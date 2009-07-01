ATi ve Nvidia'nın referans tasarım uygulaması üreticileri Larrabee projesine kaydırabilir

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AMD-ATi ve Nvidia'nın referans tasarımlı ekran kartı satışı konusunda baskı yapması, Tayvan merkezli önde gelen ekran kartı üreticilerini yeni arayışlara itiyor. Hatırlanacağı üzere Asus'un dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği GeForce GTX 295 Mars Edition modeli , firma tarafından Nvidia'nın özel tasarım GeForce GTX 295 modellerine sıcak bakmaması nedeniyle hazırlanmıştı. Bilindiği üzere bir süredir özel tasarımlı ekran kartı sayısında ciddi bir azalma söz konusu. Her ne kadar bunda global ekonomik krizin de etkisi olsa bile GPU üreticilerinin baskısı nedeniyle iş ortaklarının kendi özgün tasarımlarını yapmakta sıkıntı çektiği dolayısıyla firmaları farklı seçenekler aramaya ittiği belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre ATi ve Nvidia'nın bu tutumu karşısında Tayvanlı ekran kartı üreticileri Intel'in Larrabee projesiyle ilgili fırsatları değerlendiriyorlar. Intel'in güncel ekran kartı mimarilerinden çok daha farklı olacak x86 tabanlı Larrabee projesine ilgi duyan üreticilerin, GPU tasarımına erken erişim fırsatı yakalayarak Larrabee tabanlı özel tasarım ekran kartları hazırlayabilecekleri söyleniyor. Intel'in mekanik tasarımı geçtiğimiz yıl tamamlanan, çalışan örneğinin ise ülke ofislerindeki teknik yöneticilere gösterildiği bildirilen Larrabee projesi, Nvidia ve ATi'nin ekran kartı üretmindeki yaklaşımı nedeniyle AIB ortaklığı konusunda beklenenden daha fazla talep alabilir. Bakalım Larrabee'nin gelişi sektörü nasıl etkileyecek ?...