORDU
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alito 10 yıl
ısrar ediyorum hd5800 lütfen :)
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