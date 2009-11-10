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ATi Radeon HD 5600 serisi Ocak ayında lanse edilebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5600 serisi Ocak ayında lanse edilebilir
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ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD hemen ardından Radeon HD 5700 serisi ile birlikte 110$'dan başlayan fiyatlarıyla DirectX 11 çözümleri orta segmente getirmişti. Önümüzdeki günlerde çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurması beklenen AMD-ATi, 2010 çalışmalarına da devam ediyor.

Bir aydan daha kısa bir sürede DirectX 11 destekli dört yeni model tanıttığına dikkat çeken firma, Radeon HD 5970 ve lansman tarihi henüz kesinleşmeyen Radeon HD 5870 Eyefinity6 modelleriyle birlikte yılı 5 ya da 6 model ile kapatmayı planlıyor. Öte taraftan güncel yol haritasına göre AMD-ATi, Ocak ayı ile birlikte ürün gamını maliyet odaklı yeni modellerle güncellemeyi planlıyor.

Ocak ayının ilk günleriyle birlikte Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıtılması beklenen modellerden Redwood GPU'sunu temel alacak çözümlerin ATi Radeon HD 4600 serisi ve 4770 modelinin yerine konumlandırılması bekleniyor. XT ve Pro olmak üzere çift varyasyonu planlanan Redwood GPU'su, serinin diğer üyeleri gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor.

100$'ın altında bir fiyatlandırma ile lanse edilecek Radeon HD 5600 serisi ile birlikte AMD-ATi'nin ağırlıklı olarak sistem üreticileri tarafından kullanılması öngörülen ayrıca pasif soğutmalı seçenekleriyle HTPC'leri de hedef alacağı tahmine dilen Radeon HD 5400 serisini de yine Ocak ayı içerisinde duyurması ve takip eden süreçte endüstrinin beğenisine sunması bekleniyor.


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natmaca 10 yıl
nvidia yatmaya alısık bi firma bence :) ati de elini cabuk tuttu - gerci burada ati nin muhendislerinde mi is var dielim bilmiorum ama...
nvidia rahat firma hastayım adamların politikalarına
kullanıcının gozunun icine baka baka al bu kart aslında A ama ben artık bunu B die satcam dior ve satabilior :D adamlar bilmem kac yılda radikal degisiklik yapıor
bu sefer daha ii bisiler yaptık dediler, hala ortada yok. sanıruım sıkıntılar yasıolar
belki biraz akıllanırda insan gibi fiyat cekerde bende hayatımda 4 ncü nvidia kartımı alabilirim :)
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St Batuhan 10 yıl
Acıkcası bu e.kartlarının cıkıs fiyatı 85dolar falan olmalı. Yoksa üzerine 25 dolar eklenir 5750 falan alınır. Hadi hayırlısı onlar icin ama bize :D
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iscanthere 10 yıl
bu kartlarda dx11 sadece göstermelik olur herhalde
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ahmetkep 10 yıl
Aslında ocak ayı falan beklenmemeli.9600 gt bile tavsiye edilmez artık.
Nvidia çok durakladı son 2 senede..Fermi fıss çıkarsa Voodoo büyüsüne kapılacaklar.
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baysan240 10 yıl
yaw 4770 110 dolardan satılıyor bunlar nasıl yeni ekran kartını 100 seviyesinden satacağız diyorlar anlamıyorum bunlara bakacak olursak bir kaç ay sonra piyasada olan 4xxx lerin ve 38xx lerin fiyatlarının ciddi olarak indirilmesi gerekiyor yada yeni çıkacak ekrankartları performans olarak bunlardan daha geride olacak
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carloska 10 yıl
dx10 serisi kartlar tükenmeden veya azalmadan dx 11 kartlar tam piyasaya oturmaz gibime geliyor... dx10 serisi kartlar ne kadar çabuk biterse dx11 ler o kadar çabuk yayılacak sanırım
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Ezio Auditoré 10 yıl
bekliyorum 5600 serisini 5670 alıp keyfime bakmak istiyorum :)
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mamad 10 yıl
Tam dx10 serisine döndü iş. Ati dx10 kart çıkaramadan, nvidia seriyi tamamlamıştı. Aynı durum şimdi de Nvidia için geçerli. Eğer Ati ocak ayında seriyi tamamlayabilirse, gerçek anlamda Nvidia'ya yeni seriye geçiş anlamında tarihi bir fark atmış olacak. Nvidia'nın kartları Mart ayında çıkacak olsa bile Ocak ayında kesin bir lansman tarihi görmemiz bile bir mucize olur. Bu durumda Nvidia iyi ihtimalle lansman tarihi verdiğinde Ati seriyi tamamlamış olacak. Bakalım Nvidia bu gidiş karşısında ne yapacak?

Ati'nin hd5700 serisini gördükten sonra pek umutlu olmasam da yeni kartların çıkışı iyidir. Biraz piyasa hareketlenir. :) Tabi Ati'nin hd5700 serisi ile aradaki performans farkını koruyacak olması da düşündürüyor. HD5770 bile birçok uygulamada hd4870'in gerisinde kalırken, hd5600 serisinde durum ne olacak acaba? Haberde hd4770'in yerine geçeceğinden söz edilmiş. Bu bana göre em iyi ihtimal olur.
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badb0y 10 yıl
ATİ aldı başına qidiyooo Nvidia dan ses seda yok
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Source 10 yıl

mamad

Tam dx10 serisine döndü iş. Ati dx10 kart çıkaramadan, nvidia seriyi tamamlamıştı. Aynı durum şimdi de Nvidia için geçerli. Eğer Ati ocak ayında seriyi tamamlayabilirse, gerçek anlamda Nvidia'ya yeni seriye geçiş anlamında tarihi bir fark atmış olacak. Nvidia'nın kartları Mart ayında çıkacak olsa bile Ocak ayında kesin bir lansman tarihi görmemiz bile bir mucize olur. Bu durumda Nvidia iyi ihtimalle lansman tarihi verdiğinde Ati seriyi tamamlamış olacak. Bakalım Nvidia bu gidiş karşısında ne yapacak?

Ati'nin hd5700 serisini gördükten sonra pek umutlu olmasam da yeni kartların çıkışı iyidir. Biraz piyasa hareketlenir. :) Tabi Ati'nin hd5700 serisi ile aradaki performans farkını koruyacak olması da düşündürüyor. HD5770 bile birçok uygulamada hd4870'in gerisinde kalırken, hd5600 serisinde durum ne olacak acaba? Haberde hd4770'in yerine geçeceğinden söz edilmiş. Bu bana göre em iyi ihtimal olur.


Kesinlikle doğru söylüyorsun ben nvidia'nın böyle bir hatayı tekrarlayabileceğini hiç düşünmemiştim çok geç kalıcaklar DX11'de
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CoreXXX 10 yıl
herkes şimdi çıksa nolacak bulunmuyo diyecekler ama,
tul vtx 5850 289 dolar novada ve gigatekde , bide bulunmuyor diyorlar zibil gibi her yerde, gtx 285den üstün ve ondan yüzde 30 ucuz ,extra teknojilerde cabası.daha nolacak millet ne istiyor anlamadım, 2 katı performans ve yarı fiyatmı, bide yüzsüz demiş yukardaki arkadaş, beğenmiosan alma dostum, firmalar çıkarır beğenmezsen almazsın kafana silah dayamıolar al die
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tolgacem 10 yıl
5770 i okadar abuk subuk cıkarttıki ati yani 5600 ler için hiç meraklı umitli degilim

yüssüzler 64bit yapmaz insallah
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Hocam Ati'nin bu kartı çıkartırken ki mantığı Nvidia ile daha üstün ürün yarışından sıyrılmak. Nitekim Nvidia'nın mimarisinin sonuçları ortada. Adamlar doğru dürüst yeni ürün çıkartamıyor. Hal böyleyken eğer aynı fiyat aralığı için benzer performanslı ve daha üstün donanımlı ürün çıkartırlarsa daha başarılı olacaklarını hesap etmişler. Dx11 unigine testini görünce de aksini iddia edemiyorum şahsen.
tolgacem

5770 i okadar abuk subuk cıkarttıki ati yani 5600 ler için hiç meraklı umitli degilim

yüssüzler 64bit yapmaz insallah

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