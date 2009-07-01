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ATi ve Nvidia'nın referans tasarım uygulaması üreticileri Larrabee projesine kaydırabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi ve Nvidia'nın referans tasarım uygulaması üreticileri Larrabee projesine kaydırabilir
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AMD-ATi ve Nvidia'nın referans tasarımlı ekran kartı satışı konusunda baskı yapması, Tayvan merkezli önde gelen ekran kartı üreticilerini yeni arayışlara itiyor. Hatırlanacağı üzere Asus'un dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği GeForce GTX 295 Mars Edition modeli , firma tarafından Nvidia'nın özel tasarım GeForce GTX 295 modellerine sıcak bakmaması nedeniyle hazırlanmıştı. Bilindiği üzere bir süredir özel tasarımlı ekran kartı sayısında ciddi bir azalma söz konusu. Her ne kadar bunda global ekonomik krizin de etkisi olsa bile GPU üreticilerinin baskısı nedeniyle iş ortaklarının kendi özgün tasarımlarını yapmakta sıkıntı çektiği dolayısıyla firmaları farklı seçenekler aramaya ittiği belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre ATi ve Nvidia'nın bu tutumu karşısında Tayvanlı ekran kartı üreticileri Intel'in Larrabee projesiyle ilgili fırsatları değerlendiriyorlar. Intel'in güncel ekran kartı mimarilerinden çok daha farklı olacak x86 tabanlı Larrabee projesine ilgi duyan üreticilerin, GPU tasarımına erken erişim fırsatı yakalayarak Larrabee tabanlı özel tasarım ekran kartları hazırlayabilecekleri söyleniyor. Intel'in mekanik tasarımı geçtiğimiz yıl tamamlanan, çalışan örneğinin ise ülke ofislerindeki teknik yöneticilere gösterildiği bildirilen Larrabee projesi, Nvidia ve ATi'nin ekran kartı üretmindeki yaklaşımı nedeniyle AIB ortaklığı konusunda beklenenden daha fazla talep alabilir. Bakalım Larrabee'nin gelişi sektörü nasıl etkileyecek ?...


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St Batuhan 10 yıl
KANUNI ve Batuist
öncelikle mejbur herhalde yanlıslıkla yazılmıstır :)
Ayrıca onboard nerden cıktı anlamıs değilim! x86 tabanlı islemcilerin grafik islemleri yapmasını saglayan ve birden fazla cekirdek iceren harici bir kart olucak ki bu sayede farklı tasarım olayıda cıkıyor ortaya. Umarım etkili olur piyasada ve bu durumda Nvidia CUDA'sına rakipte tutulur cünkü x86 tabanlı islemciler bir yandan kücük bir yazılım güncellemesiyle coding encoding gibi islemlerde yapabilir hale gelebilir.
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Timeguard 10 yıl
referansa uyduruyorlar cunku ust sevıyede perfomans farkları cok az ama fıyat farkları bır okadar ucurum

eyere referansa uymayan daha hızlı orta ust sevıye kartlar bır anda cogalırsa ust sevıye kartlar da tehlıkeye gırebılır cunku ust sevıye kartlar zaten genelde son haddınde zorlanmıs oluyorlar.. ve daha az oc potansıyellerı olabılıyor..


veya modlanabılen kapalı iş hatları açılabılen kartlar gorulebılır zamanında 9800SE @ PRO .. 6800LE @ GT olduugu gıbı kı bunlarda fırmaların ısıne gelmeyecektır tahmınım bu yonde.
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KANUNI61 10 yıl
ne alaka anlamadım onbord ekrankartılamı baş edemiyecekler elleri mejbur üreticiler gazel okuyor bence
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husNUKE 10 yıl
nasıl anakartın üzerindeki işlemciyi değişterebiliyorsak, ekran kartının işlemcisini de değiştirebilmemiz lazım. Gelecekte bunun olacağını düşünüyorum.
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sertacaygun 10 yıl
Asıl tasarımı zorunlu tuttuklarını bilmiyordum üreticilerin... Peki ne gibi kârları oluyor asıl tasarımı kullanmayı şart koşmanın ? Bence hiç...
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fotifoti 10 yıl
intele güvenmek ?!
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jedi_master 10 yıl
Intel'e güvenelim. Sonra iyice tekel olsunlar.
Artık şu an notebooklarda yaptıklarını masa üstünde de yapmaya başlasınlar.
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kafkef_8 10 yıl
intele günahımı vermem be ne güveni
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Batuist 10 yıl
bir onboard ekran kartı mı Ati yada nvidia'yı korkutacak???
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RaptorFX 10 yıl
i740 ati ile ortak gelişen bir kartti ancak oldukça da başarılı bir kartti. kaldiki intel i740ı GMA900 e kadar kullandi tasarımı geliştirip geliştirip...
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melyyh 10 yıl
intel e gğvenmek mi? bu denli çakallıklar yapan , saman altından su yürüten bi firmaya neden güvenelim ki? larrabee performanssız ofis pc lerinde kullanılır , eğer performanslı olurlarsada feci yüksek fiyattan satılır. yapmayın arkadaşlar intel bu.
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sendomi 10 yıl
intele güvenmeye devam devammı devam edin o zaman siz bu güvenmeye:)
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