ATM'lerden günlük para çekme limiti yükseltildi

ATM'lerden günlük para çekme limiti 2024
Tüm müşteriler ATM’lerden günlük 10 bin TL’ye kadar ücretsiz olarak para çekilebilecek. Bazı bankalar bu limiti 15 bin TL olarak uyguluyor. Bazı bankalarda ise maaş müşterileri için bu limit 20 bin TL’ye kadar yükseltildi.
Ürün ve hizmet fiyatlarının artmasıyla birlikte günlük 5 bin TL nakit çekim limiti yetersiz gelmeye başlamıştı. Daha fazla para çekmek isteyen müşterilerin işlem ücreti ödemesi gerekiyor veya banka şubelerinden işlem yapması gerekiyordu. Limitin iki katına çıkarılmasıyla birlikte şubelerdeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.