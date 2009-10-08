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ATi Radeon HD 5770 için karşılaştırmalı 3DMark sonuçları yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
37,3b
1
99
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5770 için karşılaştırmalı 3DMark sonuçları yayımlandı
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Model bilgileri gelmeye başlayan ATi Radeon HD 5770 için bazı test sonuçları da yayımlandı. Önümüzdeki hafta içerisinde lanse edilerek satışa sunulması beklenen ATi Radeon HD 5770 için Radeon HD 4890, GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 275 karşılaştırmalı 3DMark 2006 ve 3DMark Vantage sonuçları yayımlandı. Detaylara geçmeden önce Radeon HD 5770'in olası özelliklerini hatırlamakta fayda var. Henüz AMD-ATi tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa da 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunu kullanacak yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteği ile gelecek.

1GB GDDR5 bellekle gelecek ATi Radeon HD 5770 için grafik işlemci hızının 850MHz, bellek frekansının ise 4800MHz olması bekleniyor. DirectX 11 ve Shader Model 5.0 desteğine sahip olan yeni nesil ekran kartı aynı zamanda uyumlu anakartlarda Crossfire X desteği sunarak kullanıcıların ikinci bir ekran kartıyla daha yüksek performans elde edebilmesine olanak tanıyor. Kendi fiyat segmentindeki en verimli kartlardan birisi olacağı söylenen Radeon HD 5770 için genel kanı Radeon HD 4870 ile Radeon HD 4890 arasında performans sergileyeceği yönünde olsa bile en azından ilk test sonuçları aksini söylüyor.

AMD'nin Phenom II X4 945 işlemcisi kullanılarak yapılan 3DMark 2006 ve 3DMark Vantage test sonuçlarına göre Radeon HD 5770, GeForce GTX 260'a yakın değerler sunuyor. 3DMark 2006 için işlemcinin skora etkisi söz konusu olabileceği için bu noktada özellikle 3DMark Vantage sonucu Radeon HD 5770 modelinin performansı hakkında temel alınabilir. Testlerde yer almasa da Radeon HD 4770 modelinden daha hızlı görünen Radeon HD 5770'in piyasa serüveninde takip edilecek fiyat stratejisi büyük önem oynayacak gibi görünüyor zira kartın 199$ seviyesinden lanse edileceği üzerinde duruluyor.

Battleforge için hazırlanan DirectX 11 güncellemesi haricinde değerlendirilebilecek herhangi bir DirectX 11 oyunu olmadığı için Radeon HD 4800 veya GeForce 200 serisi ekran kartı kullanıcılarının HD 5770'e geçmesi için en azından performans noktasında şu an için güçlü bir neden (test sonuçlarına göre) görünmüyor. Öte yandan DirectX 11 ve Eyefinity teknolojisi gibi önemli yeniliklere sahip olan HD 5770 modelinin başarısında fiyat ile birlikte hem DirectX 10 hem de DirectX 11 oyunlarında sergileyeceği performans önemli rol oynayacak ancak ancak DirectX 11 cephesinde Aralık ayından önce oyun beklenmediğini de belirtelim.

ATi Radeon HD 5770 için karşılaştırmalı 3DMark sonuçları yayımlandı
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CoreXXX 10 yıl
nvidia boylar sarmış bu konuyu, ben kaçar bu sayfadan çünkü hiç bir cacık olmaz bu yorumlardan
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buraoca2 10 yıl
Oyun testleri geldikten sonra yorum yapacağım. Bende 4870 ile 4890 arasında bir kart bekliyordum; fakat bu kart 4870'e daha yakın olmuş gibi...
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fukarakoala 10 yıl
sadece nete girip az bişi oyun oynayanlara hitap edebilir işallah daha yapılı versiyonu ve x2 si gelir az modelden kurtulup çok çeşit sunulsun :)
(ati yada nvidia fan boydan ziyade teknolojik gelişmeyi tebrik eden biriyim gtx275 sahibiyim)
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MÜŞAVİR 10 yıl
fukarakoala

işallah daha yapılı versiyonu ve x2 si gelir az modelden kurtulup çok çeşit sunulsun :)

(ati yada nvidia fan boydan ziyade teknolojik gelişmeyi tebrik eden biriyim gtx275 sahibiyim)


Bende bu şekilde düşünüyorum. Bu kartın performansının daha yüksek olacağını umuyor/düşünüyordum. Önümüzdeki yaz başı Ekran kartı alıcam (Fiyatlarda iyce düşer o zamana
) Umarım GT300 lerin uygun fiyatlısı çıkar ya da HD5790 veya HD5830 çıkar da uygun fiyatlı ve performansı iyi olur. Öyle bir kart alırım diye umuyorum.
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alcon11 10 yıl
sen yorum yapıp da milletin kafasını bulandırma bence bi halt bildiğin yok.yanlış bilgilendirme yapıyorsun sürekli
arkadaşım bi terbiyeni takın önce insanda biraz haya olur.
sözlerinde daha seçici olmanı tavsiye edrim.
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sadtneverdie 10 yıl
bu kartı dx11 için alan olursa elinde patlar. Amd cidden kullanıcı dostu görüyoruz rakibi olmayınca ne akdar kullanıcı dostu hadi savunun bakıyım amdciğinizi :)
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omkkio 10 yıl

sadtneverdie

bu kartı dx11 için alan olursa elinde patlar. Amd cidden kullanıcı dostu görüyoruz rakibi olmayınca ne akdar kullanıcı dostu hadi savunun bakıyım amdciğinizi :)


Bana 159$'a satılan DX11 desteğini geçtim, yük altında 108W harcayan ve 3DMark VANTAGE GPU skoru 8714 olan bir Nvidia kart gösterin bende size mantıklı knoşuyorsunuz diyeyim.
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alcon11 10 yıl
hangi testte 5870 gtx260 la benzer skor almış.5870 gtx285 e fark atıyor sen neden bahsediyosun arkadaşım
üsteki resme bir bak istersen.
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omkkio 10 yıl

alcon11

hangi testte 5870 gtx260 la benzer skor almış.5870 gtx285 e fark atıyor sen neden bahsediyosun arkadaşım

üsteki resme bir bak istersen.


Sizin elinizde yüklü miktarda Nvidia kart stoğu var sanırsam


Hocam Nvidia'nın bile pes ettiği şu günlerde sizin hala direnmeniz ilginç
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alcon11 10 yıl
ayrıca ati 5000 serisini oyunlardan ziyade çoklu monitör kullanımı özelliğini ön plana çıkartıyor.oyunlar şuan nvidi ddestekli yapıldığına göre,oyun için kart alacaklar nvidiadan şaşmasınlar.ayrıca bir kart için çok da para harcamaya gerek yok ki bendeki 9800gt bile fazla fazla işimi görüyor.
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sulo61gun 10 yıl
@alcon11
sen yorum yapıp da milletin kafasını bulandırma bence bi halt bildiğin yok.yanlış bilgilendirme yapıyorsun sürekli
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alcon11 10 yıl
testlerde 5870 bile nvidia gtx 260 la benzer skorlar almış.
demekki gtx 295 olsa bu testte atinin tüm yeni çıkan kartlarını savuracak.oyun testlerini beklemeye grek yok.oyunlardada nvidia üstünlüğünü biliyoruz zaten.gtx 295 bi geçemediler.
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sulo61gun 10 yıl

alcon11

testlerde 5870 bile nvidia gtx 260 la benzer skorlar almış.

demekki gtx 295 olsa bu testte atinin tüm yeni çıkan kartlarını savuracak.oyun testlerini beklemeye grek yok.oyunlardada nvidia üstünlüğünü biliyoruz zaten.gtx 295 bi geçemediler.

hangi testte 5870 gtx260 la benzer skor almış.5870 gtx285 e fark atıyor sen neden bahsediyosun arkadaşım
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elektro35 10 yıl
Şu kartlar piyasaya tam çıksada kullanmaya başlasak......
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Rainbow6 10 yıl
lansman fiyatiyla piyasa fiyatini karistirmamak lazim 5870 icin 400 dolar kimi 400 avro falan diyordu 350 dolara alinabiliyor lansman fiyati her zaman yuksek gosterilir ... ben sentetik testlere hic guvenmem oyunlarda farkli dans ediyor kartlar madem karti test etmisler niye oyunlarda test etmemisler mymypc.com nedir nerden bulmus karti .. ben acikcasi nvidianin kartlar cikmadan konusmak istemem ama 128 bit kartin bu performansi gayet iyi kisa surede de iner fiyati
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Timeguard 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



260 ın dual core pentium lu bir sistemde günlük kullanımda bu sonucu verebılıcek bır perfomans kapasitesi var onun acaba aynı duzeyde bir sistemde bu sonucu verebilicek bir kapasitesi olucak mı onuda gelınce gorucez sanmıyorum.
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Miasmus 10 yıl
GT200 veya 48xx kullanıcılarını tatmin edecek bir kart değil.
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cavador 10 yıl
sentetik testte sadece nvidia yok kendi ürünlerinden 4890 ada yakında değil demekki 4870e az bi yakın kart olucak , bunu şimdi 450milyonamı satıcak ATI , eğer öğleyse baltayı taşa vurur giriş üst sınıf yada orta seviye alt kart için korkunc derecede fazla
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demirparcasi 10 yıl
Bence 5770 $199 olursa işi zor tabii ki çoğu kişi $60 yani %30 daha çok para verip 5850 alır. ATI'nin fiyat kırabileceğini düşünüyorum belki yüksek fiyat çıkmasının sebebi stoktaki 4800 serisini bitirmektir. Diğer taraftan kartın oyun performansını, ısı değerlerini ve enerji verimliliğini bilmediğimiz için kötülemek için çok erken.
Bu 5000 serisi ile ATI'nin Nvidia karşı ciddi bir üstünlük sağladığını ve ne zaman çıkacağı belli olmayan Nvidia 300 serisinin bile ekonomiklik ve verimlilik açısından ATI 5000 serisi kadar iyi olmayacağını düşünüyorum.
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eric13 10 yıl
Hardocpnin editörü çok iyi kart dedi testlere aldanmayın 13 ekimi bekleyin
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