Harcarken Kazandıran Hesap kartı: Nakit İade ve GetirPara Bir Arada

Tam Boyutta Gör Günlük harcamalarımızın büyük kısmını genellikle kartla yapıyoruz: market alışverişi, ulaşım, dijital abonelikler ve daha fazlası. Bu harcamalar zaten hayatın bir parçası. Peki, bu harcamaları yaparken aynı zamanda kazanmak mümkün olsa? getirfinans Hesap Kartı'nın temelindeki fikir tam olarak bu: harcarken kazanmak. "Kazandıran Kart" ve "Geri Dönüşü Muhteşem Kart" söylemleri de kullanıcıların günlük harcamalarını yaparken aynı zamanda kazandığını vurguluyor.

En Güçlü Fayda: Anında %1 Nakit İade

Hesap Kartı'nın en güçlü yanlarından biri, tüm fiziksel harcamalarda geçerli olan anında %1 nakit iade imkânı. Bu teklifin'in en önemli özelliklerinden biri, kapsamının geniş olması: QR kod ile yapılan ödemeler de dahil, tüm fiziksel harcamalarda geçerli.

Yani market alışverişinden günlük diğer harcamalara kadar, kartı fiziksel olarak kullandığınız her yerde anında nakit iade kazanıyorsunuz. Öne çıkan detaylar şöyle:

Anında %1 nakit iade : Tüm fiziksel harcamalarda geçerli (QR kod ile ödeme dahil)

: Tüm fiziksel harcamalarda geçerli (QR kod ile ödeme dahil) Aylık ₺1.250'ye kadar: Her ay tüm fiziksel harcamalarınızdan ₺1.250'ye kadar anında %1 nakit iade kazanabilirsiniz

getirmarket ve BiTaksi Harcamalarında %3 GetirPara

Nakit iadenin yanında, Hesap Kartı belirli harcamalarda daha yüksek bir oran da sunuyor. getirmarket ve BiTaksi harcamalarında %3 getirpara kazanmak mümkün.

getirmarket ve BiTaksi harcamalarında %3 getirpara

Koşul: Hesap Kartı'nla her ay toplam ₺1.250'ye kadar getirpara kazanabilirsin

Bu sayede hem günlük market alışverişi hem de ulaşım gibi düzenli tekrarlanan harcamalar, kart üzerinden ek bir kazanç kaynağına dönüşüyor.

Dijital Aboneliklerde %20 Nakit İade Kampanyaları

Hesap Kartı'nın sunduğu avantajlar burada bitmiyor. Yayına alınan yeni kampanyalar, kartı özellikle dijital abonelik kullananlar için oldukça cazip hâle getiriyor:

Spotify ve Amazon Prime aboneliklerinde her ay %20 nakit iade

ChatGPT, Claude veya Gemini aboneliklerinden birini getirfinans Hesap Kartı ile ödeyenler için her ay 250 TL'ye kadar %20 nakit iade

Bu kampanyalar, düzenli abonelik ödemesi yapan kullanıcılar için her ay tekrar eden bir avantaj anlamına geliyor. Müzik, dijital içerik ve yapay zekâ araçlarına abone olanların sayısı düşünüldüğünde, bu kampanyalar ay sonunda gözle görülür bir kazanç sağlama potansiyeli sunuyor.

Kazandıran Kart Mantığı

Tüm bu teklifler bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablo şu şekilde: Hesap Kartı, sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda günlük harcamaları kazanca dönüştüren bir araç. "Kazandıran Kart" ve "Geri Dönüşü Muhteşem Kart" söylemlerinin arkasındaki mantık da bu.

Kısaca kartın sunduğu ana avantajları toparlarsak:

Tüm fiziksel harcamalarda (QR dahil) anında %1 nakit iade — aylık ₺1.250'ye kadar

getirmarket ve BiTaksi harcamalarında %3 getirpara — aylık ₺1.250'ye kadar

Spotify ve Amazon Prime aboneliklerinde her ay %20 nakit iade

ChatGPT, Claude veya Gemini aboneliklerinde her ay 250 TL'ye kadar %20 nakit iade

Zaten yapacağınız harcamalardan düzenli olarak nakit iade ve getirpara biriktirdiğinizde, kart günlük hayatın doğal bir parçası hâline gelirken aynı zamanda size geri kazandırıyor.

Önemli Noktalar

Nakit iade kartı seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar, iadenin hangi harcamalarda geçerli olduğu ve aylık limitler. Hesap Kartı bu açıdan kapsamlı bir teklif sunuyor: tüm fiziksel harcamalarda anında %1 nakit iade, belirli harcamalarda %3 getirpara ve dijital aboneliklerde %20 nakit iade kampanyaları.

getirfinans Hesap Kartı'nın tüm detaylarını, güncel offer ve kampanya koşullarını getirfinans Hesap Kartı sayfasından inceleyebilirsiniz.

*Bankacılık hizmeti Fibabanka tarafından verilmektedir.

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Harcarken kazandıran kart: Nakit iade ve GetirPara bir arada

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