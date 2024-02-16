ATM'lerden günlük para çekme limiti yükseltildi

Tam Boyutta Gör Vatandaşların merakla beklediği güncelleme yapıldı. ATM’lerden nakit çekme limiti yükseltildi. Daha önce günlük nakit çekim limiti 5 bin TL olarak uygulanırken bugün itibarıyla 10 bin nakit çekim limiti 10 bin TL’ye yükseltildi.

ATM'lerden günlük para çekme limiti 2024

Tüm müşteriler ATM’lerden günlük 10 bin TL’ye kadar ücretsiz olarak para çekilebilecek. Bazı bankalar bu limiti 15 bin TL olarak uyguluyor. Bazı bankalarda ise maaş müşterileri için bu limit 20 bin TL’ye kadar yükseltildi.

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Ürün ve hizmet fiyatlarının artmasıyla birlikte günlük 5 bin TL nakit çekim limiti yetersiz gelmeye başlamıştı. Daha fazla para çekmek isteyen müşterilerin işlem ücreti ödemesi gerekiyor veya banka şubelerinden işlem yapması gerekiyordu. Limitin iki katına çıkarılmasıyla birlikte şubelerdeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

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ATM'lerden günlük para çekme limiti 2024