ATi Radeon HD 5770 için karşılaştırmalı 3DMark sonuçları yayımlandı

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Model bilgileri gelmeye başlayan ATi Radeon HD 5770 için bazı test sonuçları da yayımlandı. Önümüzdeki hafta içerisinde lanse edilerek satışa sunulması beklenen ATi Radeon HD 5770 için Radeon HD 4890, GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 275 karşılaştırmalı 3DMark 2006 ve 3DMark Vantage sonuçları yayımlandı. Detaylara geçmeden önce Radeon HD 5770'in olası özelliklerini hatırlamakta fayda var. Henüz AMD-ATi tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa da 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunu kullanacak yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteği ile gelecek.

1GB GDDR5 bellekle gelecek ATi Radeon HD 5770 için grafik işlemci hızının 850MHz, bellek frekansının ise 4800MHz olması bekleniyor. DirectX 11 ve Shader Model 5.0 desteğine sahip olan yeni nesil ekran kartı aynı zamanda uyumlu anakartlarda Crossfire X desteği sunarak kullanıcıların ikinci bir ekran kartıyla daha yüksek performans elde edebilmesine olanak tanıyor. Kendi fiyat segmentindeki en verimli kartlardan birisi olacağı söylenen Radeon HD 5770 için genel kanı Radeon HD 4870 ile Radeon HD 4890 arasında performans sergileyeceği yönünde olsa bile en azından ilk test sonuçları aksini söylüyor.

AMD'nin Phenom II X4 945 işlemcisi kullanılarak yapılan 3DMark 2006 ve 3DMark Vantage test sonuçlarına göre Radeon HD 5770, GeForce GTX 260'a yakın değerler sunuyor. 3DMark 2006 için işlemcinin skora etkisi söz konusu olabileceği için bu noktada özellikle 3DMark Vantage sonucu Radeon HD 5770 modelinin performansı hakkında temel alınabilir. Testlerde yer almasa da Radeon HD 4770 modelinden daha hızlı görünen Radeon HD 5770'in piyasa serüveninde takip edilecek fiyat stratejisi büyük önem oynayacak gibi görünüyor zira kartın 199$ seviyesinden lanse edileceği üzerinde duruluyor.

Battleforge için hazırlanan DirectX 11 güncellemesi haricinde değerlendirilebilecek herhangi bir DirectX 11 oyunu olmadığı için Radeon HD 4800 veya GeForce 200 serisi ekran kartı kullanıcılarının HD 5770'e geçmesi için en azından performans noktasında şu an için güçlü bir neden (test sonuçlarına göre) görünmüyor. Öte yandan DirectX 11 ve Eyefinity teknolojisi gibi önemli yeniliklere sahip olan HD 5770 modelinin başarısında fiyat ile birlikte hem DirectX 10 hem de DirectX 11 oyunlarında sergileyeceği performans önemli rol oynayacak ancak ancak DirectX 11 cephesinde Aralık ayından önce oyun beklenmediğini de belirtelim.

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