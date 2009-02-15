ATi Radeon HD 4890'ın iki farklı versiyonu olacak

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AMD-ATi'nin önümüzdeki Nisan ayında RV790 GPU'sunu temel alan Radeon HD 4890 modelini duyurmayı planladığını belirtmiştik. Firmanın tek GPU'lu en hızlı modeli olan Radeon HD 4870'den farklı olarak 850MHz GPU ve 3900MHz bellek saat hızlarına saat olacağı belirtilen yeni modelin, arttırılan frekans değerleriyle %20'ye varan oranda daha yüksek performans sunacağı ifade ediliyordu.

Gelen yeni bilgilere göreyse Radeon HD 4890'ın standart ve OC olmak üzere iki farklı versiyonu olacak gibi görünüyor. Nisan ayının ortalarına doğru kullanıma sunulması beklenen 512MB GDDR5 bellekli modelden farklı olarak Nisan sonunda anons edileceği belirtilen OC modelinin 1GB GDDR5 bellekle geleceği ve Radeon HD 4870'den %25-30 oranında daha hızlı olacağı ve 299$ seviyesinden lanse edilebileceği söyleniyor.