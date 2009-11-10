ATi Radeon HD 5600 serisi Ocak ayında lanse edilebilir

Tam Boyutta Gör

ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD hemen ardından Radeon HD 5700 serisi ile birlikte 110$'dan başlayan fiyatlarıyla DirectX 11 çözümleri orta segmente getirmişti. Önümüzdeki günlerde çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurması beklenen AMD-ATi, 2010 çalışmalarına da devam ediyor.

Bir aydan daha kısa bir sürede DirectX 11 destekli dört yeni model tanıttığına dikkat çeken firma, Radeon HD 5970 ve lansman tarihi henüz kesinleşmeyen Radeon HD 5870 Eyefinity6 modelleriyle birlikte yılı 5 ya da 6 model ile kapatmayı planlıyor. Öte taraftan güncel yol haritasına göre AMD-ATi, Ocak ayı ile birlikte ürün gamını maliyet odaklı yeni modellerle güncellemeyi planlıyor.

Ocak ayının ilk günleriyle birlikte Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıtılması beklenen modellerden Redwood GPU'sunu temel alacak çözümlerin ATi Radeon HD 4600 serisi ve 4770 modelinin yerine konumlandırılması bekleniyor. XT ve Pro olmak üzere çift varyasyonu planlanan Redwood GPU'su, serinin diğer üyeleri gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor.

100$'ın altında bir fiyatlandırma ile lanse edilecek Radeon HD 5600 serisi ile birlikte AMD-ATi'nin ağırlıklı olarak sistem üreticileri tarafından kullanılması öngörülen ayrıca pasif soğutmalı seçenekleriyle HTPC'leri de hedef alacağı tahmine dilen Radeon HD 5400 serisini de yine Ocak ayı içerisinde duyurması ve takip eden süreçte endüstrinin beğenisine sunması bekleniyor.